Как преодолеть страх и вернуть самообладание: советы психолога

Это базовая эмоция человека. Если научиться понимать и «распаковывать» свои страхи, то можно легко превратить их из минусов в плюс, найти в них достоинства и возможности. Страх отвечает за стратегическое мышление человека. Когда вы знаете свои страхи, то можете строить такую жизненную стратегию, которая будет наиболее приятна и полезна для вас. Принцип такой же, как игра в шахматы: вы можете заранее выбирать правильные ходы, чтобы не создавать заведомо невыигрышных для себя ситуаций.

Многие страхи заложены в нас генетически, передались от предков

Наши бабушки и дедушки жили в очень сложные времена, первая половина прошлого века была богата на неприятные события. Революции, войны, раскулачивание, репрессии заставляли их постоянно находиться в состоянии страха. И мы подсознательно зафиксировали эти негативные программы и паттерны мышления, которые мешают нам освободиться от страхов и жить в гармонии. При этом наше сознание часто специально концентрируется на слабых местах и проблемах, вместо того чтобы находить в себе сильные стороны и извлекать из своей истории уроки.

Если страх уже напал на вас и сковывает, не дает двигаться, нужно сделать элементарное упражнение: встряхнуться или сделать самую простую зарядку, потанцевать, навести порядок дома. Когда человек боится, у него срабатывает рептильный мозг, он приказывает телу: «Замри!» Переключите внимание на тело, дайте ему любую физическую нагрузку или начните с массажа рук. Это поможет включить внутренние ресурсы и заставит мозг перезагрузиться.