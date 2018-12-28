Как правильно загадывать новогодние желания, чтобы они точно исполнились: 8 лайфхаков

Написать желание на листке под бой курантов

Это, пожалуй, один из самых популярных способов загадывания желаний в новогоднюю ночь. Смысл его заключается в том, чтобы успеть написать свое желание на бумажке, поджечь, растворить пепел в бокале шампанского и выпить содержимое до дна. И все это проделать до тех пор, пока бьют куранты. Если все сделать правильно, то задуманное непременно осуществится. Однако если вас не прельщает мысль пить напиток с пеплом, тогда попробуйте воспользоваться испанским способом. Для жителей этой солнечной страны, например, виноград является символом богатства, счастья и благополучия. Поэтому они считают, что если загадать желание и успеть съесть 12 виноградинок, пока часы отсчитывают наступление Нового года, то удача точно не покинет вас с ближайший год и исполнятся самые заветные мечты.

Нарисовать мечту

Для тех, кому привычнее выражать свои мысли в рисунках, рекомендуем воспользоваться данным способом. Возьмите лист бумаги, яркие краски и попытайтесь подробно, до мелочей, изобразить то, о чем мечтаете. Причем сделать это обязательно до полуночи, иначе ничего не получится. Сверните рисунок и перевяжите его красной лентой, а потом растопите воск и «запечатайте» свое творение. На получившейся печати можно вывести свои инициалы и повесьте этот сверток на елку. В новогоднюю ночь аккуратно снимите рисунок и уберите в укромное место. Когда ваше желание исполнится, не забудьте достать творение, сжечь его и подумать над следующей мечтой.

Сформировать коробку желаний

Возьмите небольшую коробочку и украсьте ее по своему усмотрению и не забудьте сделать «петельку», чтобы ее можно было повесить на елку. Затем напишите свое желание на листке бумаги, сверните и положите его в коробку. Когда начнут бить куранты, еще раз озвучьте свое желание, прикоснитесь левой рукой к коробочке и произнесите: «Желание тайное станет реальным». Снимите коробочку, листок с желанием отправьте за окно и верьте, что все обязательно исполнится.