Как сделать будущее более экологичным: 7 простых шагов
Тема бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам все активнее проникает в нашу повседневную жизнь. Так, жители многих городов переходят на холщовые сумки-шопперы вместо одноразовых пакетов, носят с собой стильные бутылки для напитков и отказываются от покупки пластиковых стаканов. Ведение экологичного образа жизни на первый взгляд может казаться сложным и требующим колоссальных усилий, однако стоит нам проанализировать свои бытовые привычки, и мы увидим, что удобные и понятные возможности для этого уже существуют в самых разных сферах нашей жизни. Passion.ru вместе с экспертом, PR-директором DiDi в России Ириной Гущиной, собрал 7 неочевидных экопривычек, которые помогут нам всем внести еще больший вклад в сохранение природы.
Ирина Гущина
PR-директор DiDi в России
Покупайте меньше, но лучше
Это правило оправдывает себя в шопинге почти чего угодно, но особенно в покупке одежды. Индустрия моды, по оценкам ООН, ответственна за 8-10% объема парниковых газов на планете — это почти в три раза больше, чем выбрасывают все самолеты мира. Большинство выбросов образуется при производстве одежды сегмента масс-маркета. Ведь именно эти бренды следуют правилу «быстрой моды», когда коллекция меняется раз в две-три недели. Люди привыкают часто обновлять гардероб, но не носят всех вещей, которые покупают. В итоге колоссальное количество вещей становится мусором. Его не успевают утилизировать, потому на планете возникают «одежные горы» (их много в Южной Америке, Азии и Африке). ООН сообщает, что синтетическая одежда может разлагаться 200 лет и токсична, как шины и пластмасса. Как изменить свое поведение? Наращивайте не количество, а качество: вместо десятка дешевых вещей лучше купить одну-две, но такие, что будут служить вам долго. Поверьте, что и ценить эти вещи вы будете значительно больше. Когда вы покупаете футболку по цене чашки кофе, то и относитесь к ней соответствующе — как к чему-то, что можно в любой момент выбросить.
Дарите или перепродавайте старые и надоевшие вещи
На Западе каждый человек в среднем выбрасывает около 37 кг старой одежды в год. В России эта цифра ниже, но все равно заставляет задуматься о том, насколько рационально мы обращаемся с вещами. Многие предметы одежды, которые мы отправляем на свалку, еще можно носить, они в хорошем состоянии. Если какая-то вещь вам надоела или стала не по размеру, дайте ей вторую жизнь. Ее можно попробовать продать через площадки с частными объявлениями, сдать за небольшие деньги в секонд-хенд или комиссионку, наконец, устроить гараж-сейл для друзей. Хорошая идея — организовать с друзьями или коллегами одежный своп, где можно обменяться ненужными вещами, которые пылятся в шкафах. А то, что никто не возьмет, просто подарите другим людям — сдайте в благотворительные фонды, где вещи отсортируют и отдадут нуждающимся.
Перейдите на винтажные украшения
Ювелирные украшения тоже рано или поздно выходят из моды, перестают нравиться или подходить по размеру. И пусть такой проблемы, как с переработкой одежды, в этой сфере нет, быть экологически ответственными потребителями все равно не помешает. Добыча ценных металлов и драгоценных камней для производства украшений вредная для окружающей среды индустрия. Чтобы добыть золото для изготовления одного-единственного кольца, нужно переработать и выбросить около 20 тонн горной породы. А производство каждого карата бриллианта «стоит» природе в среднем 65 кг углекислого газа. Работа шахт связана с большим количеством вредных отходов, содержащих токсичные ртуть и цианид. Все это отправляется в почву, реки и в конечном счете поступает в океан, отравляя экосистему. Поэтому самый экологичный вариант — свести покупку новых ювелирных украшений к минимуму. И перейти на винтаж — в нем не меньше красоты, чем в новых украшениях, да еще и может быть интересная история. А заодно отнесите сломанные изделия на починку или переплавку в ювелирную мастерскую, но не выбрасывайте!
