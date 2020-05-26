Как правильно «выпрашивать» подарки у избранника, чтобы не выглядеть стервой
Покажите достойный пример
Если ваш кавалер не привык делать подарки (возможно, в его семье это было не принято или, например, его бывшая пассия была равнодушна к такому роду проявлению симпатии и внимания), то вместо того, чтобы ждать у моря погоды, возьмите инициативу в свои руки и преподнесите что-то ему – просто так, без какого-либо повода. Таким образом вы приучите его к тому, что делать подарки своей второй половинке – это нормально и не будет расценено как попыткой выпросить любовь или тому подобное.
«Ты мне, я – тебе»
Вместо того, чтобы постоянно что-то просить у своего партера, возьмите за правило обмениваться милыми сувенирами и памятными подарками (разумеется, в пределах ваших с ним возможностей). Таким образом вы покажете своему избраннику, что настроены не только получать, но и отдавать что-то взамен. Поверьте, что он оценит ваш порыв и ответит вам тем же.
Конкретные просьбы вместо намеков
Некоторые мужчины, насколько сильно бы они вас не любили, не понимают намеков (от слова совсем). Поэтом бесполезно «заходить издалека» и, печально вздыхая, рассказывать о том, что вон Свете кавалер преподнес дорогую шубу, а Наташе ее избранник презентовал поездку на Мальдивы, вот бы и у вас было нечто подобное. Постарайтесь конкретно описать, что бы вам хотелось получить от своего партнера. Возможно, он был бы и не прочь вас порадовать, вот только не знает как.
Фото: pexels.com
Никакого давления и обид
Даже если вы достаточно долго состоите в отношениях, ни в коем случае не давите на своего избранника. Просить можно у тех, кому вы действительно дороги – в этом случае достаточно просто сказать своему мужчине, что вы всегда мечтали о том-то или о том и были бы счастливы, если бы ваша мечта когда-нибудь осуществилась. Эксперты уверяют, что этого вполне достаточно – любящий кавалер тут же смекнет что к чему и осуществит вашу мечту. Ну, а если избранник и ухом не поведет, сделав вид, что он ничего не услышал, то не стоит на него обижаться или давить. Значит, либо вы не настолько интересны человеку, и он не считает нужным вас одаривать чем-либо, или он просто считает презенты (какими бы они не были) бесполезной тратой денег.
Любящего мужчину ни о чем не нужно просить
Эксперты утверждают, что мужчина, заинтересованный в отношениях с вами, сам будет вас баловать – его даже не придется ни о чем просить. Однако это весьма спорное утверждение. Многие представители сильного пола привыкли иначе демонстрировать свою любовь (например, подставив плечо в сложной ситуации или взяв на себя решение каких-то проблем), нежели осыпать свою избранницу подарками. Однако, вы можете прозрачно намекнуть своему избраннику, с которым состоите в серьезных отношениях, что вам было бы приятно получить что-нибудь от него на память. Уверены, что в этом случае намек будет расценен правильно и вам преподнесут что-то такое, о чем вы мечтали. Главное – не перебарщивать с просьбами, чтобы не вынуждать мужчину, а дать ему возможность сделать для вас что-то приятное.
Учитывайте социальный статус и материальный достаток кавалера
Эксперты рекомендуют, прежде чем просить что-то у своего мужчины, вспомнить о его возможностях. Не нужно ставить его в неловкое положение и выставлять себя стервозной особой, требуя от него «нечто грандиозного», если вы еще в самом начале отношений знали о его скромном достатке. Ведь полюбили вы его, наверняка, не за большое количество купюр в кошельке, а за какие-то определенные качества. К тому же, если мужчина действительно дорожит своей избранницей, то со временем он и сам захочет подарить ей все, о чем она только мечтает. Поэтому начните с малого и не превращайте ваши отношения в «товарно-денежные».
Фото: pixabay.com
Помните о благодарности
Не забывайте благодарить человека, вне зависимости от того, сколько он потратил на ваш подарок. Возможно, для вас это пустяк, а ваш избранник потратил на него все свои сбережения (мало ли, какие бывают жизненные ситуации). Или, наоборот, он вкладывал определенный смысл в подаренную безделушку в то время, как вы надеялись получить от него роскошный комплект украшений и не меньше. Психологи рекомендуют показывать мужчине, что вы в любом случае оценили его порыв – порадовать вас презентом и вам дорого его внимание (а не размер его кошелька или статус). Ведь в противном случае вы вообще можете отбить у своего кавалера что-либо вам дарить. А так есть шанс, что он сам начнет вас баловать по поводу и без, лишь бы увидеть ваши искренние эмоции и сделать вас счастливее.
Отказ – не повод для расстройства
Если вы действительно дорожите отношениями, то не будете зацикливаться на то, кто кому и сколько подарил (помог, поддержал и тд). Наличие или отсутствие презентов (вне зависимости от их ценности) не должно влиять на ваше общение, ведь это не является доказательством любви или, напротив, равнодушия. Человек может действительно испытывать к вам сильные чувства и демонстрировать это поступками, а не красивыми словами или подарками. Дайте ему время, возможно, скоро он поймет, что вам было бы приятно получить от него что-то на память и начнет действовать в этом направлении.
Фото: Pixabay.com, Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!