Как справиться с эмоциональным выгоранием и обратить ситуацию в свою пользу

А как быть тем, у кого выгорание уже наступило?

Если вы поняли, что что-то не так и вас больше ничего не радует (а мысль о том, что утром снова идти на работу вызывает чувство если не глубокого отвращения, но что-то похожее), тогда, по мнению психологов, вам требуется «полная перезагрузка». Возьмите отпуск или несколько дней за свой счет и абстрагируйтесь от работы. Посвятите это время анализу того, что с вами происходит, чего вы добились, что вас устраивает и что бы вы хотели изменить.

По словам экспертов, большинство людей после этого кардинально меняют свою жизнь, например, задумываются о дауншифтинге. Разумеется, не все могут позволить себе бросить все и уехать к морю-океану, однако если у вас есть такая возможность (и желание), то почему бы ей не воспользоваться. Ну а тем, кому о подобной роскоши остается лишь мечтать, эксперты рекомендуют рассмотреть другой вариант – уехать за город (на дачу, в деревню, в пансионат – не важно) и заниматься там лишь тем, что вам нравится или вовсе некоторое время не делать вообще ничего, прислушиваясь лишь к себе и собственным ощущениям. И займетесь переменами тогда, когда поймете, что действительно готовы. Но самое главное – вы поймете, что в жизни есть много интересных вещей, помимо офиса, кипы бумаг, бесконечных отчетов и дедлайнов.

Психологи рекомендуют взять лист бумаги и расписать там несколько пунктов, которые, собственно, и помогут вам понять, как вам лучше поступить дальше.

Начните с того, что распишите ваши представления об идеальной работе и те раздражающие мелочи, которые вам мешали на предыдущем месте.

Подумайте о том, чтобы сменить сферу деятельности (например, если вы много общались с людьми, то можно попробовать должности, связанные с бумагами, техникой, животными в конце концов). Напишите, чем бы могли заниматься, а точнее – что бы вам было интересно попробовать.

Не бойтесь обращаться к специалисту. Если понимаете, что никак не можете самостоятельно избавиться от эмоционального напряжения и не знаете, чему хотели бы посвятить себя дальше, можете пообщаться с психологом и вместе определить вектор вашего дальнейшего развития. Возможно, вы придете к тому, что давно выросли из должности подчиненного и готовы развивать свой самостоятельный бизнес. Почему бы и нет?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock