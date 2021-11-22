Как выбрать психолога, который действительно поможет — советы специалистов
Анна Шведова
Психолог, коуч
На что точно обратить внимание
Для начала нужно сказать, что в России пока отрасль психологии никем не контролируется, нет жестких регламентов или сертификации, которые бы позволяли вести психологическую практику специалистам. Потому потенциальным клиентам важно интересоваться образованием психолога. Он должен иметь базовое психологическое образование, бакалавриат или магистратуру. Курсы психологов, переподготовка не являются таковым, и я бы такого специалиста для себя не выбрала.
Важна специализация или направление, в котором работает психолог. Их много, например, гештальт-терапия, психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия, телесно-ориентированная терапия и т. д. Тут каждый выбирает то, что ему необходимо. Обучение определенному подходу может занимать от 1 года до 5 лет. В такой учебе много практики, можно побыть в роли психолога и клиента, почувствовав на себе, как работает метод. Во время обучения молодой специалист попадает в среду единомышленников и, главное, постоянно взаимодействует с опытными коллегами. В этот период начинается практика. Еще один пункт: постоянная личная терапия. Желательно, чтобы у специалиста было хотя бы 100 часов работы с собственным психологом. Это существенно снижает риски выгорания и того что специалист навредит клиенту.
И также супервизия — процесс работы психолога с коллегой, в ходе которого разбираются и анализируются клиентские кейсы. Супервизия также должна быть постоянной. Плюс, специалист должен проходить различные курсы переподготовки, повышения квалификации.
Фото: kinopoisk.ru
Показатели хорошей работы психолога
В процессе подбора психолога много нюансов, вы должны совпасть с человеком. Кроме того, что он профессионал, должно возникнуть чувство, что вы на одной волне. Здесь придется поискать, не факт, что вы найдете подходящего вам психолога сразу.
Вопрос о том, сколько понадобиться сеансов терапии, не совсем корректный. Во-первых, мы все разные и все очень индивидуально. Все зависит от человека и глубины его проблемы. Есть случаи, которые решаются за одну-две консультации, а есть тяжелые истории, связанные с насилием или с зависимостью, например, и тогда эта история может растянуться на годы. Тут важно понимать, что психика нелегко поддается изменениям, мы бы тогда были очень уязвимы и внушаемы.
Ответственность психолога в терапии — учить и направлять, ни в коем случае не поучать и советовать. Непрофессионально раздавать советы, говорить клиенту, что он должен сделать, делиться собственным опытом — таким поведением специалист поддерживает инфантильность и формирует у клиента зависимость от себя.
Важно, чтобы клиент, уходя из терапии, стал самостоятельным и мог сам без чьей-то помощи справляться — это показатели хорошей работы. Взрастить ответственность и внутреннюю опору на себя — цель психолога.
Алексей Шестаков
Психолог-гипнотерапевт
В последнее время набирает популярность так называемая терапия в одну сессию — такое возможно, когда у клиента нет серьезных проблем, а есть необходимость понять, как поступить в той или иной ситуации.
Фото: kinopoisk.ru
Что такое супервизия
Не могу также обойти вниманием тот вопрос, что довольно часто даже профессионалы, когда говорят об эффективности психолога, упоминают необходимость личной терапии. С моей точки зрения, это вредный миф, идущий от психоаналитиков. В результате психологи посещают других психологов и так по кругу.
Вот, что действительно хорошо для психологов, так это супервизия (это консультация по поводу клиентских случаев у более опытного коллеги), но не стоит, как это часто у нас происходит, делать из этого фетиш. Не нужно набирать часы, пора уже, на мой взгляд, избавиться от этой порочной практики. Супервизия нужна в тех случаях, когда специалист сталкивается со сложным случаем, который требует взгляда со стороны. В общем, не психолог для супервизии, а супервизия для психолога.
Фото: kinopoisk.ru
Наконец, хочется предостеречь от обращения к различного рода деятелям, называющими себя психологами, но фактически (несмотря на то, что у них порой может быть психологическое образование) имеющих к психологии отдаленное отношение. Это в первую очередь так называемые психологи-астрологи, парапсихологи, если только это не психолог, который работает с парами, то вам к нему не надо, но специалисты, работающие с парами, как правило, предпочитают называть себя семейными психологами. Сюда же относятся тета-хилеры, расстановщики и тренеры курсов личностного роста — последние, по моему мнению, вообще зачастую являются как минимум квазисектантскими организациями. Будьте бдительны! Если не чувствуете контакта со специалистом или не видите никакой положительной динамики, смело расставайтесь и ищите своего психолога.
Фото: Pexels.com_ Kinopoisk.ru