Как ужиться с плохим начальником и не потерять работу

Узнайте, откуда ноги растут

Как бы это не звучало банально, однако для начала вам придется понять, откуда пошла эта ненависть и что же такого страшного (обидного) сделал для вас ваш руководитель. Попробуйте вспомнить все моменты, связанные с этим человеком и записать на листке бумаги, что вы чувствовали в то мгновение: ненависть, раздражение или полное безразличие. Психологи уверяют, что чем честнее будут ваши ответы, тем скорее вы сможете понять, что же именно на вас давит и не дает вам по достоинству оценить личность вашего шефа. Возможно, он не такой уж и плохой и все дело было именно в вас самих. Например, многих людей в окружающих раздражают именно их отрицательные черты, и они подмечают в них те комплексы, от которых сами мечтают избавиться. И если вдруг вы осознали, что в боссе вас раздражают какие-то черты характера, которые есть и у вас, то это повод поработать над собой и избавиться от других привычек. Глядите и ваша жизнь тоже изменится в лучшую сторону.

Постарайтесь выяснить все о своем шефе

Второй момент, на который следует обратить внимание, это понять, что именно вы знаете о своем руководителе (кроме, конечно, того, что ваши взгляды относительно рабочих моментов вообще не сходятся). Попробуйте узнать, чем живет ваш шеф, что ему нравится или чем он гордится. И постарайтесь найти хоть какие-то положительные качества, которые вам импонируют. Возможно, у него дома находится уникальная коллекция редких книг или он отлично разбирается в живописи, или даже (почему нет), блестяще говорит на нескольких языках и может дать вам мастер-класс по их изучению.

Заодно попробуйте поставить себя на место вашего начальника и подумать, а как бы вы руководили коллективом в тех же самых жизненных обстоятельствах? Хотели бы что-то изменить или улучшить? Поверьте, что после того, как вы попытаетесь взглянуть на человека со стороны и понять, чем ему приходится жертвовать, чтобы занимать этот высокий пост, вы измените свое мнение о нем и, возможно, даже проникнитесь уважением. На худой конец, вы точно перестанете вставлять свои ехидные комментарии и демонстрировать свою неприязнь.

Не переходите на личности