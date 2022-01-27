Как вернуть подарочный сертификат и получить за него деньги: мнение юриста

Как правильно действовать, если хотите вернуть ненужный подарочный сертификат

Начнем с определения, что такое сертификат с точки зрения права.

Это документ (карточка), который можно обменять на товар/услугу в конкретном месте. Предполагает право на покупку в будущем, когда деньги уже внесены, а товар еще не получен. Обычно на сертификате указывается его номинал и порядок использования.

Может возникнуть ситуация: вы решили использовать сертификат частично, а оставшуюся сумму получить деньгами. Вам отвечают: «Сдачи не даем».

Нет, такое условие является нарушением закона, даже если оно прописано на самом сертификате. Это противоречит Закону о защите прав потребителей.

Условие о невозврате разницы в цене товара и самого номинала карты, так же как и условие об обязательном единовременном использовании сертификата являются незаконными. Вы можете смело требовать сдачу.

Другая ситуация: вам совсем не хочется ничего покупать. Тогда вы можете оформить возврат подарочной карты и вернуть деньги.

Закон о защите прав потребителей предусматривает, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денежной суммы.

Примечательно, что отказаться от сертификата можно в любое время срока его действия, без объяснения причин. В противном случае у магазина возникает неосновательное обогащение. При этом заявить требование о возврате денег за подарочный сертификат может тот, кому он был передан в подарок, так как одаряемому переходят права требования от покупателя.

Но что же делать, если срок подарочной карты истек, а вы так и не успели ей воспользоваться? Можете попробовать вернуть, но стопроцентных гарантий нет. Старайтесь не пропускать установленные сроки.