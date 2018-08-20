Как ужиться с плохим начальником и не потерять работу

Узнайте, откуда ноги растут
Как бы это не звучало банально, однако для начала вам придется понять, откуда пошла эта ненависть и что же такого страшного (обидного) сделал для вас ваш руководитель. Попробуйте вспомнить все моменты, связанные с этим человеком и записать на листке бумаги, что вы чувствовали в то мгновение: ненависть, раздражение или полное безразличие. Психологи уверяют, что чем честнее будут ваши ответы, тем скорее вы сможете понять, что же именно на вас давит и не дает вам по достоинству оценить личность вашего шефа. Возможно, он не такой уж и плохой и все дело было именно в вас самих. Например, многих людей в окружающих раздражают именно их отрицательные черты, и они подмечают в них те комплексы, от которых сами мечтают избавиться. И если вдруг вы осознали, что в боссе вас раздражают какие-то черты характера, которые есть и у вас, то это повод поработать над собой и избавиться от других привычек. Глядите и ваша жизнь тоже изменится в лучшую сторону.
Постарайтесь выяснить все о своем шефе
Второй момент, на который следует обратить внимание, это понять, что именно вы знаете о своем руководителе (кроме, конечно, того, что ваши взгляды относительно рабочих моментов вообще не сходятся). Попробуйте узнать, чем живет ваш шеф, что ему нравится или чем он гордится. И постарайтесь найти хоть какие-то положительные качества, которые вам импонируют. Возможно, у него дома находится уникальная коллекция редких книг или он отлично разбирается в живописи, или даже (почему нет), блестяще говорит на нескольких языках и может дать вам мастер-класс по их изучению.
Заодно попробуйте поставить себя на место вашего начальника и подумать, а как бы вы руководили коллективом в тех же самых жизненных обстоятельствах? Хотели бы что-то изменить или улучшить? Поверьте, что после того, как вы попытаетесь взглянуть на человека со стороны и понять, чем ему приходится жертвовать, чтобы занимать этот высокий пост, вы измените свое мнение о нем и, возможно, даже проникнитесь уважением. На худой конец, вы точно перестанете вставлять свои ехидные комментарии и демонстрировать свою неприязнь.
Не переходите на личности
Даже в моменты жаркого обсуждения очередной стратегии постарайтесь не переходить на личности и не высказывать все, что вы думаете о своем руководителе, а заодно обо всех его родственников вместе взятых. Постарайтесь абстрагироваться от ситуации, не заводиться по пустякам и помнить, что это всего лишь работа, которая занимает определенную часть (но не всю!) вашей жизни. К тому же, ваш шеф точно так же выполняет свои обязанности и получает за это определенную зарплату. Поверьте, что он уж точно не ставит себе целью ежедневно приходить в офис лишь для того, чтобы доводить своих подчиненных до белого каления. Психологи советуют научиться отделять личные моменты от рабочих и реагировать соответственно.
Не воспринимайте критику, как оскорбление
Еще один вариант наладить отношения с руководством – перестать воспринимать критику и замечания как личное оскорбление. Поверьте, у вашего начальства и в мыслях не было задеть ваши личные качества, они лишь указали вам на ваши профессиональные недочеты. Просто постарайтесь видеть в этом некий стимул к тому, чтобы развиваться в своем направлении и совершенствовать свои навыки. Возможно, вы поймете, что вам стоит записаться на дополнительные курсы и замечания вашего босса просто стали неким толчком к тому, чтобы изменить свою жизнь.
Перестаньте слушать сплетни и плести интриги
Чем меньше вы будете участвовать в офисных разборках и распространять сплетни, тем лучше для вас. Не правы те, кто считают, что эти все закулисные игры помогают продвинуться по службе. В большинстве случаев интриганов быстро вычисляют и расстаются с ними без сожаления. Поэтому, если вы не хотите попасть в еще большую немилость и настроить против себя не только босса, но и весь коллектив, тогда постарайтесь держаться от всех этих разборок подальше и сконцентрироваться именно на рабочих моментах. Вспомните о том, ради чего вы, собственно, устроились в эту компанию. Ведь явно не для того, чтобы собирать сплетни?
Текст: Юлия Кальницкая
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