Как раскрыть женскую сущность: духовные практики, которые действительно работают
Благодарить Вселенную за каждый прожитый день
Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, необходимо, во-первых, поблагодарить судьбу за то, что вы имеете на данный момент (даже если вам кажется, что в череде беспросветных будней у вас нет повода для радости, все равно примите это как испытание, которое поможет вам в итоге стать лучше и добиться желаемого). Во-вторых, станьте добрее и мудрее. Все блага приходят к нам через других людей, поэтому не забывайте их благодарить и относитесь к ним так, чтобы потом не было стыдно (не зря ведь говорят, что в жизни все возвращается бумерангом и если вы кому-то причинили страдания, то они к вам вернутся в большем объеме). Начинайте день с улыбки, излучайте позитив и уверенность, что все непременно будет хорошо. И не забывайте следить за собой – не зря ведь говорят, что красота спасет мир. Ухоженная и уверенная в себе женщина действительно способна на многое.
Сосредоточиться на позитиве, а не на негативе
Если вы постоянно будете думать только о плохом и наполните свою жизнь негативом, то так и останетесь у разбитого корыта. Кроме того, по мнению экспертов, это прямой путь к неврозам, психозам, апатии и депрессии, поэтому возьмите себя в руки и постарайтесь перестроить свое мышление. Другими словами, научитесь подмечать счастливые моменты, мыслите позитивно и хвалите себя даже за самые незначительные победы. Помните, что путь к успеху начинается с малого, идите навстречу своей мечте и не обращайте внимание на завистников, которые будут обесценивать ваши старания и вставлять палки в колеса.
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Использовать злость и агрессию себе во благо
Наверняка вы тоже сталкивались с тем, что некоторые личности вас раздражают и выводят из себя своими действиями, словами, поступками. Да, это негативные эмоции, однако, чтобы не изводить себя и не отравлять жизнь другим, попробуйте эти эмоции использовать себе во благо. Каким образом? Например, злость – прекрасный мотиватор. Если вы по-настоящему на что-то или на кого-то разозлитесь (например, на то, что не смогли достичь чего-то, хотя и прикладывали усилия или на соседа, который назвал вас бездарностью и сказал, что путного из вас ничего не выйдет), то вы направите всю энергию на то, чтобы доказать окружающим (и самой себе), что они заблуждаются на ваш счет и у вас все непременно получится. Очень многие успешные люди признавались, что достигли всего вопреки чему-то (насмешкам, обидчикам, испытаниям, которые подбрасывала им судьба). Это закалило их характер и помогло изменить жизнь к лучшему.
Не сомневаться в своих силах
Зачастую вы никак не можете добиться желаемого именно потому, что сомневаетесь в эффективности операции еще до того, как начнете что-то предпринимать. «А действительно ли я смогу это сделать?», «А что будет, если у меня ничего не получится?», «В правильном ли направлении я иду?», «Действительно ли эти методы помогут мне достичь результат?», «Справлюсь ли я с ответственностью?», - эти и другие вопросы мешают вам сделать первый шаг и вы просто упускаете возможность (и, соответственно, испытываете разочарование от того, что так и не попробовали что-то предпринять). Вместо того, чтобы демонизировать себя, лучше сосредоточьтесь на своих ощущениях. Представьте, как будете праздновать победу и как это повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Мыслите позитивно и тогда все непременно получится (а если не удастся добиться идеального результата с первого раза, всегда можно предпринят еще одну попытку или изменить подход и формат).
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Почаще заглядывать внутрь себя
В суете дней мы зачастую забываем о том, а что же, собственно, нужно именно нам? Не руководству, не родным или знакомым, а нам самим. Чтобы восстановить баланс и обрести гармонию, эксперты рекомендуют почаще заглядывать внутрь себя, прислушивается к своим ощущениям и не бояться озвучивать свои желания. Вы у себя одна, поэтому балуйте себя, хвалите и мотивируйте на новые свершения. Дышите полной грудью, почувствуйте, как вас наполняет радость и желание сделать что-то хорошее. Вам любые дела по плечу, просто почаще напоминайте себе об этом.
Дать возможность внутренней сексуальности вырваться наружу
Чтобы пробудить свою сексуальность и женственность, эксперты рекомендуют, во-первых, избавиться от навязанных стереотипов и перестать жить с оглядкой на других. Даже если вам с детства внушали, что «девушка не должна это делать» или «это непозволительно для девочки», постарайтесь прислушаться к своим ощущениям и делать то, что будет луче именно для вас, а не потому, что кто-то другой навязал вам свое мнение. Во-вторых, перестаньте испытывать чувство стыда всякий раз, когда подумаете, что «это слишком откровенно, меня не так поймут». Изучите свое тело, поймите, что доставляет вам удовольствие, в какие моменты вы испытывает радость и блаженство. Поделитесь с партнером своими эмоциями, расскажите, что бы вам хотелось попробовать (или просто скорректировать) в ваших отношениях, чтобы почувствовать себя счастливее. И не бойтесь, никто вас не осудит, наоборот, заинтересованный вами партнер с радостью поддержит вашу идею и поможет осуществить задуманное. Полюбите себя и примите такой, какая вы есть. Тогда и окружающие ответят вам взаимностью и помогут раскрыться еще больше.
Фото: Pexels.com
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