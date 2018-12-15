Бизнес своими руками: как превратить хобби в источник дохода

Даже если у вас нет первоначального взноса и денег на рекламу, все равно не отчаивайтесь и не прекращайте заниматься тем, чем вам нравится. Помните, что многие начинающие предприниматели действовали посредством сарафанного радио, и когда о них узнало достаточное количество людей, тогда и посыпались первые заказы. Начинать всегда тяжело, но еще сложнее жалеть об упущенных возможностях. Чтобы найти первых заказчиков, для начала устройте презентацию своей продукции (или услуг), возможно даже сделайте что-то бесплатно, но попросите взамен людей оставить о вас отзывы, если им действительно понравится, и порекомендовать своим друзьям и знакомым. И когда у вас появится несколько клиентов, тогда можете понемногу поднимать стоимость своих услуг.

Определение цены

Чтобы определиться, сколько же денег вы можете брать за свою продукцию или услуги, для начал изучите рынок и посмотрите, сколько на это готовы тратить сами потребители. Но если у вас достаточно оригинальное хобби и поэтому сложно сделать выборку цен по рынку, тогда вам придется самостоятельно подсчитать себестоимость расходных материалов, затраченных сил и энергии и прочее, чтобы определить, какая сумма может быть приемлема для ваших потенциальных потребителей и не отпугнет их. Не стоит слишком занижать свои таланты – вы тратите время, силы и пусть незначительные, но деньги, чтобы создать нечто особенное. Затем, когда клиентов станет намного больше и у вас будут распределены все записи на недели (или даже месяцы) вперед, то можете задуматься о повышении стоимости своих услуг. Не бойтесь, что это отпугнет людей – вы должны работать в том ритме (и в той ценовой политике), который вам комфортен.