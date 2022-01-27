Как вернуть подарочный сертификат и получить за него деньги: мнение юриста
Получили на Новый год в качестве подарка сертификаты в магазины или салоны, а может, сами планируете приобрести такие к предстоящим праздникам? Да, это и просто, и практично. Но только чаще всего для дарителя. Человеку, который получит такой презент, он может быть совсем не интересен. Вместе с нашим экспертом — юристом Александрой Хозеевой разбираемся, как вернуть невостребованный подарочный сертификат и получить деньги вместо какой-то услуги или товара (и можно ли вообще это сделать).
Александра Хозеева
юрист
Как правильно действовать, если хотите вернуть ненужный подарочный сертификат
Начнем с определения, что такое сертификат с точки зрения права.
Это документ (карточка), который можно обменять на товар/услугу в конкретном месте. Предполагает право на покупку в будущем, когда деньги уже внесены, а товар еще не получен. Обычно на сертификате указывается его номинал и порядок использования.
Может возникнуть ситуация: вы решили использовать сертификат частично, а оставшуюся сумму получить деньгами. Вам отвечают: «Сдачи не даем».
Нет, такое условие является нарушением закона, даже если оно прописано на самом сертификате. Это противоречит Закону о защите прав потребителей.
Условие о невозврате разницы в цене товара и самого номинала карты, так же как и условие об обязательном единовременном использовании сертификата являются незаконными. Вы можете смело требовать сдачу.
Другая ситуация: вам совсем не хочется ничего покупать. Тогда вы можете оформить возврат подарочной карты и вернуть деньги.
Закон о защите прав потребителей предусматривает, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денежной суммы.
Примечательно, что отказаться от сертификата можно в любое время срока его действия, без объяснения причин. В противном случае у магазина возникает неосновательное обогащение. При этом заявить требование о возврате денег за подарочный сертификат может тот, кому он был передан в подарок, так как одаряемому переходят права требования от покупателя.
Но что же делать, если срок подарочной карты истек, а вы так и не успели ей воспользоваться? Можете попробовать вернуть, но стопроцентных гарантий нет. Старайтесь не пропускать установленные сроки.
Фото: Pexels.com
План действий при возврате сертификата
Обращаемся в магазин с заявлением о возврате. Оно должно быть удовлетворено в течение трех дней. Если получен отказ, переходим к следующему пункту.
Пишем претензию о возврате денежных средств. Такую претензию составляем в двух экземплярах, получаем подпись представителя магазина на одном из них. Если нет желания идти в магазин, можно направить претензию заказным письмом с описью вложения. Важно, чтобы у вас остались все доказательства отправки. Магазин никак не реагирует? Не сдаемся и переходим к следующему пункту.
Пишем жалобу в Роспотребнадзор, который может назначить магазину штраф. Проблема не решена?
В таком случае обращаемся в суд. По Закону о защите прав потребителей в случае вашего выигрыша магазин еще и получит штраф за то, что не выполнил требования добровольно. Сумма штрафа — половина от общей присужденной суммы, что крайне невыгодно для магазина.
Знать свои права — это здорово. Пользуйтесь ими и получайте только нужные подарки.
Фото: Pexels.com