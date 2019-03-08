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Как успевать больше за меньшее время: 9 лайфхаков для тех, кто вечно опаздывает

Если вы, как и многие другие в современном обществе, постоянно опаздываете, тогда наверняка вы мечтали о том, чтобы вам подарили машину времени или нечто подобное. Passion.ru пообщался со специалистами в области тайм-менеджмента и составил список рекомендаций, которые помогут вам справиться с непунктуальностью и раздражительностью.

Не откладывайте все на последний момент

Вместо того, чтобы ждать, пока не выйдут все сроки и дедлайн бесцеремонно напомнит о себе, постарайтесь не откладывать все на последний момент, а действовать постепенно. Например, вам поручили составить важный отчет к определенной дате. Что делают в этом случае многие люди? Они пытаются убедить себя, что у них еще много времени и занимаются чем угодно, только не тем, что действительно важно. И в конце концов накануне дня Х, им приходится включать десятую скорость, чтобы наверстать упущенное и подготовить этот документ хоть в каком-то виде. Стоит ли говорит, что кроме недовольства начальство за неаккуратность и непунктуальность, они не получают ничего. Поэтому научитесь грамотно распределять силы и возможности, чтобы действительно добиться впечатляющих результатов.

Кто рано встает…

Спать – конечно, приятно, однако эксперты напоминают, что чем раньше вы встанете, тем больше вопросов успеете решить. И это действительно так, ведь в первой половине дня мозговая активность намного выше, да и многие люди или организации работают именно утром, поэтому, проспав до полудня, вы просто рискуете никого не застать и не решить важный вопрос. Попробуйте освоить искусство раннего пробуждения и правильного настроя. И тогда все ваши дни будут начинаться легко и комфортно.

Не отвлекайтесь по мелочам

Задумывались ли вы о том, сколько времени ежедневно впустую? Ведь те же соцсети, просмотр почты или новостной ленты, игры на компьютере или смартфоне, пустая болтовня с друзьями или коллегами отнимают гораздо больше минут (часов), чем вы предполагаете. Вот вроде бы вы зашли в Инстаграм на 5 минут, но начинаете листать ленту, ставить лайки, строчить комментарии и не замечаете, как потеряли полчаса-час, и это в лучшем случае. Поэтому проанализируйте, что именно отнимает ваше время и постарайтесь этого избегать. Так вы и больше дел успеете переделать и избавитесь от вредных привычек (например, обсуждать с коллегами личную жизнь или сплетничать о руководстве).

Фото: shutterstock

Научитесь планировать дела

Вместо того, чтобы действовать наобум и раздражать людей своей несобранностью, научитесь с вечера составлять список дел, которыми вам нужно заняться в первую очередь. Во-первых, это научит вас дисциплине, а во-вторых, так вы сможете отслеживать, какие вопросы вы уже решили, а какие моменты требуют особого подхода и дополнительное время. Кроме того, если вы будете понимать, что вы начали выбиваться из графика, вы сможете сориентировать и других людей, для которых также важен результат.

Смело вычеркивайте второстепенное

Чтобы не погрязнуть в бесконечных делах, перестаньте писать многостраничные списки и подходите к вопросу планирования реально. Помните, что вы не супергерой и никто не требует от вас спасение мира, поэтому не случится ничего страшного, если вы какие-то пункты из своего списка делегируете другим людям, либо просто вычеркнете и сосредоточитесь на чем-то действительно важном. Эксперты рекомендуют оставить в плане 5 - 6 пунктов – этого вам вполне хватит на день.

Не беритесь за новую задачу, пока не закончите предыдущую

Если вы знакомы с фразой «хвататься за все подряд, не доводя начатое до конца» не понаслышке, тогда данный совет вам точно пригодится. Вместо того чтобы пытаться объять необъятное, лучше действуйте постепенно и начинайте новое дело лишь после того, как решите предыдущую задачу. Тогда вы точно не упустите из виду ничего важного, не сорвете сроки и не подведете людей. Ведь не зря говорят, что за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь. Правильно расставляйте приоритеты и действуйте согласно вашему списку дел на день.

Фото: shutterstock

Сконцентрируйтесь на том, что доставляет вам удовольствие

Давно известно, что счастливые люди, занимающиеся любимым делом, успевают решить намного больше вопросов в течение дня, чем те, кому их трудовые обязанности в тягость. А все потому, что первым намного проще сосредоточиться на процессе, их не отвлекают посторонние мысли и переживания по пустякам. Поэтому постарайтесь найти ту сферу, которая действительно будет вам нравиться, и развивайтесь именно в ней. И научитесь концентрироваться на важных моментах, а все остальные вопросы решать по мере их поступления.

Доведите некоторые дела до автоматизма

Приучите себя к определенному порядку: складывать ключи (и прочие мелочи) в определенном месте, папку с годовым отчетом и прочие важные документы – в специально отведенный ящик рабочего стола и так далее. И дело даже не в том, что все это поможет вам не тратить драгоценные минуты на поиск нужных вещей. Недавние исследования показали, что мозг работает лучше, когда вокруг царит образцовый порядок, и потому эффективность вашей работы повышается в несколько раз.

Не забывайте отдыхать

И помните, что в погони за временем вы можете заработать нервное истощение, неврозы и прочие проблемы. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не взваливать на себя сверх нормы и научитесь устраивать пятиминутные перерывы каждый час-полтора. Например, если у вас сидячая работа, то во время подобных пятиминуток вы можете выйти на улицу, прогуляться или хотя бы пройтись по офису – подойдет любой маршрут, лишь сменить обстановку. И тогда все дела не будут превращаться в сплошную рутину и вы сможете успеть гораздо больше, чем запланировали изначально. Если же ваша работа напротив связана со всевозможными активностями, тогда вам нужно просто найти место, где вы могли бы посидеть несколько минут в тишине.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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