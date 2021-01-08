Как вернуться к работе после праздников и не умереть — памятка

Сон и питание — это важно

Еще один лайфхак. Мысленно запланируйте себе поездку или дело, которое дарит вам положительные эмоции. Например, решите, что в первые выходные после рабочей недели вы поедите на машине в соседний город на экскурсию или отправитесь на прогулку по снежному лесу, или возьмете тренировку в бассейне, так как давно собирались освоить технику баттерфляй. Предвкушение чего-то приятного будет поддерживать вас всю неделю.

Не будем забывать и о физиологии. Перед выходом на работу нужно как следует выспаться. Да, большинство из нас на удаленке и ехать в офис не нужно, но на каникулах мы привыкаем ложиться позже обычного. В будни уже не поспишь до обеда. И постарайтесь нормализовать питание. За праздники многие привыкают есть больше обычного: новогодние застолья с тяжелыми салатами и углеводными гарнирами способны оставить след на любой талии. Плюс переедая, многие чувствуют сонливость — уж какая тут работа. Садиться на диету после праздников — плохая идея. Это знает каждый, кто пробовал. Резкие ограничения в еде после праздничного загула в большинстве случаев заканчиваются провалом. Лучше попробуйте избавиться к концу каникул от сладкого в доме, позаботьтесь о том, чтобы в меню появился бульон, нежирная рыба, йогурты без сахара и добавок.

Не планируйте на первую половину января (да и на вторую тоже) начинать заниматься чем-то новым, вроде курсов английского или очередных тренингов. Сначала дайте себе время. Вообще, почаще нужно вспоминать о том, что невозможно успевать все. Быть всегда продуктивным сотрудником, идеальной матерью и женой — утопия. К этому даже не нужно стремиться — важнее научиться расставлять приоритеты в разные периоды жизни. И помнить о том, что новогодние праздники далеко не последние в новом году. Не успеем оглянуться, как нужно будет поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества, а затем получать поздравления с Международным женским днем.