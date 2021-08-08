Как прокачать личный бренд: 5 эффективных лайфхаков от эксперта

Давайте рассмотрим пять этапов работы с продвижением личного бренда.

Аудит нашей точки А — это стартовая позиция, где мы определяем, что на сегодняшний день из себя представляет наш личный бренд по конкретным параметрам. Здесь же реперные точки. Определяем самую важную реперную точку на текущий период. Так мы поймем, в правильном ли направлении двигаемся. Например, реперной точкой для специалиста помогающих и поддерживающих профессий — это рост стоимости консультационного часа. Если работа над личным брендом влияет на рост спроса и цены, то это означает, что мы двигаемся в правильном направлении.

Фундамент личного бренда – это ключевой этап, на котором мы работаем над позиционированием и монетизацией. Здесь определяется уникальность личного бренда. При создании фундамента личного бренда опираемся не на прошлое, а на будущее. То есть нужны параметры перспектив, которые и определяют, что конкретно мы будем делать сегодня для достижения цели в будущем. Допустим, мы видим себя не только хорошим специалистом, но и востребованным спикером по этой теме. При этом мы ни разу не выступали перед большой аудиторией. Значит для реализации этой перспективы идем на курсы по ораторскому искусству или проводим эфиры по нашей теме в Инстаграме, чтобы практиковать выступления.

Упаковка – это создание контент-стратегии и выбор каналов общения с аудиторией. Под контентом подразумевается любой вид информации: тексты, видео, звуковые дорожки и т. д. Главная задача на этом этапе – найти сильный формат регулярного общения с миром. Например, профиль в Инстаграме или статьи в Яндекс Дзене, или живые выступления, или же запуск канала на YouTube. В идеале лучше постепенно освоить разные точки контакта и выстроить схему регулярной выкладки контента. Чтобы было проще работать, используем принцип «мульти-контента» – это когда одну и ту же тему подаем по принципу от сложного к простому. Например, проводим полноценный мастер-класс по одной теме, из этого же материала создаем десять роликов на YouTube, затем каждый ролик переводим в статью, а каждая статья – это уже несколько постов в Инстаграме. Таким образом, глубокая проработка одной темы дает много форм контента в разных местах.