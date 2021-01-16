Как распознать негодяя на первом свидании и не попасть в капкан

Он считает своим долгом рассказать вам (а заодно и всем желающим), как жить и что делать

Еще один звонок, что перед вами не тот человек, что вам нужен – мужчина-всезнайка, начинающий с первых же минут общения вещать о том, что вы живете не так, как нужно, а вот как именно нужно, он с радостью вам подскажет. Будьте готовы к тому, что этот монолог затянется надолго и вам по полочкам все разложат, не забыв упомянуть, чтобы вы советовались с ним по каждому поводу и без, иначе ничего не получится. Эксперты советуют не вестись на провокации и как можно скорее распрощаться с горе-кавалером. В противном случае вам придется постоянно выслушивать, что вы снова поступили неправильно и если бы сразу воспользовались его советом, то все сложилось бы иначе (не факт, кстати, что действительно лучше для вас, но иначе).

Он вежлив только с вами

Если ваш знакомый вежливо улыбается только вам, а с окружающими держится надменно или вовсе хамит, то это повод задуматься, действительно ли вам нужен рядом такой человек, который считает, что у него есть право оскорблять других? Во-первых, это говорит о его воспитании (а точнее – об его отсутствии), а во-вторых, будьте уверены, что через какое-то время его показная вежливость в отношении вас сменится агрессией и бесконечными придирками. К тому же, по словам психологов, уверенные в себе люди никогда не станут самоутверждаться за счет других, им это просто не нужно. А вот те, кого одолевают комплексы и страхи, будут выискивать более слабых, чтобы на их фоне выглядеть наиболее перспективно. Увы, но это действует с точностью до наоборот и от таких личностей хочется просто держаться подальше.