Как раскрыть женскую сущность: духовные практики, которые действительно работают

Использовать злость и агрессию себе во благо

Наверняка вы тоже сталкивались с тем, что некоторые личности вас раздражают и выводят из себя своими действиями, словами, поступками. Да, это негативные эмоции, однако, чтобы не изводить себя и не отравлять жизнь другим, попробуйте эти эмоции использовать себе во благо. Каким образом? Например, злость – прекрасный мотиватор. Если вы по-настоящему на что-то или на кого-то разозлитесь (например, на то, что не смогли достичь чего-то, хотя и прикладывали усилия или на соседа, который назвал вас бездарностью и сказал, что путного из вас ничего не выйдет), то вы направите всю энергию на то, чтобы доказать окружающим (и самой себе), что они заблуждаются на ваш счет и у вас все непременно получится. Очень многие успешные люди признавались, что достигли всего вопреки чему-то (насмешкам, обидчикам, испытаниям, которые подбрасывала им судьба). Это закалило их характер и помогло изменить жизнь к лучшему.

Не сомневаться в своих силах

Зачастую вы никак не можете добиться желаемого именно потому, что сомневаетесь в эффективности операции еще до того, как начнете что-то предпринимать. «А действительно ли я смогу это сделать?», «А что будет, если у меня ничего не получится?», «В правильном ли направлении я иду?», «Действительно ли эти методы помогут мне достичь результат?», «Справлюсь ли я с ответственностью?», - эти и другие вопросы мешают вам сделать первый шаг и вы просто упускаете возможность (и, соответственно, испытываете разочарование от того, что так и не попробовали что-то предпринять). Вместо того, чтобы демонизировать себя, лучше сосредоточьтесь на своих ощущениях. Представьте, как будете праздновать победу и как это повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Мыслите позитивно и тогда все непременно получится (а если не удастся добиться идеального результата с первого раза, всегда можно предпринят еще одну попытку или изменить подход и формат).