Как с помощью одного упражнения из арсенала коучей изменить жизнь в новом году
Почему желания не сбываются
Ничего не хотеть и не планировать по сегодняшним меркам считается чуть ли не моветоном! Но нередко из года в год наши списки не меняются. Более того, в конце года можно констатировать, что какие-то желания так и не осуществились. Это может происходить по самым разным причинам: вы хотите чего-то, что на данный момент вам совсем не по силам (например, купить квартиру, когда вы по уши в долгах), выйти замуж после развода, когда еще не затянулась рана после расставания. Или же желание попросту не ваше. Например, загадываете путешествие в Нью-Йорк, но у вас нет визы (а сейчас с этим большие сложности), денег и вы едва говорите по-английски. Стоит ли ждать, что оно сбудется?
Но есть желания и планы, которые формально в вашем поле влияния, но добиться своего все равно не получается. Тогда коучи могут предложить нам следующее упражнение. Нарисуйте на листе бумаги круг, разделите его на сферы и дайте каждой название. Перечислите сферы жизни, которые для вас важны. Как правило, люди называют карьеру (работу), семью, здоровье, дружбу, саморазвитие (хобби) и некоторые другие категории. Таким образом у вас получится колесо влияния. Оцените каждую из сфер по десятибалльной шкале. Что на данный момент хромает и нуждается в подпитке, а что удовлетворяет. Затем соедините линии — у вас вырисовывается определенная геометрическая фигура, которая уже покажет сильные и пока отстающие области.
Фото: Pexels.com
Поменяйте фокус внимания
А теперь самое главное: очень часто мы зацикливаемся на том, чего нам не хватает (и это в общем-то понятно). Кто-то переживает из-за сложностей в отношениях с партнером, кому-то не хватает дружеского общения, у кого-то не клеится с работой, другой никак не может наладить режим питания и занятий хоть какой-то физической нагрузкой. Но если усилием воли сместить фокус своего внимания и приложить усилия к чему-то другому, вы обнаружите вскоре, что все сферы жизни поднабрали баллов и улучшились. Например, вы не первый раз меняете место работы, но удовлетворения нет. Зарплата маленькая, понимания с начальником нет, перспективных проектов тоже. Работа представляет собой существенную часть нашей жизни и не переживать из-за этого мало кто может. Но попробуйте переключиться на другую сферу из колеса влияния. Например, на общение с друзьями или коммуникацию в целом. Если копать, выяснится, что вам не хватает дружеского участия и у вас в принципе маленький круг общения. Это зависит от многих причин: например, вы вышли замуж и стали реже встречаться с незамужними подругами. Или переехали в другой город, страну. Молодые мамы в первый год жизни малыша констатируют, что завести новые знакомства сложно, а старые не всегда проходят проверку на прочность. Постарайтесь целенаправленно расширить свой круг общения: общайтесь везде, где это возможно. Перекиньтесь парой слов с соседями в лифте, поговорите с продавцом в магазине, предложите устроить вечеринку и пригласите тех, с кем давно не виделись. Хорошо сближает людей хобби и новые занятия: если вы занимаетесь английским, к примеру, у вас точно появятся новые знакомые — ваши одногруппники. В зале, куда вы ходите, есть люди, увлекающиеся фитнесом. Возможно, есть тема, которая вас интересует, — будьте уверены, она интересна не только вам, а значит есть люди, с которыми вы сможете пообщаться.
Таким образом, увеличение процента общения в жизни, расширение контактов существенно улучшит качество самой жизни и самое главное, положительно скажется и на работе. Во-первых, никто не отменял нетворк, во-вторых, общаясь, мы становимся энергичными, менее тревожными.
Фото: Pexels.com
Другой пример. Вы переключаете фокус внимания на здоровье — чувствуете, что не хватает энергии. И решаете активно проводить каждые выходные на свежем воздухе. Лыжи, прогулки по лесу, каток, баня с друзьями — в понедельник вы точно будете чувствовать себя отдохнувшим, а значит, энергии прибавится. Или вы покупаете десять персональных тренировок в фитнес-зале и через полтора месяца замечаете, что стали меньше уставать и появился намек на рельеф. Или вы выстраиваете свой график так, чтобы больше внимания уделять семье. Ставите себе за правило не работать в выходные, просыпаетесь на час раньше, чтобы в тишине ответить на важные письма, не затягиваете сроки, а в первую очередь делаете то, что привыкли откладывать. И очень скоро убедитесь, что у вас есть время на качественное общение с мужем и детьми. Заканчивая упражнение, пометьте в скобочках, на сколько баллов подрастет шкала напротив каждого из пунктов.
Фото: Pexels.com
Повод для улыбки
А еще череда новогодних праздников — это возможность проанализировать год минувший. Поэтому возьмите еще один лист бумаги и сосредоточьтесь на том хорошем, что удалось сделать в 2020-м в разных сферах. Например, закрыть кредитную карту, сделать нужный подарок близким, начать или доделать ремонт, сменить стрижку и найти свой стиль — да что угодно. Это должно быть важным и ценным именно для вас. Затем распишите, чего удалось добиться в эмоциональном плане: с кем-то помириться, приобрести новых знакомых, узнать кого-то лучше, сблизиться или, наоборот, избавиться от токсичных отношений. Ну и самое приятное: напишите список того, что приносит вам удовольствие. Встречаться с друзьями, выбирать интерьер будущего дома, слушать рэп, смотреть на мерцающую в ночи новогоднюю гирлянду, планировать путешествие мечты, выпекать что-нибудь вкусное, слушать лекции на YouTube — то, что наполняет энергией и заставляет улыбаться. Поверьте, даже просто формируя этот список, а затем перечитывая его, вы испытаете положительные эмоции. А значит, все не так уж плохо на сегодняшний день.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!