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Чтобы пользоваться, необязательно владеть
Те, кто бережно относится к природным ресурсам и собственным деньгам, все чаще следуют принципу «пользуйся, а не владей». Совсем необязательно покупать что-то в собственность, если можно пользоваться сообща на условиях аренды. Например, каршеринг или такси — отличная альтернатива покупке собственного автомобиля. И пусть каршеринг в России еще только стремится стать «зеленым», а инфраструктура для работы электрокаров находится в активной стадии развития за счет частных и государственных программ, тренд перехода на экологичный транспорт в такси уже наметился. И выгода от этого особенно велика — объем рынка транспортных услуг постоянно увеличивается. Например, согласно недавним прогнозам, в 2025 году в России будет насчитываться 700 тысяч «желтых» автомобилей, и чем больше среди них будет экологичных, тем меньше углекислого газа будет выбрасываться в атмосферу. Кроме того, эксплуатация электротранспорта обходится дешевле, и это позволит сократить стоимость поездок. Наконец, массовый переход на электрокары в сфере пассажирских перевозок поможет сделать огромный шаг для развития необходимой инфраструктуры. Поэтому сервисы по заказу поездок все активнее следуют этим трендам и принимают конкретные меры по распространению электротранспорта. Так, недавно DiDi презентовал в России D1 — специальный электромобиль для такси с повышенной системой безопасности, удобными креслами для пассажиров и водителей, а также с мультимедийной платформой для развлечений аналогичной тем, что установлены в самолетах. Поэтому в будущем экологичных машин в такси и вместе с тем возможностей сформировать у себя еще одну экопривычку будет становиться только больше.
Будьте вегетарианцем — хотя бы раз в неделю
По подсчетам ученых из Оксфорда, углеродный след (с его помощью измеряют влияние каждого из нас на окружающую среду) веганов на 73% ниже, чем у тех, кто ест животные продукты. Дело в том, что сельское хозяйство, и особенно животноводство, — один из крупнейших источников выбросов парниковых газов. Но не обязательно совсем отказываться от мяса. Например, можно последовать примеру западных блогеров и селебрити, которые практикуют отказ от мяса и рыбы в своем рационе на один день в неделю — это простой шаг, но, если ему последуют многие, он значительно снизит нагрузку на планету. Британский повар Джейми Оливер со всей своей семьей по понедельникам придерживается вегетарианской диеты. То же самое делают Бейонсе, Крис Мартин и Риз Уизерспун.
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Откажитесь от пассивного использования энергии
Россия — страна с одной из самых дешевых электроэнергий для жителей в Европе. Поэтому мы часто не задумываемся о том, как сэкономить на счете за электричество и оставляем подключенными к розеткам тостеры, кофеварки, микроволновки, зарядки для телефонов и ноутбуков. А ведь на долю приборов, потребляющих ток в пассивном режиме, пока они нам не нужны, уходит около 10% всего потребления энергии! Часть ее производится электростанциями на газе и угле, поэтому, экономя энергию, вы косвенно влияете на снижение выбросов углекислого газа. Приучите себя включать электроприборы только на то время, что вы ими пользуетесь — и отключайте их сразу после использования.
И самое простое, но почему-то трудновыполнимое для многих: выключайте воду, пока чистите зубы
Вода — не бесконечный ресурс. С каждым годом из-за роста населения и глобального потепления доступ людей к чистой питьевой воде сокращается. Поэтому нам нужно научиться перестать лить воду напрасно. Начать можно с элементарной, но очень полезной привычки: выключать кран во время чистки зубов. Всего за минуту при среднем напоре вытекает столько воды, что ею можно наполнить большое ведро. А если налить воду в стакан и полоскать зубы из него, экономия будет достигать более 8000 литров в год. Разумно также проводить меньше времени под душем, наполнять посудомойку и стиральную машину полностью перед запуском цикла и мыть посуду не под проточной водой, а набирать для этого раковину, затыкая слив пробкой.
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