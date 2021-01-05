Как проработать в одной компании больше 10 лет и не заскучать: реальные истории

Стаж работы в одной компании: 18 лет

Я начинала свою карьеру в 2002 году — в ресторане «Ростикс» в Омске с позиции заведующего производством. Постепенно продвигалась по службе и за 18 лет сменила девять должностей, прежде чем занять свою нынешнюю позицию в 2018 году. Иногда я задумывалась о смене сферы деятельности — такие мысли свойственны любому человеку, который не хочет останавливаться в своем развитии и жаждет нового. Но мне повезло: мои потребности в развитии всегда удавалось реализовать в рамках работы в KFC. Практически каждые два года на новой должности у меня расширялся список задач, и появлялись новые коллеги. За это время компания трансформировалась из российской в международную, появлялись новые амбициозные проекты, задачи становились более широкими и стратегическими. То есть пока компания росла, росла и я в профессиональном смысле, возрастала моя ценность на рынке.

Большой плюс того, что ты годами работаешь в одной компании — ощущение стабильности, уверенности в завтрашнем дне. С одной стороны, у тебя постоянно есть новые цели и вызовы, стремление достичь более высоких результатов. Я уверена, что невозможно заскучать в компании, которая развивается семимильными шагами, растет на 20-30% в год, как это происходит у нас. Об этом же говорила в своей книге операционный директор Facebook Шерил Сэндберг: когда компания растет быстро, ресурсов на все не хватает, и сотрудникам приходится брать на себя новые задачи, выходить из зоны комфорта. Это дает невероятный импульс к прокачке тебя как профессионала. С другой стороны, ты сохраняешь верность компании во времена подъемов и спадов, проходишь с ней не один кризис и становишься уверенной в ее и своем будущем. И, наконец, появляется гордость за успехи и результаты, за команду, которую ты воспитываешь. Потому что когда ты вкладываешь все до донышка, то знаешь, что это не просто твои коллеги и подчиненные, это твое детище.