Как проработать в одной компании больше 10 лет и не заскучать: реальные истории
В наши дни длинным резюме HR-специалиста не удивишь. Считается вполне нормальным менять работодателя каждые три-четыре года. Но есть люди, которые нашли «свою» компанию, долгое время развиваются в ней профессионально и остаются ей лояльными. Passion.ru поговорил с четырьмя героинями, проработавшими на одном месте более 10 лет, и узнал у них, какие выгоды они видят в карьерном «долгожительстве», что их удерживает в компании и что помогает им не заскучать.
«Ты вкладываешь все до донышка и знаешь, что это твое детище»
Я уверена, что невозможно заскучать в компании, которая развивается семимильными шагами, растет на 20-30% в год, как это происходит у нас.
Стаж работы в одной компании: 18 лет
Я начинала свою карьеру в 2002 году — в ресторане «Ростикс» в Омске с позиции заведующего производством. Постепенно продвигалась по службе и за 18 лет сменила девять должностей, прежде чем занять свою нынешнюю позицию в 2018 году. Иногда я задумывалась о смене сферы деятельности — такие мысли свойственны любому человеку, который не хочет останавливаться в своем развитии и жаждет нового. Но мне повезло: мои потребности в развитии всегда удавалось реализовать в рамках работы в KFC. Практически каждые два года на новой должности у меня расширялся список задач, и появлялись новые коллеги. За это время компания трансформировалась из российской в международную, появлялись новые амбициозные проекты, задачи становились более широкими и стратегическими. То есть пока компания росла, росла и я в профессиональном смысле, возрастала моя ценность на рынке.
Большой плюс того, что ты годами работаешь в одной компании — ощущение стабильности, уверенности в завтрашнем дне. С одной стороны, у тебя постоянно есть новые цели и вызовы, стремление достичь более высоких результатов. Я уверена, что невозможно заскучать в компании, которая развивается семимильными шагами, растет на 20-30% в год, как это происходит у нас. Об этом же говорила в своей книге операционный директор Facebook Шерил Сэндберг: когда компания растет быстро, ресурсов на все не хватает, и сотрудникам приходится брать на себя новые задачи, выходить из зоны комфорта. Это дает невероятный импульс к прокачке тебя как профессионала. С другой стороны, ты сохраняешь верность компании во времена подъемов и спадов, проходишь с ней не один кризис и становишься уверенной в ее и своем будущем. И, наконец, появляется гордость за успехи и результаты, за команду, которую ты воспитываешь. Потому что когда ты вкладываешь все до донышка, то знаешь, что это не просто твои коллеги и подчиненные, это твое детище.
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«Моя карьера — нетипичный для российского агентского рынка случай»
На работе мы руководствуемся теми же принципами, что и дома: если что-то не нравится, стараемся это изменить к лучшему, будь то внутреннее убранство офиса или отношения в командах.
Стаж работы в одной компании: 15 лет
Я пришла в российский офис международного PR-агентства Grayling в 2005 году на позицию старшего менеджера проектов в IT и телекоме. В тот период в агентстве было 11 сотрудников и примерно столько же клиентов. Тогда деньги можно было заработать максимально быстро — и так же стремительно построить карьеру. Уже полгода спустя я стала директором проектов. С тех пор моя карьера в компании развивалась органически: я была директором практики, потом вице-президентом, потом операционным директором и в 2015 году возглавила офис. Пятнадцать лет в одном агентстве кому-то может показаться внушительным сроком, но для меня эти годы пролетели как один миг. Возможно, секрет в динамике агентской жизни: один год в агентстве можно считать за два на похожей позиции на стороне компании, при этом за этот год можно разобраться в работе сразу нескольких индустрий. При работе на клиентов из совершенно разных сфер бизнеса застой и скука невозможны. Помогло и то, что я успела два раза сходить в непродолжительный декрет и отвлечься другими заботами.
Моя карьера — нетипичный для российского агентского рынка случай. Большинство глав коммуникационных компаний являются собственниками или совладельцами. А в тех агентствах, где управлением занимается наемный менеджер, руководство, как правило, сменяется достаточно часто. Считается, что в агентствах вообще высокая текучесть, но это не всегда так: карьерный путь может быть полноценным, а стаж — весьма продолжительным. За эти годы нам удалось создать особую атмосферу в коллективе и в компании в целом. Глобальные коллеги поддерживают нашу корпоративную автономность: являясь частью международной структуры, мы вольны организовывать рабочий быт по своему усмотрению. Такой либеральный подход позволяет всему коллективу чувствовать себя максимально свободно. В этом залог нашего комфорта и продолжительного агентского стажа большинства из сотрудников. А все потому, что на работе мы руководствуемся теми же принципами, что и дома: если что-то не нравится, стараемся это изменить к лучшему, будь то внутреннее убранство офиса или отношения в командах. Никто не остается безучастным к общему делу и друг к другу. Наш секрет — в общности интересов, взаимном уважении и безусловной поддержке. Кому же захочется покинуть такое место работы?
