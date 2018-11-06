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Как справиться с эмоциональным выгоранием и обратить ситуацию в свою пользу

Очень многие сотрудники, даже те, которым повезло устроиться на работу мечты и заниматься любимым делом, со временем замечают, что профессиональные обязанности перестали приносить радость и удовольствие, а коллеги (да и начальство) все больше раздражают и мешают развитию. И как тогда быть в такой ситуации? Сорваться и нагрубить сослуживцам? Высказать дотошному начальнику, все, что вы о нем думаете? Поставить назойливых клиентов на место? Или попытаться взять себя в руки? Психологи уверяют, что в данном случае причиной подобного срыва может служить эмоциональное выгорание и рассказывают, как с ним бороться.

Эмоциональное выгорание – что это и кому грозит

Возможно, не все люди, впервые столкнувшись с данным состоянием, не могут его правильно классифицировать и уж точно не задумываются о том, что это и есть – то самое эмоциональное выгорание. Впервые о данном синдроме заговорили в конце 70-х годов ХХ века, когда американскому психиатру Герберту Фрейденбергеру удалось выявить личностные изменения людей, чья работа была связана с постоянным общением. Другие эксперты подхватили изучение данной проблемы, однако изначально ошибочно полагали, что с подобным явлением могут столкнуться лишь работники медицинской сферы или педагоги.

Со временем категорию людей, подверженных эмоциональному выгоранию, расширили и туда попали даже те, кто связан с творческими профессиями, а также специалисты в области продаж и рекламы, спасатели, руководители компаний и топ-менеджеры.

Как понять, что у вас именно эмоциональное выгорание?

К основным признакам данного недуга относятся:

  • потеря интереса ко всему происходящему в компании
  • падение мотивации в работе
  • раздражение по любому поводу
  • нежелание общаться с коллегами и/или руководством
  • безразличие к результатам выполненной работы
  • отсутствие стремления к карьерному росту или совершенствованию своих профессиональных навыков
  • ощущение безысходности и бессмысленности собственной деятельности

Психологи утверждают, что данное явление выполняет своеобразную функцию защиты, когда человек, постоянно сталкивающийся с психологическими или эмоциональными проблемами, страданиями, переживаниями или стрессом, вынужден абстрагироваться от происходящего, чтобы не навредить своему здоровью (психологическому в первую очередь). Кроме того, интенсивный график работы, отсутствие выходных, низкая оплата труда, неадекватное отношение окружающих, также приводят к тому, что человек начинает обесценивать себя и то дело, которым он занимается. В результате это приводит к обидам, негативу, грубости, равнодушию и хроническому стрессу.

Что сделать, чтобы не столкнуться с данным синдромом?

К сожалению в последнее время те, кто не готов работать до поздней ночи и в выходные дни, уступают более напористым сослуживцам, не видящим него плохого в том, чтобы посвятить лишний час (два-три) работе. Они делают карьеру, наслаждаются достигнутыми высотами и… практически всегда приходят к тому, что теряют интерес (к работе, к компании, к сфере деятельности и так далее). Психологи обращают внимание на то, что другие работники, те, которых оставили за бортом более предприимчивые коллеги, вовсе не остаются в минусе. Они развиваются, неплохо справляются со своими обязанностями, не хватают звезд с неба, но и реже сталкиваются с эмоциональными перегрузками. Даже через определенное время у них остается интерес к тому делу, которым они занимаются, вкус к жизни и силы на саморазвитие. В отличие от тех, кто отдал все силы уже на старте, а к финишу пришел без сил, без эмоций и без желания что-либо дальше делать.

Чтобы не растерять весь свой запал еще на старте, эксперты рекомендуют воспользоваться следующими советами. Во-первых, необходимо выработать собственную стратегию защиты от нападок (руководства, других сотрудников или клиентов) и при первых признаках «перенасыщения общением», активно ее использовать. Во-вторых, постарайтесь сделать так, чтобы работа не стала вашим основным интересом в жизни, вытеснив все остальные области (занятие спортом, общение с друзьями и так далее). В-третьих, вспомните, что именно вам нравится в вашей работе (почему вы решили заняться этой деятельностью) и сосредоточьтесь на этом. В-четвертых, если вы вдруг заскучали и поняли, что достигли «потолка» и больше ничему не сможете научиться на данном месте работы, не бойтесь найти что-то новое или вовсе попробовать себя в другой области. Возможно, вам придется пройти некую стажировку и научиться чему-то новому, но, поверьте, что это того стоит. Вы вновь почувствуете интерес к жизни и к тому, чем занимаетесь, а не будете просто проводить время на работе «от звонка до звонка».

А как быть тем, у кого выгорание уже наступило?

Если вы поняли, что что-то не так и вас больше ничего не радует (а мысль о том, что утром снова идти на работу вызывает чувство если не глубокого отвращения, но что-то похожее), тогда, по мнению психологов, вам требуется «полная перезагрузка». Возьмите отпуск или несколько дней за свой счет и абстрагируйтесь от работы. Посвятите это время анализу того, что с вами происходит, чего вы добились, что вас устраивает и что бы вы хотели изменить.

По словам экспертов, большинство людей после этого кардинально меняют свою жизнь, например, задумываются о дауншифтинге. Разумеется, не все могут позволить себе бросить все и уехать к морю-океану, однако если у вас есть такая возможность (и желание), то почему бы ей не воспользоваться. Ну а тем, кому о подобной роскоши остается лишь мечтать, эксперты рекомендуют рассмотреть другой вариант – уехать за город (на дачу, в деревню, в пансионат – не важно) и заниматься там лишь тем, что вам нравится или вовсе некоторое время не делать вообще ничего, прислушиваясь лишь к себе и собственным ощущениям. И займетесь переменами тогда, когда поймете, что действительно готовы. Но самое главное – вы поймете, что в жизни есть много интересных вещей, помимо офиса, кипы бумаг, бесконечных отчетов и дедлайнов.

Психологи рекомендуют взять лист бумаги и расписать там несколько пунктов, которые, собственно, и помогут вам понять, как вам лучше поступить дальше.

Начните с того, что распишите ваши представления об идеальной работе и те раздражающие мелочи, которые вам мешали на предыдущем месте.

Подумайте о том, чтобы сменить сферу деятельности (например, если вы много общались с людьми, то можно попробовать должности, связанные с бумагами, техникой, животными в конце концов). Напишите, чем бы могли заниматься, а точнее – что бы вам было интересно попробовать.

Не бойтесь обращаться к специалисту. Если понимаете, что никак не можете самостоятельно избавиться от эмоционального напряжения и не знаете, чему хотели бы посвятить себя дальше, можете пообщаться с психологом и вместе определить вектор вашего дальнейшего развития. Возможно, вы придете к тому, что давно выросли из должности подчиненного и готовы развивать свой самостоятельный бизнес. Почему бы и нет?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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