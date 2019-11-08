Как правильно вести семейный бюджет, чтобы не остаться «с носом»: лайфхаки
А у вас какой?
Начать следует с того, какой именно вариант ведения семейного бюджета вам ближе: общий (все доходы и расходы обсуждаются и планируются), раздельный (каждый из супругов сам решает, куда уходят его средства, могут «брать в долг» друг у друга или совместно оплачивать обязательные платежи), смешанный (супруги оплачивают общие расходы, сообща планируют крупные покупки, а остатком средств распоряжаются на свое усмотрение).
На самом деле, все три варианта имеют право на жизнь, главное, чтобы не получилось так, что один из партнеров взял на себя полностью все финансовые обязательства, в то время, когда второй только лишь тратит средства на свои нужды. Нет, если, конечно, вам повезло стать женой обеспеченного мужчины, который не видит ничего плохого в том, чтобы вы не работали и все время посвящали ему, то вы можете и дальше наслаждаться своим статусом и беспечностью.
Однако в большинстве случаев происходит так, что кто-то из супругов зарабатывает больше (и, кстати, то не всегда глава семейства), а второй лишь пользуется данным обстоятельством. Современные дамы, например, с большим удовольствием занимаются карьерой, потому не мудрено, что порой они зарабатывают в два (а то и в три) раза больше своих мужей. И при этом они берут на себя оплату большей части расходов, в то время, как их благоверные тратят существенную часть средств на свои личные нужды.
Поэтому заранее определитесь, какой из вариантов ведения семейного бюджета приемлем именно для вас, обсудите, кто (и сколько) будет откладывать на оплату коммунальных платежей и прочих обязательных расходов, предполагаете ли вы совершать какие-то крупные приобретения или «свободные» средства каждый из вас будет использовать по своему усмотрению? И чем раньше (и подробнее) вы все обговорите, тем меньше сюрпризов вас будет ожидать в семейной жизни.
Фото: vostock-photo
«Теперь деньгами распоряжаюсь я!»
Даже если вы договорились с благоверным, что ежемесячно со своей зарплаты будете откладывать равную сумму для оплаты обязательных платежей, а остатком – распоряжаться по своему усмотрению, все равно кто-то из вас должен стать «главным по средствам», эдаким хранителем денег, который всегда будет в курсе, сколько средств пришло, сколько ушло и сколько осталось (хотя бы примерно) на счетах. В противном случае, если вам вдруг срочно понадобятся деньги, вы можете лишь развести руками, потому как каждый из вас еще в самом начале спустил кругленькую сумму на свои личные прихоти, не предупредив об этом другого. Потому один из вас обязательно должен владеть информацией и понимать, на какую сумму (хотя бы примерно) можно будет рассчитывать в случае возникновения какой-либо непредвиденной ситуации. Помимо того, вы сможете контролировать, чтобы финансовая «подушка безопасности» регулярно пополнялась, а не растрачивалась на какую-нибудь ерунду, без которой легко можно было бы обойтись.
Свести дебет с кредитом
Чтобы не пустить свою семью по миру в прямом смысле этого слова, приучайте себя (или вашего благоверного, если уж вы доверили ему такую важную честь, как быть главным казначеем в доме) к тому, чтобы регулярно следить за тем, сколько денег к вам поступает, сколько средств у вас уходит на оплату обязательных платежей и остальные расходы. И тут уже не стоит полагаться на свою память – собирайте чеки, заведите специальный блокнот, где вы будете все аккуратно фиксировать, или установите специальное приложение на смартфон, благодаря которому можно будет упростить эту процедуру (вы просто вбиваете сумму и основные траты, а все остальные расчеты будут сделаны автоматически). Таким образом вы сможете понять, на что уходят деньги, кто главный транжира в вашей семье и от каких покупок стоит отказаться, чтобы накопить на что-то действительно стоящее и жизненно необходимое. Возможно, вы давно уже задумались о приобретении собственного жилья, но все еще никак не можете собрать средства на первоначальный взнос. И благодаря такому контролю, вы сможете урезать какие-то необязательные траты и найти ту самую недостающую сумму.
Цель оправдывает средства?
Помните, что «хочу много денег» или «чтобы у меня было все и сразу» не работает, потому как данные цели являются весьма размытыми и ни к чему не обязывающими. Ведь, как известно, чтобы Вселенная приняла ваш запрос и помогла вам, желания нужно формулировать четче, конкретно расписывая (или представляя) то, что вам в конечном счете нужно. Финансовые специалисты, например, предлагают начать с реальных целей, которые вы абсолютно точно сможете добиться (это вас мотивирует на новые подвиги и поможет сформировать более глобальные задачи). Скажем, вы давно мечтали о романтической поездке вдвоем, так почему бы не осуществить задуманное? Рассчитайте, в какую стоимость вам может обойтись такое путешествие (авиабилеты, номер в отеле, экскурсионная программа и так далее), разделите получившуюся сумму на то количество месяцев, которое у вас осталось до начала предполагаемой поездки, и вы получите ту сумму, которую вам необходимо ежемесячно откладывать, чтобы ваша мечта стала явью. Тот же самый расчет можно применить и в случае с приобретением недвижимости – только тут сроки и размеры ежемесячных взносов будут чуть больше. Но зато вы будете понимать, что копите не просто так «для галочки», а на вполне конкретную цель, реализация которой всецело зависит от вас самих.
Фото: vostock-photo
Получил зарплату – убрал часть в конверт
Однако, прежде чем бежать смотреть выгодные турпутевки, варианты от застройщиков или очередное меховое манто, убедитесь, что вы не забыли о самом важном – финансовой подушке безопасности, на которую сможет рассчитывать ваша семья в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств. Если у вас ничего подобного нет, то заведите специальную копилку (можно открыть отдельный совместный счет, который вы будете лишь пополнять, но не снимать оттуда до поры до времени), куда вы каждый месяц будете складывать определенную сумму денег. Самый оптимальный вариант – откладывать 10-20% денежных средств, которые к вам поступают (заработная плата, премии, бонусы, дополнительная прибыль и прочие поступления).
Что касается рекомендуемых специалистами «правил», то здесь вы можете сами выбирать наиболее оптимальные варианты, например, 20/80 (где первая цифра – то, что вы внесете в копилку, а вторая – то, сколько вы можете потратить, включая обязательные расходы), 20|30|50 (где первая цифра – то, что вы внесете в копилку, вторая – развлечения и вещи-мечты, а третья – обязательные расходы), 20|10|10|06 (где первая цифра – то, что вы внесете в копилку, вторая – крупные покупки, третья – развлечения и нерегулярные траты, четвертая – обязательные расходы и товары первой необходимости).
Попробуйте выбрать именно тот вариант, который подойдет вам идеально и тогда вы сможете не переживать о том, что в вашей семье постоянно нет денег или у вас не получается накопить на что-то действительно важное (ту же квартиру или машину, оплату учебы, открытие собственного дела и так далее).
Фото: vostock-photo
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