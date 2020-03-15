Как привлечь любовь по фэншуй: советы, которые действительно работают
«И чего я только не делала», - вздыхала 30-летняя Надежда, глядя на своих замужних подруг: «И зону, отвечающую за любовь, в доме обустроила, и картину с пионами на стену повесила, и даже красные стринги на люстру забросила». И, словно извиняясь за столь нелепый порыв, добавила: «Я уже на все готова, лишь бы выйти замуж и родить ребенка. Мне уже 30 лет, а у меня до сих пор на горизонте нет достойного кандидата». Семейные дамы тут же принялись утешать девушку и наперебой советовать «проверенные способы», которые когда-то им помогли обрести женское счастье. Надежда лишь грустно кивала головой и думала, что все возможные лайфхаки она вроде уже перепробовала. Тогда же ее посетила мысль, а вдруг не все? Ведь есть же дамы, которым действительно помогли рекомендации по фэншуй наладить свою личную жизнь? Разбираемся, действительно ли это работает.
Что такое фэншуй?
Фэншуй – восточная философия (наука), зародившаяся в Китае более 3000 лет назад. В древности тайны данного учения были доступны лишь избранным и мастера фэншуй (хранители данной тайны) отвечали за процветание королевского двора (и благоволение удачи императору). Само понятие фэншуй подразумевает гармоничное существование человека в природе, изучение энергетики окружающих нас предметов и умение грамотно использовать эту самую энергию на благо всего человечества. Другими словами, данное учение ставит перед собой благие цели, а именно – улучшение качества жизни, привлечения позитивных изменений, избавление от негативной энергетики и так далее. Специалисты по фэншуй утверждают, что эта философия действительно поможет вам стать счастливее, но только лишь в том случае, если правильно применять основные методики на практике. Чтобы не хвататься за все сразу и не расходовать свои силы впустую, для начала определитесь, какую именно сферу жизни вы бы хотели улучшить и исходя из этого начинайте действовать.
Фото: Anastasia Gepp/Pixabay
Каким образом фэншуй поможет обрести счастье в личной жизни?
«Каким образом восточное учение поможет мне обрести счастье в личной жизни?» - сомневаются некоторые скептики, привыкшие все вопросы решать самостоятельно. На самом же деле все гораздо проще, чем кажется. Чтобы любовь и счастье нашли дорогу в ваш дом, необходимо, во-первых, активировать соответствующий сектор в своем жилище, а во-вторых, не игнорировать различные символы, особая энергетика которых отвечает за амурные дела и помогает гармонизировать отношения между партнерами. А чтобы усилить эффект, помимо самих символов выполняют определенные ритуалы, благодаря которым ваша жизнь наполняется любовью и чувством благодарности. Талисманы фэншуй при правильном использовании оказывают магическое действие, благотворно влияют на ваше психоэмоциональное состояние, а также помогают решить те или иные вопросы в вашу пользу.
Если речь идет о личной жизни, то для начала необходимо определиться (и активизировать) ваших Покровителей романтики, которые в китайском гороскопе представлены следующими животными: Петух, Кролик, Лошадь и Крыса. Так, например, тем людям, которые родились в год Быка, Змеи или Петуха в качестве Покровителя подойдет Лошадь, тем, кто родился в год Козы, Кролика или Свиньи – Крыса, в год Собаки, Лошади или Тигра – Кролик, в год Дракона, Крысы или Обезьяны – Петух.
Чтобы настроится на соответствующий лад и запустить процесс позитивных изменений, необходимо приобрести фигурку или изображение того животного, в год которого вы родились (или изображение вашего Покровителя) и носить ее с собой постоянно. Также необходимо добавить несколько символов которые помогут усилить эффект.
