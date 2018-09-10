Как уйти с работы красиво и не нажить себе врагов

Поговорите с руководителем тет-а-тет

Какими бы ни были ваши отношения с начальством, по правилам хорошего тона необходимо поговорить со своим руководителем и поставить его в известность о своих планах. Причем желательно это делать не день в день, а заранее, чтобы у него была возможность найти вам замену и передать все дела. К тому же бывает так, что, скажем, вас не устраивают определенные условия работы, но вы готовы пересмотреть свое мнение относительно увольнения, и если вам предложили бы больший оклад, то вы бы даже остались. Поэтому попросите вашего шефа уделить вам несколько минут и озвучьте свою позицию. Возможно, вы даже получите весьма интересное предложение и вам не придется покидать компанию.

Не рассказывайте коллегам о своем уходе до того, как напишете заявление

Нет ничего хуже, чем рассказать о своем желании оставить компанию всем вокруг еще до того, как об этом узнает начальство. Ведь вы, например, можете вдруг передумать и принять решение остаться (всякое бывает, например, вы рассчитывали получить предложение о работе в другой компании, но там вдруг не срослось). Но как быть в том случае, если ваши коллеги вдруг донесли руководству о вашем желании уволиться, выставив все в таком свете, что вы чуть ли не предатель, который бросает родную компанию на произвол судьбы. Поэтому не спешите делиться своими планами. Сначала обсудите все с боссом и напишите заявление на увольнение. А уже потом можно будет рассказать коллегам и даже устроить символический прощальный обед (если есть настрой, конечно).

Передайте дела человеку, который будет вас заменять

Не игнорируйте просьбу начальства передать все дела тому человеку, который впредь будет выполнять ваши обязанности. Безусловно, это не означает, что вы должны научить его всем профессиональным навыкам, которые ему пригодятся в данной работе, но рассказать о ключевых моментах просто обязаны. Во-первых, это будет лучше для вас самих. Ведь после того как вы передадите дела, вас точно не будут дергать ежеминутными звонками с вопросами о текущем положении дел. А во-вторых, так вы психологически сможете закрыть дверь в прошлое и сосредоточиться на новой работе. К тому же так вы покажете окружающим, что вы ответственный человек, на которого можно положиться в любой ситуации.