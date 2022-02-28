Как преодолеть страх и вернуть самообладание: советы психолога
Впасть в панику от мировых новостей сейчас очень просто. Но куда сложнее справиться со своими страхами и вернуть жизнь в нормальное русло. Как научиться смотреть на страхи с позитивом? Рассказывает дипломированный психолог и психотерапевт Куралай.
Куралай @kuralaiofficial
дипломированный психолог, психотерапевт и специалист по психосоматике
Страх — это не всегда плохо
Это базовая эмоция человека. Если научиться понимать и «распаковывать» свои страхи, то можно легко превратить их из минусов в плюс, найти в них достоинства и возможности. Страх отвечает за стратегическое мышление человека. Когда вы знаете свои страхи, то можете строить такую жизненную стратегию, которая будет наиболее приятна и полезна для вас. Принцип такой же, как игра в шахматы: вы можете заранее выбирать правильные ходы, чтобы не создавать заведомо невыигрышных для себя ситуаций.
Многие страхи заложены в нас генетически, передались от предков
Наши бабушки и дедушки жили в очень сложные времена, первая половина прошлого века была богата на неприятные события. Революции, войны, раскулачивание, репрессии заставляли их постоянно находиться в состоянии страха. И мы подсознательно зафиксировали эти негативные программы и паттерны мышления, которые мешают нам освободиться от страхов и жить в гармонии. При этом наше сознание часто специально концентрируется на слабых местах и проблемах, вместо того чтобы находить в себе сильные стороны и извлекать из своей истории уроки.
Если страх уже напал на вас и сковывает, не дает двигаться, нужно сделать элементарное упражнение: встряхнуться или сделать самую простую зарядку, потанцевать, навести порядок дома. Когда человек боится, у него срабатывает рептильный мозг, он приказывает телу: «Замри!» Переключите внимание на тело, дайте ему любую физическую нагрузку или начните с массажа рук. Это поможет включить внутренние ресурсы и заставит мозг перезагрузиться.
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Страх за свое будущее, за будущее своей семьи или страны может парализовать и заставить оторваться от реальности
Ваша задача — сконцентрироваться на ситуации «здесь и сейчас». Будущее еще не произошло, вы не знаете, каким оно будет, и на многие аспекты вы, возможно, повлиять просто не в состоянии. А прямо сейчас рядом находятся ваши близкие, которые, скорее всего, тоже переживают непростой момент, и им нужны внимание и конструктивные решения, а не паника и накручивание себя и окружающих.
Постарайтесь подойти к панике рационально
Разделите все свои страхи на конструктивные и неконструктивные. К неконструктивным относятся эмоциональные, необъяснимые реакции — например, боязнь привидений или инопланетян. Эти явления находятся за пределами вашей воли, вы никак не можете повлиять на появление призрака или приземление летающей тарелки у вашего дома. Конструктивные страхи — те, от которых вы можете избавиться с помощью конкретных действий. Например, вы боитесь бедности, не хотите увидеть свою семью в нищете. Этот страх находится в вашем микромире, и в ваших силах принять меры, которые помогут избежать такой ситуации. Вы можете повлиять на приток денег, начав реализовываться еще больше, делать накопления для создания финансовой безопасности, найти способы пассивного дохода, обучиться правильному управлению доходами.
Хороший способ справиться со страхом — поговорить о нем
Многие страхи тяжело проработать без психолога. Но есть простой прием, который помогает снять острые проявления боязни, — десять раз одинаково проговорить вслух пугающий вас эпизод. Например, в детстве вас укусила собака, и каждый раз, когда вы вспоминаете об этом, то страдаете. Вот упражнение: повторите описание страшного события несколько раз, через слезы и страх, и уже на седьмом-восьмом рассказе вы почувствуете, что паника трансформируется в более конструктивные переживания.
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Что бы ни происходило в вашей жизни, стоит относиться к событиям с благодарностью
Каждый негативный эпизод — это возможность извлечь урок. Да, он может быть жестоким и суровым. Но когда мы благодарим вселенную, бога или судьбу за эти проявления, мы начинаем благодарить в себе самые лучшие качества, подключаем сильные стороны характера и судьбы. Когда мы фокусируемся на слабостях, то теряем ресурсы на бесплодные попытки поднять их выше среднего уровня. Такой подход помогает включить внутренние ресурсы, поднять свою энергию, расширить пространство и мышление. Жизнь — это постоянный поиск баланса. И мы не должны становиться костными, нужно все время меняться вместе с миром, а это сейчас происходит очень быстро. И потому мы вынуждены мыслить и жить гибко, чтобы не потерять себя. Нельзя цепляться за старые устои и неактуальные принципы. Меняться вместе с постоянно трансформирующимся миром — прекрасное умение, которое поможет вам в любой жизненной ситуации, какой бы сложной она ни была.
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