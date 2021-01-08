Как вернуть бывшего, согласно его знаку зодиака (и мы не спрашиваем, зачем)
Овен
Представители данного знака зодиака редко долго печалятся по поводу расставания и очень быстро находят утешение в объятиях какой-нибудь сговорчивой красотки. Если вы решили вернуть себе мужчину-Овна, то действуйте решительно, пока он не увлекся другой особой. Не лишним будет напомнить, что он терпеть не может ложь, и если учует, что вы с ним неискренняя, то очень быстро потеряет к вам интерес. Лесть и восхищение его талантами поможет ускорить процесс примирения.
Телец
Представители данного знака зодиака искренне считают, что время — лучший лекарь, поэтому прежде чем пороть горячку, дайте время своему «эксу» остыть и спокойно переварить случившееся. Ну а после вызовете своего мужчину-Тельца на разговор, заверьте его, что вы все осознали и готовы отдать ему бразды правления, чтобы он почувствовал себя главным в отношениях. Но только не наседайте и убедите его, что важные решения он может принимать самостоятельно.
Близнецы
Представители данного знака зодиака обычно возвращаются сами, если понимают, что все еще испытывают чувства к той, с которой по какой-то причине расстались. Если вы действительно хотите быть с мужчиной-Близнецами, то ни в коем случае не будьте навязчивой и ни коем образом не посягайте на его свободу. Но если разрыв произошел по вашей вине, то попросите у своего бывшего прощения и сделайте для него что-нибудь приятное. Он оценит вашу заботу и даст вам еще один шанс.
Рак
Представители данного знака зодиака если и заканчивают отношения, то обратно возвращаться в них точно не торопятся. Если же вы твердо решили вернуть мужчину-Рака, то запаситесь терпением и берегите свои нервы. Он, конечно, тот еще жук, но если вам удастся установить с ним контакт и вызвать на откровенный разговор, то, считайте, что половина дела уже сделана. Окружите его заботой и романтикой и со временем он поверит, что действительно все еще вам нужен.
Лев
Представители данного знака зодиака никогда не пойдут первыми на примирение, поэтому если вам действительно нужен ваш Лев, то делать первый шаг навстречу придется тоже вам. Покажите ему, что вы осознали, что именно было не так в ваших отношениях, что готовы над ними работать и сделаете все от вас зависящее, чтобы вам с ним было комфортно. И не забывайте выглядеть безупречно на встрече, эти мужчины любят окружать себя прекрасным и всегда оценят ваш безупречный вкус.
Дева
Представители данного знака зодиака не терпят истерик, поэтому постарайтесь обойтись без драмы, если твердо решили вернуть мужчину-Деву, вызовите его на разговор, дайте ему высказаться и приведите доводы того, что вы просто созданы друг для друга, и вам необходимо попробовать вместе построить светлое будущее.
Весы
Представители данного знака зодиака очень мягкие и добродушные люди. Поэтому если вы искренне признаетесь в чувствах своему мужчине-Весам, то будьте уверены, он оценит ваш порыв, сделает шаг навстречу и даже сам начнет усердно работать над отношениями. Но лишь только в том случае, если у него не перегорело все внутри или он не переключил свое внимание на какую-нибудь другую особу.
Скорпион
Представители данного знака зодиака тяжело прощают обиды и воспринимают расставание как предательство (если, например, закончить отношения было вашей инициативой). Поэтому он будет долго вам «мстить», прежде чем сдаться и попробовать снова наладить с вами общение. Если вы твердо решили вернуть расположение мужчины-Скорпиона, то просто дайте ему время. Вскоре ему надоест играть с вами, и он поверит, что по-прежнему вам нужен.
Фото: Pexels.com
Стрелец
Представители данного знака зодиака весьма позитивно настроены к своим бывшим и охотно идут на контакт. Если вы хотите вернуть мужчину-Стрельца, то подружитесь с ним для начала. Да-да, отпустите обиды и станьте для него хорошим другом. Эти мужчины любят веселиться, поэтому организуйте совместный досуг и покажите, что вы разносторонне развитая личность, с которой ему точно не будет скучно.
Козерог
Представители данного знака зодиака терпеть не могут, когда их оставляют в дураках или пытаются обернуть серьезную проблему в нелепую шутку. Мужчины-Козероги очень привязываются к своим партнершам, поэтому болезненно переживают расставание. Когда вы находитесь на расстоянии, он внимательно следит за вами и ждет подходящего момента, чтобы убедиться в искренности ваших чувств и серьезности намерений.
Водолей
Представители данного знака зодиака терпеть не могут рутину и скуку в отношениях, поэтому если разрыв произошел по его инициативе, то, скорее всего, он просто перестал восхищаться и удивляться вами. Можно ли в таком случае вернуть мужчину-Водолея? Это будет сложно, но если вы проявите креатив и покажете, что он еще не так хорошо вас знает, как думал, то, возможно, он захочет возобновить общение, чтобы попробовать разгадать вашу тайну.
Рыбы
Представители данного знака зодиака ценят искренность и не против дать шанс партнеру, если понимают, что он еще важен для человека и чувства остались. Чтобы вернуть мужчину-Рыбу, периодически напоминайте ему о том, что он очень дорог для вас и вы все еще его любите. Дайте ему время, чтобы он понял, что без вас ему действительно плохо.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!