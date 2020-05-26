Как правильно «выпрашивать» подарки у избранника, чтобы не выглядеть стервой

Никакого давления и обид

Даже если вы достаточно долго состоите в отношениях, ни в коем случае не давите на своего избранника. Просить можно у тех, кому вы действительно дороги – в этом случае достаточно просто сказать своему мужчине, что вы всегда мечтали о том-то или о том и были бы счастливы, если бы ваша мечта когда-нибудь осуществилась. Эксперты уверяют, что этого вполне достаточно – любящий кавалер тут же смекнет что к чему и осуществит вашу мечту. Ну, а если избранник и ухом не поведет, сделав вид, что он ничего не услышал, то не стоит на него обижаться или давить. Значит, либо вы не настолько интересны человеку, и он не считает нужным вас одаривать чем-либо, или он просто считает презенты (какими бы они не были) бесполезной тратой денег.

Любящего мужчину ни о чем не нужно просить

Эксперты утверждают, что мужчина, заинтересованный в отношениях с вами, сам будет вас баловать – его даже не придется ни о чем просить. Однако это весьма спорное утверждение. Многие представители сильного пола привыкли иначе демонстрировать свою любовь (например, подставив плечо в сложной ситуации или взяв на себя решение каких-то проблем), нежели осыпать свою избранницу подарками. Однако, вы можете прозрачно намекнуть своему избраннику, с которым состоите в серьезных отношениях, что вам было бы приятно получить что-нибудь от него на память. Уверены, что в этом случае намек будет расценен правильно и вам преподнесут что-то такое, о чем вы мечтали. Главное – не перебарщивать с просьбами, чтобы не вынуждать мужчину, а дать ему возможность сделать для вас что-то приятное.

Учитывайте социальный статус и материальный достаток кавалера

Эксперты рекомендуют, прежде чем просить что-то у своего мужчины, вспомнить о его возможностях. Не нужно ставить его в неловкое положение и выставлять себя стервозной особой, требуя от него «нечто грандиозного», если вы еще в самом начале отношений знали о его скромном достатке. Ведь полюбили вы его, наверняка, не за большое количество купюр в кошельке, а за какие-то определенные качества. К тому же, если мужчина действительно дорожит своей избранницей, то со временем он и сам захочет подарить ей все, о чем она только мечтает. Поэтому начните с малого и не превращайте ваши отношения в «товарно-денежные».