«Люди с большим стажем работы в компании становятся ее опорой и "якорями"»
Самое главное для любого сотрудника — осознавать собственную ценность, а также понимать, что в рамках своей работы ты можешь изменить что-то к лучшему.
Стаж работы в одной компании: 14 лет
Мой путь в Henkel начался в 2006 году с простой позиции специалиста по подбору персонала. Сейчас я отвечаю за целый регион, а также одну из наших российских команд. Проработать 14 лет в одних стенах — не шутка. Для многих людей строить карьеру в рамках одной компании немыслимо, они считают это признаком консерватизма, а то и упрекают «старожилов» в боязни новых возможностей. Но я не вижу в таком постоянстве ничего плохого. Люди с большим стажем работы в компании становятся ее опорой, «якорями», источником знаний и различных нюансов. Они передают другим экспертизу, что критически необходимо для успеха определенных процессов в бизнесе. При этом важно, чтобы каждый профессионал рано или поздно задавался рядом вопросов: что меня не устраивает в моей карьере? В достаточной ли степени я развиваюсь? Хватает ли мне времени на жизнь вне работы? Делает ли меня счастливым мой коллектив? Захочу ли я работать на том же месте завтра, через месяц, через три года? Если ответ на большинство из них отрицательный, возможно, пора что-то поменять в своей жизни: работодателя, свою роль, свое отношение к работе.
Самое главное для любого сотрудника — осознавать собственную ценность, а также понимать, что в рамках своей работы ты можешь изменить что-то к лучшему. И, разумеется, не менее важно получать признание и достойное вознаграждение. У каждого свое понимание идеальной работы: одним важна высокая зарплата, другим ценнее интересные проекты, третьим — возможность ездить в командировки, четвертым — чтобы офис был рядом с домом. У каждого из нас есть свой порядок приоритетов и ценностей. Успех союза сотрудника и работодателя напрямую зависит от того, готовы ли они разделять общие интересы. Лично я счастлива, что мне удается развиваться вместе с компанией, внедрять новые процессы и процедуры, учиться и учить других новым экспертизам. Для меня важно осознавать, что мое движение вперед не остановилось, я не знаю, что такое «тихо сидеть на стуле», а значит, я все еще не потеряла интерес к своей работе.
Фото: Pexels.com
«Пришла на новую для себя роль и потому не строила прогнозов, надолго ли останусь»
Одна из причин, почему я работаю в компании уже более 12 лет, — это то, что она постоянно меняется.
Стаж работы в одной компании: 12 лет
До своего прихода в NetApp в 2008 году я работала менеджером по продажам и не задерживалась в одной компании дольше трех лет. А здесь приняла предложение возглавить отдел маркетинга — то есть пришла на новую для себя роль и потому не строила прогнозов, надолго ли останусь. В то время компания была малоизвестным нишевым игроком на российском ИТ-рынке, а ее команда в России насчитывала несколько человек. Сегодня же компания является одним из лидеров российского рынка систем хранения данных. За эти годы я очень выросла профессионально, кроме того, в моем ведении появились рынки других стран. Так, два года назад я исполняла обязанности директора по маркетингу компании в Восточной Европе и Турции, а сейчас уже около года занимаюсь развитием маркетинга ключевых заказчиков в Швеции и на Ближнем Востоке.
Наверное, одна из причин, почему я работаю в компании уже более 12 лет, — это то, что она постоянно меняется. Мне не дает выгорать разнообразие моей работы и то, что сам маркетинг сейчас бурно развивается, есть возможность постоянно чему-то доучиваться. Плюс работа в ИТ-компании не дает заскучать. Это высококонкурентная среда, где некогда сидеть без дела. Большое значение также имеет наша прекрасная команда. Мой рецепт от выгорания довольно прост. Искать новое вокруг себя, меняться и в любой ситуации спрашивать себя: что лично я могу сейчас сделать? Как ни удивительно, это поможет вам увидеть свою работу с новой стороны, а также даст вашему карьерному развитию дополнительный толчок. Кроме этого, всегда важно иметь хобби вне работы. Мы все слишком сильно сконцентрированы на рабочих задачах, а увлечения помогают переключиться в нерабочее время. Однако если работа приносит вам только негатив и стресс, а также препятствует вашему личностному и профессиональному росту, я бы посоветовала не держаться за такое место. Как бы шаблонно это ни звучало, лучше попробовать что-то новое, чем терпеть и идти с самим собой на компромиссы.
Фото: Pexels.com
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