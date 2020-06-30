Как возвращаться в офис после самоизоляции: основные страхи сотрудников и борьба с ними

Так, почему же их пугает сама мысль о необходимости покидать свой уютный дом? Разберем несколько видов страхов.

«Сопутствующие» страхи – боязнь подцепить вирус и не справиться с болезнью, потерять работу и остаться без средств к существованию.

«Социальные» страхи – боязнь быть непонятым (или непринятым) в обществе и опасения о вынужденном отказе от привычного ритма жизни.

«Биологические» страхи – опасение, что придется столкнуться с болью (мучениями) и в итоге не пережить этот момент.

Эксперты уверяют, что со всеми этими страхами можно и нужно бороться, в противном случае они отравят вам жизнь и не дадут возможность спокойно наслаждаться процессом или уверенно двигаться к цели. Главное – не замыкаться в себе, не впадать в депрессию и не слушать доброжелателей, основная цель которых – вывести вас на те или иные эмоции. Не стесняйтесь обращаться за помощью и не отчаивайтесь, если вдруг что-то пойдет не так. Кроме того, придется пересмотреть некоторые свои привычки и правила поведения в общественных местах – избегать объятий, носить маски, дезинфицировать руки и внимательно относиться к своему здоровью (не игнорировать неприятные симптомы и не заниматься самолечением).

Спокойствие, только спокойствие

Что же делать в этой ситуации? Для начала попытайтесь взять себя в руки и перестаньте сеять панику. Перед выходом в офис разузнайте, какие меры безопасности там предусмотрены, а заодно распределите рабочие места таким образом, чтобы соблюсти необходимую дистанцию.

Какие меры предосторожности стоит соблюдать?

Откажитесь от тесного контакта (включая объятия, поцелуи и рукопожатия).

Не забывайте носить маску и регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками.

Избегайте большого скопления людей и по возможности откажитесь от «больших» совещаний (их вполне можно оставить в онлайн-формате).

Не потирайте глаза и нос «грязными» руками и используйте одноразовый платок при кашле или чихании.

Проводите дезинфекцию своего рабочего места (уберите все лишние и ненужные предметы, оставив лишь самое необходимое), не пользуйтесь «общественными». предметами или кухонными приборами (чашку все же лучше иметь свою и обрабатывать ее всякий раз до и после использования).

Если вдруг вы обнаружите у себя симптомы COVID-19, то сразу же предупредите об этом своего работодателя и коллег, а заодно постарайтесь изолироваться от близких, что исключить риск их заражения.