Как прокачать личный бренд: 5 эффективных лайфхаков от эксперта
Сколько угодно можно думать про себя, что я классный специалист и помогаю людям получать определенные результаты, но, если внешний мир не считывает этот посыл за несколько секунд первого контакта, «наши люди» проходят мимо нас.
Мария Азаренок
эксперт по продвижению личного бренда
В эпоху, когда скорость передачи информации стремительно растет, когда ежедневно на нас сыпется тонны предложений и мы все конкурируем за внимание, каждая коммуникация с внешним миром имеет значение. Например, потенциальный клиент случайно наткнулся на наш профиль в Инстаграме. Как правило, по описанию, аватару и последним постам он делает вывод «остаться ему или уйти». Или, например, он увидел нас в совместном чате в Телеграмме и его привлек наш аватар. Однако нажав на раздел «описание», он не обнаружил информации о нас и ушел...
Еще один пример. Потенциальный клиент познакомился с нами на мероприятии и вместо четкой самопрезентации мы коротко сказали «я психолог». По сути, такой ответ не говорит ни о чем, кроме сферы нашей деятельности. Следовательно, мы его ничем не зацепили, и он не добавил нас в «избранное» в своей голове и списке контактов. И эти небольшие нюансы либо формируют входящий поток запросов на нас, либо мы теряем эти возможности. Клиенты приходят к тем, кто заранее озаботился этим вопросом. Это лишь одна из 12 причин, почему мы занимаемся личным брендом сегодня.
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Давайте рассмотрим пять этапов работы с продвижением личного бренда.
Аудит нашей точки А — это стартовая позиция, где мы определяем, что на сегодняшний день из себя представляет наш личный бренд по конкретным параметрам. Здесь же реперные точки. Определяем самую важную реперную точку на текущий период. Так мы поймем, в правильном ли направлении двигаемся. Например, реперной точкой для специалиста помогающих и поддерживающих профессий — это рост стоимости консультационного часа. Если работа над личным брендом влияет на рост спроса и цены, то это означает, что мы двигаемся в правильном направлении.
Фундамент личного бренда – это ключевой этап, на котором мы работаем над позиционированием и монетизацией. Здесь определяется уникальность личного бренда. При создании фундамента личного бренда опираемся не на прошлое, а на будущее. То есть нужны параметры перспектив, которые и определяют, что конкретно мы будем делать сегодня для достижения цели в будущем. Допустим, мы видим себя не только хорошим специалистом, но и востребованным спикером по этой теме. При этом мы ни разу не выступали перед большой аудиторией. Значит для реализации этой перспективы идем на курсы по ораторскому искусству или проводим эфиры по нашей теме в Инстаграме, чтобы практиковать выступления.
Упаковка – это создание контент-стратегии и выбор каналов общения с аудиторией. Под контентом подразумевается любой вид информации: тексты, видео, звуковые дорожки и т. д. Главная задача на этом этапе – найти сильный формат регулярного общения с миром. Например, профиль в Инстаграме или статьи в Яндекс Дзене, или живые выступления, или же запуск канала на YouTube. В идеале лучше постепенно освоить разные точки контакта и выстроить схему регулярной выкладки контента. Чтобы было проще работать, используем принцип «мульти-контента» – это когда одну и ту же тему подаем по принципу от сложного к простому. Например, проводим полноценный мастер-класс по одной теме, из этого же материала создаем десять роликов на YouTube, затем каждый ролик переводим в статью, а каждая статья – это уже несколько постов в Инстаграме. Таким образом, глубокая проработка одной темы дает много форм контента в разных местах.
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Раскрутка – это когда мы начинаем системно продвигать личный бренд как платно, так и бесплатно. В начале пути выбираем бесплатные способы продвижения, которых в Инстаграме много. Среди них — геометки, которые до сих пор эффективно работают, или коллаборация — когда мы приглашаем к себе не конкурирующего эксперта в эфир, чтобы обменяться аудиториями. Старт с бесплатного трафика позволит понять, правильно ли мы упаковали свой личный бренд. Если есть реакция со стороны новой аудитории и идут подписки на наш аккаунт, есть заявки на консультации и покупку наших услуг, значит все сделали правильно. Только после этого, для еще большего охвата подключаем платные каналы и масштабируемся кратно.
Делегирование – это когда мы выделяем те задачи, которые не входят в нашу профессиональную компетенцию. Для этого привлекаем сотрудников или внешних подрядчиков. В перспективе приходим к тому, что стратегию реализует отдельная группа специалистов. Их услуги мы оплачиваем из прибыли, которую приносит личный бренд. Первым таким специалистом, например, будет бренд-ассистент. Он поможет в работе с контентом, организует фотосессии, проконтролирует подрядчиков по продвижению, создаст визуальный контент, а также проследит за коллаборацями и пр.
Для системной работы личного бренда нужна понятная и прозрачная стратегия — это пять этапов, которые мы рассмотрели. Чтобы личный бренд работал на нас постоянно, мы непрерывно работаем над ним. С ростом масштаба и охвата аудитории меняются инструменты, бюджеты и прибыль, но процесс будет тем же.
Фото: Pexels.com
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