logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бизнес своими руками: как превратить хобби в источник дохода

Если вы обнаружили в себе какие-то таланты, то не спешите зарывать их в землю, думая, что это никому не интересно. Любое, даже самое незначительное, по вашему мнению, хобби можно превратить в источник дохода. Как? Passion.ru расспросил экспертов и составил список рекомендаций.

Даже если у вас нет первоначального взноса и денег на рекламу, все равно не отчаивайтесь и не прекращайте заниматься тем, чем вам нравится. Помните, что многие начинающие предприниматели действовали посредством сарафанного радио, и когда о них узнало достаточное количество людей, тогда и посыпались первые заказы. Начинать всегда тяжело, но еще сложнее жалеть об упущенных возможностях. Чтобы найти первых заказчиков, для начала устройте презентацию своей продукции (или услуг), возможно даже сделайте что-то бесплатно, но попросите взамен людей оставить о вас отзывы, если им действительно понравится, и порекомендовать своим друзьям и знакомым. И когда у вас появится несколько клиентов, тогда можете понемногу поднимать стоимость своих услуг.

Определение цены

Чтобы определиться, сколько же денег вы можете брать за свою продукцию или услуги, для начал изучите рынок и посмотрите, сколько на это готовы тратить сами потребители. Но если у вас достаточно оригинальное хобби и поэтому сложно сделать выборку цен по рынку, тогда вам придется самостоятельно подсчитать себестоимость расходных материалов, затраченных сил и энергии и прочее, чтобы определить, какая сумма может быть приемлема для ваших потенциальных потребителей и не отпугнет их. Не стоит слишком занижать свои таланты – вы тратите время, силы и пусть незначительные, но деньги, чтобы создать нечто особенное. Затем, когда клиентов станет намного больше и у вас будут распределены все записи на недели (или даже месяцы) вперед, то можете задуматься о повышении стоимости своих услуг. Не бойтесь, что это отпугнет людей – вы должны работать в том ритме (и в той ценовой политике), который вам комфортен.

Много (очень много) разговоров

Будьте готовы к тому, что вам предстоит очень много разговоров и переговоров. Например, вы можете столкнуться с такой проблемой, что клиенты сначала сделают заказ, а в последний момент передумают. И получается, что вы уже потратили время и деньги, чтобы выполнить их просьбу, но в итоге все не сложилось. Вам придется призвать на помощь все свое обаяние и красноречие, чтобы либо найти других покупателей, либо убедить первоначальных заказчиков, что им все-таки нужно то, что они первоначально заказывали. Или, например, поставщики могли сорвать сроки, доставить не то, что вы заказывали и так далее. При таком повороте событий будет сложно планировать свою занятость и оплачивать свои счета.

Поэтому необходимо организовать работу таким образом, чтобы люди оставляли предоплату за заказ, тогда вы не будете нести потери, в случае, если они откажутся (отказов в этом случае станет гораздо меньше, ведь никто не захочет терять свои деньги). С поставщиками тоже можно оговорить тот момент, что в случае, если они срывают сроки или привозят не то, что вы заказывали, то должны будут вам как-то это компенсировать. Штрафы можно продумать и для других недобросовестных заказчиков и партнеров, чтобы люди понимали, что вас не стоит поставлять. Помните, что это ваш бизнес и лишь вам виднее, как сделать так, чтобы он стал прибыльным и комфортным для вас.

Предложения и поиск компромиссов

Как только вы начнете развиваться, вас сразу же станет поступать много разноплановых предложений, например, сделать что-то, чем вы до этого не занимались (видоизменить ваше творчество), согласиться на какие-либо компромиссы или вовсе делать лишь то, что от вас требует заказчик. С одной стороны, конечно, в конечном итоге вы и делаете что-то, что должно понравиться клиенту, но с другой – если вы постоянно станете выполнять то, что вам не очень и нравится, очень скоро вы перестанете получать удовольствие от процесса и он превратиться для вас в обузу. Вспомните, почему, например, вы поменяли офисную работу на творчество? Разве не от рутины вы хотели сбежать и заниматься тем, чем вам действительно нравится? Тогда определитесь, на какие компромиссы вы готовы пойти, а что для вас останется неприемлемым, и не соглашайтесь на то, что вам не по нраву. Не забывайте, что рецепт успеха кроется в том, чтобы с душой относиться к своему занятию, но не забывать об обратной связи, чтобы понимать, что именно думают люди (клиенты) о вашем творчестве.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой
«Череда любовниц» и горькие слезы: скандальный футболист Павел Мамаев изменил жене с Викторией Боней?
«Спасибо за самое главное счастье в жизни»: 43-летняя Елена Захарова отметила первый день рождения дочки