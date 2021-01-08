Как вернуться к работе после праздников и не умереть — памятка
Почему нам трудно возвращаться к работе
На новогодние каникулы (ни в одной стране на Новый год не отдыхают так долго) многие по привычке строят планы: прочитать столько-то книг, освоить новый рецепт, объездить с гостями всех, кто не уехал, посмотреть подборку модных сериалов, выспаться наконец! В итоге галочку можно поставить разве что напротив последнего пункта. В конце декабря кажется, что впереди столько дней отдыха! Но 11 января каждый раз подкрадывается незаметно, возвращаться к трудовым будням традиционно нелегко. А ведь под бой курантов мы загадали ряд заветных желаний, записали на бумаге десятки амбициозных целей. В январе нужно приступать к их реализации, а сил нет даже на то, чтобы ответить на рабочие письма.
Психологи успокаивают: это совершенно нормальная реакция. После длительного отдыха лишь небольшая часть людей с энтузиазмом рвется в бой, соскучившись по работе. Другим нужно время на раскачку и возвращение в форму. Скорей всего, через неделю вы уже забудете, что отдыхали первые десять дней января.
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Не замахивайтесь на подвиги сразу
Чтобы вернуться к трудовым будням максимально мягко, нужно не ставить себе цели совершить рабочий подвиг в первый же день. Лучше начать с того, что у вас хорошо получается. Если сразу броситься в карьер, велика вероятность, что испытаете разочарование и чувство вины бонусом. С утра главной задачей будет доработать до вечера и не умереть от напряжения. Что еще можно сделать? Понять, что подобное чувство легкой фрустрации испытывает большинство ваших коллег. Так обменяйтесь с ними впечатлениями! Первое рабочее совещание года можно начать с рассказа о том, кто как провел каникулы и с каким настроением приступает к трудовым будням. К слову, если ваш босс еще в отпуске (кто-то продлевает себе каникулы за счет отпуска), то расслабленное настроение продлится. А если шеф уже настроен на работу, то слишком долго разглагольствовать о нерабочем настроении не стоит.
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Проанализируйте, что дает вам энергию
Еще психологи советуют заранее подготовиться к выходу на работу. Например, в середине каникул решить вопрос, к которому нужно будет приступить в первый же рабочий день. Как правило, такие кейсы напоминают о себе навязчивыми мыслями уже в середине каникул — выделите утро одного из выходных дней, чтобы решить, как вы будете действовать. Подготовившись морально, вы избавите себя от стресса. Но такой вариант, скажем честно, подходит не всем. Кто-то чувствует себя отдохнувшим, когда за время каникул, отпуска принципиально не открывает почту и не думает о работе. После отпуска такие люди отмечают, что соскучились по кипучей деятельности и с удовольствием возвращаются к ней. Поймите, к какому лагерю принадлежите вы.
Во многом залог успеха — это грамотное планирование. И речь не только о том, чтобы выписать в блокнот список дел, которое необходимо сделать. Хотя для начала нужно приучить себя к этому. По мере выполнения плана мы испытываем чувство удовлетворения. Сделал дело — гуляй смело. Попробуйте проанализировать, какие из ежедневных дел (рабочих и не только) дают вам энергию, а какие — отбирают. Мы часто озабочены тем, как энергию получить, где найти дополнительные источники. Забывая о том, что очень важно беречь эту самую энергию, не растрачивать ее попусту. Задавайте себе вопрос, что больше возвращает вас к тонусу: пробежка или поход в тренажерный зал, звонок клиенту или написание письма, составление плана или подготовка презентации. Цель в работе и повседневной жизни — увеличить количество вещей, дающих силы и вдохновение, и минимизировать процессы, лишающие сил.
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Сон и питание — это важно
Еще один лайфхак. Мысленно запланируйте себе поездку или дело, которое дарит вам положительные эмоции. Например, решите, что в первые выходные после рабочей недели вы поедите на машине в соседний город на экскурсию или отправитесь на прогулку по снежному лесу, или возьмете тренировку в бассейне, так как давно собирались освоить технику баттерфляй. Предвкушение чего-то приятного будет поддерживать вас всю неделю.
Не будем забывать и о физиологии. Перед выходом на работу нужно как следует выспаться. Да, большинство из нас на удаленке и ехать в офис не нужно, но на каникулах мы привыкаем ложиться позже обычного. В будни уже не поспишь до обеда. И постарайтесь нормализовать питание. За праздники многие привыкают есть больше обычного: новогодние застолья с тяжелыми салатами и углеводными гарнирами способны оставить след на любой талии. Плюс переедая, многие чувствуют сонливость — уж какая тут работа. Садиться на диету после праздников — плохая идея. Это знает каждый, кто пробовал. Резкие ограничения в еде после праздничного загула в большинстве случаев заканчиваются провалом. Лучше попробуйте избавиться к концу каникул от сладкого в доме, позаботьтесь о том, чтобы в меню появился бульон, нежирная рыба, йогурты без сахара и добавок.
Не планируйте на первую половину января (да и на вторую тоже) начинать заниматься чем-то новым, вроде курсов английского или очередных тренингов. Сначала дайте себе время. Вообще, почаще нужно вспоминать о том, что невозможно успевать все. Быть всегда продуктивным сотрудником, идеальной матерью и женой — утопия. К этому даже не нужно стремиться — важнее научиться расставлять приоритеты в разные периоды жизни. И помнить о том, что новогодние праздники далеко не последние в новом году. Не успеем оглянуться, как нужно будет поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества, а затем получать поздравления с Международным женским днем.
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