Как работа с родом может изменить вашу жизнь в лучшую сторону: эксперт

Считается, что именно мама и папа влияют на человека и его судьбу. Но это не совсем так. Помимо родителей, семейная система состоит из 6 поколений и более 124 человек, которые прошли через определенный опыт, чтобы вы появились на свет. Это наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, а также все, кто предшествовал им. С предками вас связывает не только ДНК, но и родовые программы, сценарии, установки, которые «живут» в бессознательном. Вы можете не осознавать их, но при этом повторять тяжелую судьбу одного из члена рода, иметь проблемы в личной жизни («венец безбрачия», несчастливые браки, сложности с зачатием), финансовые трудности (нищета, долги) и неопределенность в жизни.

Миллионы людей в нашей стране прошли через трагический опыт (войны, революции, природные катаклизмы, голод, раскулачивание, репрессии). А это огромная травма для них и для нас, как потомков. Многие наследовали негативные программы страха, выживания, пищевые привычки. Как следствие — лишний вес, слабое здоровье, страх быть богатыми, тревога за жизнь даже в благоприятных условиях. В 1913 году была опубликована книга Зигмунда Фрейда «Тотем и табу». В ней он писал следующее: «Существует массовая психика, в которой протекают те же душевные процессы, что и в жизни отдельного человека. И возможно, чувство вины за ошибку, о которой люди уже не помнят, передается из поколения в поколение на протяжении веков». Практически в каждой семье есть те события, ролевые модели, закономерности, которые передаются из поколения в поколение.

«За что мне все это?!»

Уверены, каждый хоть раз в жизни сталкивался с подобной мыслью. Вы можете занимать хорошую должность, доброжелательные отношения с родителями, эффектную внешность, но при этом иметь слабое здоровье, неудавшиеся отношения или вечные долги. Если взглянуть на других, там дом — полная чаша, любовь, как в сказке и достаток. Соседка удачно вышла замуж, подругу повысили на работе, а старая знакомая родилась в обеспеченной семье и горя не знает. Может показаться, это проделки судьбы-злодейки, которая одним все, другим — ничего. Но на самом деле, вы неосознанно повторяете сценарии своего рода. Притягиваете жизненные выборы, людей и негативные ситуации, чтобы повторить семейную программу.

Когда вы начинаете работать с родом и знакомиться с судьбами своих предков, вы можете обнаружить родовые сценарии и установки, ослабить их влияние на вашу судьбу и судьбу потомков. Осознанное прошлое дает возможность построить гораздо более счастливое будущее, открыть в нем новые смыслы и возможности, познать себя.