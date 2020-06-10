Как процветать, а не прозябать в кризис: расписываем пошаговый план вместе с коучем
Ведите себя разумно
Любой кризис – это всегда провал или новые возможности. Все зависит от взгляда смотрящего, от его мышления. Мы переживаем очередной экономический крах и видно, как по-разному реагируют люди: одни с головой ушли в свои страхи и зажимы, считая, что сейчас не лучшее время делать лишние движения, другие активизировались: придумали новые продукты и проекты.
Конечно, в смутное время нужно вести себя разумно. Перво-наперво начать экономить на вещах не первой необходимости – это логично. Ни в коем случае не ввязываться ни в какие авантюры, а в такое время они традиционно возникают. Я имею в виду финансовые пирамиды, инвестиционные фонды, обещающие огромную прибыль на ровном месте.
Если вы остались без работы, то нужно как можно скорей найти вариант, который позволит закрыть базовые потребности: расходы на жилье, еду, вещи первой необходимости. Не время перебирать и искать должность с большей зарплатой. В кризис, наоборот, будут предлагать меньшие деньги за те же услуги. Главное, когда вы сможете закрывать базовые потребности, не довольствоваться только этим, а искать новые возможности. Проведите ревизию своих навыков: что вы умеете и как это можно монетизировать? Если не хватает знаний, учитесь, сейчас полно предложений на рынке. Масса онлайн-профессий: копирайтер, СММ-менеджер, таргетолог. Если вы хороший продажник, то в онлайне можете очень хорошо зарабатывать!
Да, чтобы сделать шаг в сторону чего-то нового, нужна сильная мотивация. И кризис может им стать, так как многие оказались в дискомфортных условиях. Мой студент, клиент, три года занимался развитием детской школы, предлагающей услуги дополнительного образования. Как только начался карантин, он за неделю все доделал и запустил! Другая ученица работала в салоне красоты. Во время режима самоизоляции она обзвонила всех своих постоянных клиентов и предложила им услуги на дому – в итоге без работы и заработка не сидела. А многие ее коллеги продолжали ругать работодателя и правительство, оставшись без зарплаты.
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Не ждите денег сразу
Если хотите знать мою историю, то в прошлом я служила в спецназе. Выезжала на работу в семь утра и возвращалась в семь вечера. Чтобы вы понимали, жизнь в силовых структурах строится по принципу: упал – отжался. Там никого не интересует твое мнение – приказы не обсуждаются, все подчиняются дисциплине. Мне очень хотелось изменить свою жизнь, я увлеклась психологией, коучингом – училась по выходным, а вечерами еще умудрялась подрабатывать. Через год я начала зарабатывать на своей новой профессии.
Как меня саму учили: если вы только начинаете предлагать свои услуги в новой сфере, денег сразу не ждите. Сначала консультируйте за чашку кофе. Когда у клиентов появятся первые результаты, начнете брать гонорар, который с течением времени будет расти. Я советую развивать вам новую специальность параллельно с основной - той, что покрывает ваши базовые потребности. Уходить в никуда – слишком большая роскошь.
Фото: Pexels.com
Где вы видите себя через 5 лет?
Увы, многим мешает страх – очень насыщенная эмоция. Чего боитесь, то и притянете. Если хотите достичь успеха, учитесь быть гибким, быстро реагировать на возникающие обстоятельства. В любой негативной ситуации задавайтесь вопросом: а для чего она мне дана? Что я могу из нее вынести?
И обязательно приучите себя следовать трем правилам:
- хочу
- могу
- делаю
Как только у вас возникло желание овладеть той же новой профессией, запустить проект, поймите, что вы уже сейчас можете начать делать. Может быть пойти учиться, прочитать список книг, прослушать курс лекций, изучить опыт других людей в этой сфере, составить план, если необходимые навыки уже есть. И очень важно начать делать, начать зарабатывать, иначе можно застрять в первых двух пунктах. А если вы хотите перемен, но сетуете на отсутствие энергии, значит не до конца сформировали цель, не видите конечного результата. Как только появляется четкая цель, силы тоже находятся.
Сейчас идеальное время, чтобы подумать о том, где вы себя видите через пять лет, хотите ли заниматься тем же и зарабатывать столько, сколько сейчас? Какие маленькие шаги вы можете сделать в сторону будущего уже сейчас? Учитесь, прорабатывайте страхи, найдите себе ментора, коуча – действуйте.
И если у вас есть дети, всегда поддерживайте их в начинаниях и вселяйте уверенность в себе. У каждого ребенка есть потенциал – главное рассмотреть его и дать ему развиться. Отдавайте детей (мальчиков так обязательно) в спорт, где царит атмосфера соперничества. Очень важно как можно раньше испытывать состояние победителя – оно нравится любому человеку и заставляет идти вперед.
Фото: Pexels.com
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