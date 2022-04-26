Как сохранить баланс между семьей и работой: 3 совета от эксперта

Почему женщинам обычно сложнее строить карьеру, чем мужчинам?

Исторически сложилось, что до сих многие женщины воспитываются в рамках парадигмы «тебе нужно учиться, чтобы найти достойного мужа». Даже в престижный институт зачастую идут тоже с этой же целью – не для того, чтобы получить качественное образование, а с целью обрести окружение и возможность познакомиться с перспективными кандидатами. Те, кому с детства прививалась важность взращивания профессионализма и создания семьи из призмы силы обоих партнеров обычно в меньшинстве.

К чему приводит такой подход при построении семьи? Девушка выходит замуж и остается ребенком в отношениях с мужчиной, которого надо содержать, развлекать и ухаживать. Как правило в такой семье нет интересных тем для общения, останавливается развитие пары, со временем исчезает секс. Есть только манипуляции: «ты мне - я тебе», «ты мне должен». Единственное, что удерживает такой брак до поры до времени – это дети.

Такие отношения не всегда выдерживают кризисы, мужчина часто начинает поглядывать по сторонам. И здесь дело не только в мужчине, а в том, что дома его ждет не женщина, самодостаточная, интересная, не партнер, с которым и в лес, и в поле, и в любой кризис, а просто иждивенец.

Как сломать эти установки?

Почему есть женщины, у которых получается построить феноменальную карьеру, отношения с мужем и вырастить детей? В чем их феномен? Они роботы? Сверхлюди? Или просто они знают чуть больше других? Давайте разбираться.

В России, да и не только в России, очень много амбициозных женщин, которые на самом деле хотят быть независимыми финансово, хотят, чтобы прислушивались к их мнению и им не нужно было согласовывать бюджет на отпуск, подарки и поездки.

Как можно прийти к этому? В свое время я поняла, что по отношению к любым обстоятельствам в нашей жизни мы можем быть жертвой. Абсолютно каждый человек попадает в треугольник Карпмана. Разобраться в этой модели крайне важно, чтобы научиться отслеживать это у себя, в своих отношениях, в коммуникации с любым человеком.

Там, где есть агрессор, всегда есть жертва. И наоборот. Разберемся на примерах.