Как успевать больше за меньшее время: 9 лайфхаков для тех, кто вечно опаздывает

Не откладывайте все на последний момент

Вместо того, чтобы ждать, пока не выйдут все сроки и дедлайн бесцеремонно напомнит о себе, постарайтесь не откладывать все на последний момент, а действовать постепенно. Например, вам поручили составить важный отчет к определенной дате. Что делают в этом случае многие люди? Они пытаются убедить себя, что у них еще много времени и занимаются чем угодно, только не тем, что действительно важно. И в конце концов накануне дня Х, им приходится включать десятую скорость, чтобы наверстать упущенное и подготовить этот документ хоть в каком-то виде. Стоит ли говорит, что кроме недовольства начальство за неаккуратность и непунктуальность, они не получают ничего. Поэтому научитесь грамотно распределять силы и возможности, чтобы действительно добиться впечатляющих результатов.

Кто рано встает…

Спать – конечно, приятно, однако эксперты напоминают, что чем раньше вы встанете, тем больше вопросов успеете решить. И это действительно так, ведь в первой половине дня мозговая активность намного выше, да и многие люди или организации работают именно утром, поэтому, проспав до полудня, вы просто рискуете никого не застать и не решить важный вопрос. Попробуйте освоить искусство раннего пробуждения и правильного настроя. И тогда все ваши дни будут начинаться легко и комфортно.

Не отвлекайтесь по мелочам

Задумывались ли вы о том, сколько времени ежедневно впустую? Ведь те же соцсети, просмотр почты или новостной ленты, игры на компьютере или смартфоне, пустая болтовня с друзьями или коллегами отнимают гораздо больше минут (часов), чем вы предполагаете. Вот вроде бы вы зашли в Инстаграм на 5 минут, но начинаете листать ленту, ставить лайки, строчить комментарии и не замечаете, как потеряли полчаса-час, и это в лучшем случае. Поэтому проанализируйте, что именно отнимает ваше время и постарайтесь этого избегать. Так вы и больше дел успеете переделать и избавитесь от вредных привычек (например, обсуждать с коллегами личную жизнь или сплетничать о руководстве).