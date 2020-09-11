Как ужиться со скупердяем и не потратить свое время (и деньги) впустую

Как ужиться со скупердяем?

Для начала стоит отметить, что сделать это будет не так просто, как вы могли бы подумать и изменить такого человека вам вряд ли удастся (а вот подкорректировать его поведение вполне реально). Если же у вас похожие взгляды на жизнь или такой же склад характера, то вы вполне можете поладить. Во всех остальных случаях проще найти того, кто будет подходить вам по всем параметрам.

Если ваш избранник испытывал трудности в детстве и теперь не готов расставаться с чем-либо, то вы можете постепенно проработать с ним его страхи из прошлого, показать, что эти установки больше не актуальны и помочь ему обрести уверенность в завтрашнем дне. Он должен перестать бояться будущего, а точнее – оказаться вновь в такой ситуации, когда нет ни средств, ни людей рядом, которые смогли бы помочь.

Если же вашего ухажера слишком опекали в детстве или внушили ему мысль, что мир должен крутиться исключительно вокруг него, то тут ничего не поделаешь. Вы же не хотите стать для него мамой, исполняющей все его прихоти и терпящей его капризы? Психологи уверяют, что такого человека вряд ли уже переделаешь и рекомендуют просто не тратить на него свое время.

Если ваш кавалер пытается самоутвердиться за счет других и не отпускает от себя мысль, что чем больше даешь людям, тем скорее они сядут тебе на шею, то попробуйте убедить его, что в первую очередь вам интересен он сам, а не его блага. Далее не забывайте выражать искреннюю радость при каждом его душевном порыве что-то вам все-таки преподнести (пусть это будет шоколадка, не важно), чтобы он понял, что дарить положительные эмоции – это не страшно и уж точно не накладно (постепенно его «лимит» начнет повышаться и он будет охотнее одаривать вас какими-то благами).

Если ваш мужчина боится неизвестности и потому предпочитает все свое держать при себе, то постарайтесь научить его не переживать заранее из-за того, что произойдет (или не произойдет) завтра, а наслаждаться тем, что есть на данный момент. Помогите ему поднять самооценку и стать чуть более уверенным в собственных силах.

Ну, а если вам достался холодный и расчетливый кавалер, у которого в голове щелкает калькулятор каждый раз, как только он достает кошелек или делает что-либо для других, то вам нужно набраться терпения. Ужиться с таким человеком можно в том случае, если вы приучите себя четко и логично выражать свои просьбы (почему вам нужно что-то получить и именно от него), а заодно показывать, какие блага он сможет получить, если выполнит ваше желание. Принцип «ты мне, я – тебе» тут действует безотказно. Хотите что-то взять у вашего избранника? Тогда подумайте, что вы можете дать ему взамен. Играть на чувствах в данном случае бесполезно, такие люди останутся глухи до тех пор, пока вы услышат для себя главное – они тоже останутся в плюсе, если чем-то поделятся с вами.