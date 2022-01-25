Как сделать будущее более экологичным: 7 простых шагов

Покупайте меньше, но лучше

Это правило оправдывает себя в шопинге почти чего угодно, но особенно в покупке одежды. Индустрия моды, по оценкам ООН, ответственна за 8-10% объема парниковых газов на планете — это почти в три раза больше, чем выбрасывают все самолеты мира. Большинство выбросов образуется при производстве одежды сегмента масс-маркета. Ведь именно эти бренды следуют правилу «быстрой моды», когда коллекция меняется раз в две-три недели. Люди привыкают часто обновлять гардероб, но не носят всех вещей, которые покупают. В итоге колоссальное количество вещей становится мусором. Его не успевают утилизировать, потому на планете возникают «одежные горы» (их много в Южной Америке, Азии и Африке). ООН сообщает, что синтетическая одежда может разлагаться 200 лет и токсична, как шины и пластмасса. Как изменить свое поведение? Наращивайте не количество, а качество: вместо десятка дешевых вещей лучше купить одну-две, но такие, что будут служить вам долго. Поверьте, что и ценить эти вещи вы будете значительно больше. Когда вы покупаете футболку по цене чашки кофе, то и относитесь к ней соответствующе — как к чему-то, что можно в любой момент выбросить.

Дарите или перепродавайте старые и надоевшие вещи

На Западе каждый человек в среднем выбрасывает около 37 кг старой одежды в год. В России эта цифра ниже, но все равно заставляет задуматься о том, насколько рационально мы обращаемся с вещами. Многие предметы одежды, которые мы отправляем на свалку, еще можно носить, они в хорошем состоянии. Если какая-то вещь вам надоела или стала не по размеру, дайте ей вторую жизнь. Ее можно попробовать продать через площадки с частными объявлениями, сдать за небольшие деньги в секонд-хенд или комиссионку, наконец, устроить гараж-сейл для друзей. Хорошая идея — организовать с друзьями или коллегами одежный своп, где можно обменяться ненужными вещами, которые пылятся в шкафах. А то, что никто не возьмет, просто подарите другим людям — сдайте в благотворительные фонды, где вещи отсортируют и отдадут нуждающимся.

Перейдите на винтажные украшения

Ювелирные украшения тоже рано или поздно выходят из моды, перестают нравиться или подходить по размеру. И пусть такой проблемы, как с переработкой одежды, в этой сфере нет, быть экологически ответственными потребителями все равно не помешает. Добыча ценных металлов и драгоценных камней для производства украшений вредная для окружающей среды индустрия. Чтобы добыть золото для изготовления одного-единственного кольца, нужно переработать и выбросить около 20 тонн горной породы. А производство каждого карата бриллианта «стоит» природе в среднем 65 кг углекислого газа. Работа шахт связана с большим количеством вредных отходов, содержащих токсичные ртуть и цианид. Все это отправляется в почву, реки и в конечном счете поступает в океан, отравляя экосистему. Поэтому самый экологичный вариант — свести покупку новых ювелирных украшений к минимуму. И перейти на винтаж — в нем не меньше красоты, чем в новых украшениях, да еще и может быть интересная история. А заодно отнесите сломанные изделия на починку или переплавку в ювелирную мастерскую, но не выбрасывайте!