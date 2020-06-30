Как возвращаться в офис после самоизоляции: основные страхи сотрудников и борьба с ними
Основные страхи и переживания
Некоторые люди с растерянностью думают о том, что самоизоляция закончилась и вот теперь, наконец, можно «пуститься во все тяжкие», но не тут-то было. Для многих выходы из дома сейчас сродни выходу в космос, который манит и пугает своей неизвестностью. И, казалось бы, можно постепенно выбираться из своих апартаментов, возвращаться в офис, назначать встречи с друзьями и ходить на свидания, но люди с опаской думают о необходимости вновь менять свои привычки, что даже простые доступные радости (вроде встречи с друзьями и коллегами) их не радуют – они спокойно сместились в онлайн-формат и чувствуют себя там вполне безопасно.
Фото: pexels.com
Так, почему же их пугает сама мысль о необходимости покидать свой уютный дом? Разберем несколько видов страхов.
- «Сопутствующие» страхи – боязнь подцепить вирус и не справиться с болезнью, потерять работу и остаться без средств к существованию.
- «Социальные» страхи – боязнь быть непонятым (или непринятым) в обществе и опасения о вынужденном отказе от привычного ритма жизни.
- «Биологические» страхи – опасение, что придется столкнуться с болью (мучениями) и в итоге не пережить этот момент.
Эксперты уверяют, что со всеми этими страхами можно и нужно бороться, в противном случае они отравят вам жизнь и не дадут возможность спокойно наслаждаться процессом или уверенно двигаться к цели. Главное – не замыкаться в себе, не впадать в депрессию и не слушать доброжелателей, основная цель которых – вывести вас на те или иные эмоции. Не стесняйтесь обращаться за помощью и не отчаивайтесь, если вдруг что-то пойдет не так. Кроме того, придется пересмотреть некоторые свои привычки и правила поведения в общественных местах – избегать объятий, носить маски, дезинфицировать руки и внимательно относиться к своему здоровью (не игнорировать неприятные симптомы и не заниматься самолечением).
Спокойствие, только спокойствие
Что же делать в этой ситуации? Для начала попытайтесь взять себя в руки и перестаньте сеять панику. Перед выходом в офис разузнайте, какие меры безопасности там предусмотрены, а заодно распределите рабочие места таким образом, чтобы соблюсти необходимую дистанцию.
Какие меры предосторожности стоит соблюдать?
- Откажитесь от тесного контакта (включая объятия, поцелуи и рукопожатия).
- Не забывайте носить маску и регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками.
- Избегайте большого скопления людей и по возможности откажитесь от «больших» совещаний (их вполне можно оставить в онлайн-формате).
- Не потирайте глаза и нос «грязными» руками и используйте одноразовый платок при кашле или чихании.
- Проводите дезинфекцию своего рабочего места (уберите все лишние и ненужные предметы, оставив лишь самое необходимое), не пользуйтесь «общественными». предметами или кухонными приборами (чашку все же лучше иметь свою и обрабатывать ее всякий раз до и после использования).
Если вдруг вы обнаружите у себя симптомы COVID-19, то сразу же предупредите об этом своего работодателя и коллег, а заодно постарайтесь изолироваться от близких, что исключить риск их заражения.
Фото: pexels.com
Жизнь в новых реалиях
Если ваш работодатель достаточно лоялен и не видит ничего плохого в том, чтобы оставить вас на удаленке, тогда вам будет намного проще скорректировать свои привычки и подстроиться под новую реальность. Вы можете настроить рабочий процесс таким образом, чтобы вам было комфортно и не пришлось бы лишний раз появляться в людных местах. Ведь не лишним будет напомнить, что общее число зараженных в мире превысило 3,3 млн человек (из которых 239 тысяч так и не справилось с заболеванием), с вакциной тоже весьма туманные перспективы, поэтому остается лишь укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни, отказаться от фастфуда и побольше употреблять в пищу свежих овощей и фруктов. А карьеру вполне можно сделать и удаленно, главное – проявить свои творческие способности и показать работодателю, что вы успешно справляетесь со своими обязанностями вне зависимости от того, работаете ли из дома или вернулись в свой офис. К тому же, по словам некоторых владельцев компаний, благодаря последним месяцам они поняли, что теперь могут не ограничиваться при приеме на работу лишь теми сотрудниками, которые проживают в том или ином городе, а искать специалистов по всему миру. Это открывает новые возможности как для самих работодателей, так и для соискателей. Данная ситуация показала, что удаленный формат весьма эффективен и не стоит бояться отпускать людей "в поля".
Фото: Pexels.com
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