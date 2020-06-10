Как процветать, а не прозябать в кризис: расписываем пошаговый план вместе с коучем

Ведите себя разумно

Любой кризис – это всегда провал или новые возможности. Все зависит от взгляда смотрящего, от его мышления. Мы переживаем очередной экономический крах и видно, как по-разному реагируют люди: одни с головой ушли в свои страхи и зажимы, считая, что сейчас не лучшее время делать лишние движения, другие активизировались: придумали новые продукты и проекты.

Конечно, в смутное время нужно вести себя разумно. Перво-наперво начать экономить на вещах не первой необходимости – это логично. Ни в коем случае не ввязываться ни в какие авантюры, а в такое время они традиционно возникают. Я имею в виду финансовые пирамиды, инвестиционные фонды, обещающие огромную прибыль на ровном месте.

Если вы остались без работы, то нужно как можно скорей найти вариант, который позволит закрыть базовые потребности: расходы на жилье, еду, вещи первой необходимости. Не время перебирать и искать должность с большей зарплатой. В кризис, наоборот, будут предлагать меньшие деньги за те же услуги. Главное, когда вы сможете закрывать базовые потребности, не довольствоваться только этим, а искать новые возможности. Проведите ревизию своих навыков: что вы умеете и как это можно монетизировать? Если не хватает знаний, учитесь, сейчас полно предложений на рынке. Масса онлайн-профессий: копирайтер, СММ-менеджер, таргетолог. Если вы хороший продажник, то в онлайне можете очень хорошо зарабатывать!

Да, чтобы сделать шаг в сторону чего-то нового, нужна сильная мотивация. И кризис может им стать, так как многие оказались в дискомфортных условиях. Мой студент, клиент, три года занимался развитием детской школы, предлагающей услуги дополнительного образования. Как только начался карантин, он за неделю все доделал и запустил! Другая ученица работала в салоне красоты. Во время режима самоизоляции она обзвонила всех своих постоянных клиентов и предложила им услуги на дому – в итоге без работы и заработка не сидела. А многие ее коллеги продолжали ругать работодателя и правительство, оставшись без зарплаты.