Как с помощью одного упражнения из арсенала коучей изменить жизнь в новом году

Почему желания не сбываются

Ничего не хотеть и не планировать по сегодняшним меркам считается чуть ли не моветоном! Но нередко из года в год наши списки не меняются. Более того, в конце года можно констатировать, что какие-то желания так и не осуществились. Это может происходить по самым разным причинам: вы хотите чего-то, что на данный момент вам совсем не по силам (например, купить квартиру, когда вы по уши в долгах), выйти замуж после развода, когда еще не затянулась рана после расставания. Или же желание попросту не ваше. Например, загадываете путешествие в Нью-Йорк, но у вас нет визы (а сейчас с этим большие сложности), денег и вы едва говорите по-английски. Стоит ли ждать, что оно сбудется?

Но есть желания и планы, которые формально в вашем поле влияния, но добиться своего все равно не получается. Тогда коучи могут предложить нам следующее упражнение. Нарисуйте на листе бумаги круг, разделите его на сферы и дайте каждой название. Перечислите сферы жизни, которые для вас важны. Как правило, люди называют карьеру (работу), семью, здоровье, дружбу, саморазвитие (хобби) и некоторые другие категории. Таким образом у вас получится колесо влияния. Оцените каждую из сфер по десятибалльной шкале. Что на данный момент хромает и нуждается в подпитке, а что удовлетворяет. Затем соедините линии — у вас вырисовывается определенная геометрическая фигура, которая уже покажет сильные и пока отстающие области.