Как вернуться в строй после затяжных праздников: 6 бесценных советов
«Ну как так можно?» - вздыхали сотрудницы из соседнего отдела, то и дело хватая телефон и сверяясь сколько времени осталось до конца рабочего дня. «Почему бы не предложить на правительственном уровне закрепить право работника появляться постепенно в офисе после новогодних праздников? Как? Ну допустим, в первый день он «вливается» в коллектив дистанционно, во второй – приезжает в офис на пару часов, в третий день пытается продержаться уже половину дня и так далее, пока снова не вернется к своему привычному графику». Данная идея настолько поражала своей гениальностью, что даже руководитель, пробегающий мимо задумался почему действительно он до сих пор не внедрил столь инновационный метод. Останавливал его лишь тот факт, что далеко не все сотрудники смогли бы проявить сознательность и ответственность, а потому команда все равно бы не досчиталась очередного «бойца». Рассказываем, как же все-таки сделать январь более продуктивным и настроить себя на рабочий ритм практически сразу же после возвращения из «новогоднего загула».
Думать о «возвращении» начинаем заранее
Как бы вам хотелось продлить блаженное ничегонеделание, стоит все же побороть искушение и свое возвращение (особенно если вы улетели в отпуск, например) спланировать таким образом, чтобы у вашего организма были 1-2 дня чтобы перестроиться (и настроиться на рабочий график). Так вы успеете не только разобрать чемоданы и переделать те домашние дела, до которых не дошли руки перед отпуском, но и встретиться с родными и друзьями, а также распланировать первую рабочую неделю. И не настраивайте себя сразу же на трудовые подвиги – у вас еще будет время для раскачки, да и от профессионального выгорания тоже никто не застрахован. Поэтому действуйте постепенно, разбирая текущие дела и формируя список важных задач на ближайшее будущее.
Пересмотрите свой рацион и распорядок дня
Новогоднее меню само по себе сложно назвать диетическим, а если подобным образом питаться на протяжении всех каникул, то можно нанести непоправимый вред здоровью и существенно снизить свою продуктивность. Чтобы этого избежать постарайтесь не злоупотреблять вредной пищей и вернуться к здоровому рациону как можно скорее (на работе тоже не стоит срываться и лучше запастись полезными перекусами так как организм в первое время будет перестраиваться и реагировать на происходящее постоянным чувством голода. Чтобы еще снизить уровень стресса для организма, постарайтесь как минимум за два дня возвращения в офис ложиться спать и просыпаться вовремя (как вы обычно делаете это в будние дни). Тогда и на работу в первый день вы не проспите, и организм успеет отдохнуть и настроиться на рабочий лад.
Расскажите о своих достижениях и послушайте об активностях коллег
Помните, как в школе после возвращения с летних каникул мы первым делом узнавали, кто как провел это время, кто чего добился и, кто чем гордится. И пока вы с интересом слушали истории одноклассников, вы уже строили себе новые задачи и прикидывали как будете их осуществлять. Точно такой же эффект и здесь. Вы делитесь впечатлениями не для того, чтобы похвастаться, а, чтобы понять, ничего ли важного вы не упустили, все ли успели что планировали или есть еще к чему стремиться.
«Те самые встречи после праздников»
Помните, как уходя на каникулы все вокруг (в том числе и вы) как мантру повторяли фразу «давайте уже после праздников»? И теперь этот день настал, поэтому вы уже не отвертитесь от перенесенных еще с декабря встреч, переговоров и графиков. Чтобы вторая рабочая неделя года прошла как можно более продуктивно, ее необходимо планировать заранее (в идеале как раз еще в декабре, перед затяжными праздниками). Из-за того, что многие сотрудники еще не вернулись из отпусков или не вошли в обычный ритм, у вас будет больше шансов удачно «стартануть» и на выходе получить еще более впечатляющие результаты, чем вы изначально планировали. Январь сам по себе спокойный месяц, потому чем меньше времени вы себе возьмете на раскачку, тем больше шансов укрепить свои позиции в компании, повысить свой профессионализм и увеличить доход. Однако ни в коем случае не засиживайтесь в первые дни допоздна и не берите работу на дом – в течение года у вас еще будет возможность «поактивничать» а пока постарайтесь равномерно распределить нагрузку, чтобы не перегореть раньше времени.
Чтобы построить что-то новое, нужно разрушить старое
Чтобы ваш год начался продуктивно, попробуйте начать его с чистого листа: разберите рабочий стол, переберите бумаги и ненужные сдайте в макулатуру, почистите почту, перепроверьте и актуализируйте контактную базу и так далее. Таким образом вы даже можете обнаружить несколько пропущенных в предновогодней суете неотвеченных писем, перенесенные на январь дела и тому подобное. Да и всегда приятнее начинать новые проекты не в «завалах», а на специально подготовленных для этого площадках.
Отказ от формальных совещаний и разжигание духа соперничества
Когда вы уже прикинули объем работ и поняли с чем вам придется иметь дело, можете смело подключать коллег к процессу. Только ни в коем случае не устраивайте скучных совещаний или бесполезных мозговых штурмов – в самом начале после выхода из новогодних каникул сотрудники не готовы к подобным подвигам и вряд ли порадуют вас какими-то впечатляющими результатами. Вместо этого разделите их на команды и пробудите в них дух соперничества – каждая команда должна будет в строго оговоренный срок предоставить вам не только идеи, но и способы их реализации. Вы же в свою очередь можете их чем-нибудь мотивировать, чтобы люди старались не просто так. Подобные «игровые» формы дают порой гораздо больше, чем совещания и встречи тет-а-тет.
Фото: vostock-photo
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