Пионы. Любое изображение пионов, будь то картина, фотография или вышивка/аппликация на ткани, считается сильным любовным талисманом. Одиноким дамам, мечтающим встретить своего единственного, рекомендуется разместить изображение пионов перед входом в спальню, а замужним, пытающимся вернуть страсть в отношения – в гостиной, в противном случае супруг может проявлять интерес не только к своей благоверной, но и к другим женщинам.
Парные фигурки или изображение уточек-мандаринок, голубей, рыбок и лебедей тоже не лишним будет разместить в спальне, чтобы любовь и гармония царили в ваших (пусть будущих) отношениях.
«Любовная чаша». На юго-западе спальни необходимо разместить еще один талисман, помогающий вам обрести счастье. Изготовить его можно самостоятельно. Возьмите стеклянную вазочку, на дно поместите кольцо (серебряное или золотое, без камней или декоративных вставок), несколько разноцветных камушков, добавьте воду, лепестки розы (или пиона) и две небольшие плавающие свечи. Все это поможет создать романтику и настроит вас на соответствующий лад.
Фото: StockSnap/Pixabay
Что нужно изменить в доме, чтобы привлечь в свою жизнь любовь?
Переходим к следующему пункту, касающемуся тех вещей и предметов, которые помогут привлечь любовь и гармонию в ваш дом.
Разместите над кроватью изображение луны, ее энергия увеличивает возможности привлечения партнера, подходящего именно вам. И последите за тем, чтобы места на «ложе любви» хватило бы, двоим. Даже если вы пока одиноки, потенциально вы должны быть готовы к тому, что в вашей жизни вскоре появится достойный мужчина.
Добавьте детали или аксессуары красного цвета. Именно этот оттенок повышает энергию Ци и помогает исполниться вашим планам.
Уберите из спальни зеркала (особенно если в них отражается постель), в противном случае они будут «забирать» вашу удачу, в том числе в любовных делах.
Избавьтесь от вещей, которые напоминают вам о бывших. Сентиментальная переписка, совместные фотографии, милые безделушки и подарки должны быть убраны с глаз долой, если вы действительно хотите найти нового партнера. Иначе ваши прошлые отношения не позволят вам встретить новую любовь и стать по настоящему счастливой.
В юго-западной части спальни также можно разместить морскую раковину, которая поможет вам активизировать любовную энергию или укрепит ваши отношения с вашим нынешним партнером.
Изображения фениксов или павлинов, размещенные в гостиной, привлекут удачу в любви и браке, а тем, кто пока еще не встретил свою половинку, помогут найти подходящего партнера и покончить с одиночеством.
Чтобы энергия циркулировала свободно, над кроватью не рекомендуется вешать полки или какие-то массивные элементы декора, кроме того в этой комнате не должно быть острых углов, а также необходимо разместить кровать таким образом, чтобы ноги не оказались напротив двери. Не рекомендуется делать спальню в проходных комнатах – это мешает привлечению любовной энергии. Также убедитесь, что у вас в доме нет обилия рюшей, кружев, мягких игрушек, кукол и прочих милых женских штучек, которые способны потенциально отпугнуть от вас партнера.
Рабочую зону также не рекомендуют размещать в спальне – компьютер, смартфон и прочие гаджеты лучше унести в гостиную, а в помещении где вы отдыхаете оставить только то, что относится непосредственно к любовным отношениям.
Крайний правый угол от двери – зона брака, поэтому следите за тем, чтобы она всегда содержалась в чистоте. Можете поместить там несколько символов, а заодно бумагу с описанием качеств, которые вы бы хотели видеть в своем будущем партнере.
Мужские вещи. Не обязательно скупать весь отдел в магазине, достаточно приобрести, скажем, галстук, свернуть его по часовой стрелке и убрать в шкаф, где хранится ваша одежда (разместите между вашими вещами, которые вы используете чаще всего). Считается, что этот трюк приблизит время встречи с вашей второй половинкой.
Фото: Anastasia Gepp/Pixabay, theweltt/Pixabay, StockSnap/Pixabay
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