Как привлечь любовь по фэншуй: советы, которые действительно работают

Каким образом фэншуй поможет обрести счастье в личной жизни?

«Каким образом восточное учение поможет мне обрести счастье в личной жизни?» - сомневаются некоторые скептики, привыкшие все вопросы решать самостоятельно. На самом же деле все гораздо проще, чем кажется. Чтобы любовь и счастье нашли дорогу в ваш дом, необходимо, во-первых, активировать соответствующий сектор в своем жилище, а во-вторых, не игнорировать различные символы, особая энергетика которых отвечает за амурные дела и помогает гармонизировать отношения между партнерами. А чтобы усилить эффект, помимо самих символов выполняют определенные ритуалы, благодаря которым ваша жизнь наполняется любовью и чувством благодарности. Талисманы фэншуй при правильном использовании оказывают магическое действие, благотворно влияют на ваше психоэмоциональное состояние, а также помогают решить те или иные вопросы в вашу пользу.

Если речь идет о личной жизни, то для начала необходимо определиться (и активизировать) ваших Покровителей романтики, которые в китайском гороскопе представлены следующими животными: Петух, Кролик, Лошадь и Крыса. Так, например, тем людям, которые родились в год Быка, Змеи или Петуха в качестве Покровителя подойдет Лошадь, тем, кто родился в год Козы, Кролика или Свиньи – Крыса, в год Собаки, Лошади или Тигра – Кролик, в год Дракона, Крысы или Обезьяны – Петух.

Чтобы настроится на соответствующий лад и запустить процесс позитивных изменений, необходимо приобрести фигурку или изображение того животного, в год которого вы родились (или изображение вашего Покровителя) и носить ее с собой постоянно. Также необходимо добавить несколько символов которые помогут усилить эффект.

Пионы. Любое изображение пионов, будь то картина, фотография или вышивка/аппликация на ткани, считается сильным любовным талисманом. Одиноким дамам, мечтающим встретить своего единственного, рекомендуется разместить изображение пионов перед входом в спальню, а замужним, пытающимся вернуть страсть в отношения – в гостиной, в противном случае супруг может проявлять интерес не только к своей благоверной, но и к другим женщинам.

Парные фигурки или изображение уточек-мандаринок, голубей, рыбок и лебедей тоже не лишним будет разместить в спальне, чтобы любовь и гармония царили в ваших (пусть будущих) отношениях.

«Любовная чаша». На юго-западе спальни необходимо разместить еще один талисман, помогающий вам обрести счастье. Изготовить его можно самостоятельно. Возьмите стеклянную вазочку, на дно поместите кольцо (серебряное или золотое, без камней или декоративных вставок), несколько разноцветных камушков, добавьте воду, лепестки розы (или пиона) и две небольшие плавающие свечи. Все это поможет создать романтику и настроит вас на соответствующий лад.