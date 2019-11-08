Как правильно вести семейный бюджет, чтобы не остаться «с носом»: лайфхаки

«Теперь деньгами распоряжаюсь я!»

Даже если вы договорились с благоверным, что ежемесячно со своей зарплаты будете откладывать равную сумму для оплаты обязательных платежей, а остатком – распоряжаться по своему усмотрению, все равно кто-то из вас должен стать «главным по средствам», эдаким хранителем денег, который всегда будет в курсе, сколько средств пришло, сколько ушло и сколько осталось (хотя бы примерно) на счетах. В противном случае, если вам вдруг срочно понадобятся деньги, вы можете лишь развести руками, потому как каждый из вас еще в самом начале спустил кругленькую сумму на свои личные прихоти, не предупредив об этом другого. Потому один из вас обязательно должен владеть информацией и понимать, на какую сумму (хотя бы примерно) можно будет рассчитывать в случае возникновения какой-либо непредвиденной ситуации. Помимо того, вы сможете контролировать, чтобы финансовая «подушка безопасности» регулярно пополнялась, а не растрачивалась на какую-нибудь ерунду, без которой легко можно было бы обойтись.

Свести дебет с кредитом

Чтобы не пустить свою семью по миру в прямом смысле этого слова, приучайте себя (или вашего благоверного, если уж вы доверили ему такую важную честь, как быть главным казначеем в доме) к тому, чтобы регулярно следить за тем, сколько денег к вам поступает, сколько средств у вас уходит на оплату обязательных платежей и остальные расходы. И тут уже не стоит полагаться на свою память – собирайте чеки, заведите специальный блокнот, где вы будете все аккуратно фиксировать, или установите специальное приложение на смартфон, благодаря которому можно будет упростить эту процедуру (вы просто вбиваете сумму и основные траты, а все остальные расчеты будут сделаны автоматически). Таким образом вы сможете понять, на что уходят деньги, кто главный транжира в вашей семье и от каких покупок стоит отказаться, чтобы накопить на что-то действительно стоящее и жизненно необходимое. Возможно, вы давно уже задумались о приобретении собственного жилья, но все еще никак не можете собрать средства на первоначальный взнос. И благодаря такому контролю, вы сможете урезать какие-то необязательные траты и найти ту самую недостающую сумму.

Цель оправдывает средства?

Помните, что «хочу много денег» или «чтобы у меня было все и сразу» не работает, потому как данные цели являются весьма размытыми и ни к чему не обязывающими. Ведь, как известно, чтобы Вселенная приняла ваш запрос и помогла вам, желания нужно формулировать четче, конкретно расписывая (или представляя) то, что вам в конечном счете нужно. Финансовые специалисты, например, предлагают начать с реальных целей, которые вы абсолютно точно сможете добиться (это вас мотивирует на новые подвиги и поможет сформировать более глобальные задачи). Скажем, вы давно мечтали о романтической поездке вдвоем, так почему бы не осуществить задуманное? Рассчитайте, в какую стоимость вам может обойтись такое путешествие (авиабилеты, номер в отеле, экскурсионная программа и так далее), разделите получившуюся сумму на то количество месяцев, которое у вас осталось до начала предполагаемой поездки, и вы получите ту сумму, которую вам необходимо ежемесячно откладывать, чтобы ваша мечта стала явью. Тот же самый расчет можно применить и в случае с приобретением недвижимости – только тут сроки и размеры ежемесячных взносов будут чуть больше. Но зато вы будете понимать, что копите не просто так «для галочки», а на вполне конкретную цель, реализация которой всецело зависит от вас самих.