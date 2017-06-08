Прошли те времена, когда домашняя уборка отнимала кучу времени и сил. Современные технологии плюс советы корифеев — и ваш дом станет образцово-показательным оплотом чистоты и порядка без лишних усилий. Проверено телеведущей Еленой Летучей и Faberlic.

1. Генеральная уборка? Утомительно и не рационально. Наводить порядок лучше каждый день по чуть-чуть. Здесь, правда, есть одна хитрость – нужно выбрать принцип, по которому будете действовать. Например, один день – одна комната. Сегодня я убираю спальню, завтра – гостиную, послезавтра – ванную и т.д. А можно так: один день – один вид уборки. Сегодня я везде протираю пыль, завтра - везде мою полы, послезавтра – чищу керамические и фарфоровые поверхности.

2. А вот стирать можно хоть каждый день. А лучше – ночь. Кроме шуток. После 23.00 тарифы за использование электроэнергии снижаются в три раза. Стирай – не хочу!

3. Еще один способ сэкономить – стирать порошком Faberlic. Порошок был разработан по немецкими технологами и сделан на фабрике в Дюссельдорфе. Специалисты уже давно работают над тем, чтобы порошки отстирывали одежду даже при 20 градусах, ведь простые европейцы умеют считать деньги и не готовы платить лишнее за нагрев воды. Как же порошку удается сделать свое дело? За счет комплекса Bi-Zime. Три вида энзимов в его составе разрушают белковые, жировые и крахмалистые загрязнения. Знание биологии и никакого «мошенства».

4. Экономьте время на стирке – не сортируйте белье по цвету. Достаточно разложить его на две кучки – белое и цветное. В порошке для цветного белья Faberlic содержится ингибитор переноса красителя. Это значит, что даже если какая-то вещь полиняет, ее «цвет» не сможет осесть на ткани соседей по барабану.

5. Развешенное на веревках белье – устаревший способ сушки. Современную квартиру подобные инсталляции не украшают. Тем более, что постиранное можно высушить и в машине. Положите в барабан сухие махровые полотенца и включите режим «сушка». Все, чистое белье можно отправлять в шкаф.

6. Чтобы белье в шкафу всегда благоухало чистотой, никогда не кладите на полочки ношеные вещи. Даже если это блузка, которую вы надели один-единственный раз. Лучше складывайте такие предметы гардероба в отдельный ящик (если хотите надеть их во второй раз) или в отдельную корзину для белья, если собираетесь постирать их в конце недели. Для стирки берите половину мерной ложки порошка Faberlic, выбирайте режим «Ежедневная стирка», выставляйте температуру – 20-30 градусов и через полчаса одежда будет первозданно чистой!

7. Знаете, что еще отнимает у нас уйму времени и заставляет жутко нервничать? Беспорядок в шкафу. Даже у самой большой аккуратистки ровные стопки постельного белья превращаются в разноцветные бесформенные кучи, пока она достает нужный комплект. Что делать? Складывать весь комплект в наволочку.