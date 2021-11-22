Как выбрать психолога, который действительно поможет — советы специалистов

На что точно обратить внимание

Для начала нужно сказать, что в России пока отрасль психологии никем не контролируется, нет жестких регламентов или сертификации, которые бы позволяли вести психологическую практику специалистам. Потому потенциальным клиентам важно интересоваться образованием психолога. Он должен иметь базовое психологическое образование, бакалавриат или магистратуру. Курсы психологов, переподготовка не являются таковым, и я бы такого специалиста для себя не выбрала.

Важна специализация или направление, в котором работает психолог. Их много, например, гештальт-терапия, психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия, телесно-ориентированная терапия и т. д. Тут каждый выбирает то, что ему необходимо. Обучение определенному подходу может занимать от 1 года до 5 лет. В такой учебе много практики, можно побыть в роли психолога и клиента, почувствовав на себе, как работает метод. Во время обучения молодой специалист попадает в среду единомышленников и, главное, постоянно взаимодействует с опытными коллегами. В этот период начинается практика. Еще один пункт: постоянная личная терапия. Желательно, чтобы у специалиста было хотя бы 100 часов работы с собственным психологом. Это существенно снижает риски выгорания и того что специалист навредит клиенту.

И также супервизия — процесс работы психолога с коллегой, в ходе которого разбираются и анализируются клиентские кейсы. Супервизия также должна быть постоянной. Плюс, специалист должен проходить различные курсы переподготовки, повышения квалификации.