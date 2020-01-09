Как вернуться в строй после затяжных праздников: 6 бесценных советов

Думать о «возвращении» начинаем заранее

Как бы вам хотелось продлить блаженное ничегонеделание, стоит все же побороть искушение и свое возвращение (особенно если вы улетели в отпуск, например) спланировать таким образом, чтобы у вашего организма были 1-2 дня чтобы перестроиться (и настроиться на рабочий график). Так вы успеете не только разобрать чемоданы и переделать те домашние дела, до которых не дошли руки перед отпуском, но и встретиться с родными и друзьями, а также распланировать первую рабочую неделю. И не настраивайте себя сразу же на трудовые подвиги – у вас еще будет время для раскачки, да и от профессионального выгорания тоже никто не застрахован. Поэтому действуйте постепенно, разбирая текущие дела и формируя список важных задач на ближайшее будущее.

Пересмотрите свой рацион и распорядок дня

Новогоднее меню само по себе сложно назвать диетическим, а если подобным образом питаться на протяжении всех каникул, то можно нанести непоправимый вред здоровью и существенно снизить свою продуктивность. Чтобы этого избежать постарайтесь не злоупотреблять вредной пищей и вернуться к здоровому рациону как можно скорее (на работе тоже не стоит срываться и лучше запастись полезными перекусами так как организм в первое время будет перестраиваться и реагировать на происходящее постоянным чувством голода. Чтобы еще снизить уровень стресса для организма, постарайтесь как минимум за два дня возвращения в офис ложиться спать и просыпаться вовремя (как вы обычно делаете это в будние дни). Тогда и на работу в первый день вы не проспите, и организм успеет отдохнуть и настроиться на рабочий лад.

Расскажите о своих достижениях и послушайте об активностях коллег

Помните, как в школе после возвращения с летних каникул мы первым делом узнавали, кто как провел это время, кто чего добился и, кто чем гордится. И пока вы с интересом слушали истории одноклассников, вы уже строили себе новые задачи и прикидывали как будете их осуществлять. Точно такой же эффект и здесь. Вы делитесь впечатлениями не для того, чтобы похвастаться, а, чтобы понять, ничего ли важного вы не упустили, все ли успели что планировали или есть еще к чему стремиться.