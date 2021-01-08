Как вернуть бывшего, согласно его знаку зодиака (и мы не спрашиваем, зачем)

Овен

Представители данного знака зодиака редко долго печалятся по поводу расставания и очень быстро находят утешение в объятиях какой-нибудь сговорчивой красотки. Если вы решили вернуть себе мужчину-Овна, то действуйте решительно, пока он не увлекся другой особой. Не лишним будет напомнить, что он терпеть не может ложь, и если учует, что вы с ним неискренняя, то очень быстро потеряет к вам интерес. Лесть и восхищение его талантами поможет ускорить процесс примирения.

Телец

Представители данного знака зодиака искренне считают, что время — лучший лекарь, поэтому прежде чем пороть горячку, дайте время своему «эксу» остыть и спокойно переварить случившееся. Ну а после вызовете своего мужчину-Тельца на разговор, заверьте его, что вы все осознали и готовы отдать ему бразды правления, чтобы он почувствовал себя главным в отношениях. Но только не наседайте и убедите его, что важные решения он может принимать самостоятельно.

Близнецы

Представители данного знака зодиака обычно возвращаются сами, если понимают, что все еще испытывают чувства к той, с которой по какой-то причине расстались. Если вы действительно хотите быть с мужчиной-Близнецами, то ни в коем случае не будьте навязчивой и ни коем образом не посягайте на его свободу. Но если разрыв произошел по вашей вине, то попросите у своего бывшего прощения и сделайте для него что-нибудь приятное. Он оценит вашу заботу и даст вам еще один шанс.

Рак

Представители данного знака зодиака если и заканчивают отношения, то обратно возвращаться в них точно не торопятся. Если же вы твердо решили вернуть мужчину-Рака, то запаситесь терпением и берегите свои нервы. Он, конечно, тот еще жук, но если вам удастся установить с ним контакт и вызвать на откровенный разговор, то, считайте, что половина дела уже сделана. Окружите его заботой и романтикой и со временем он поверит, что действительно все еще вам нужен.