Как правильно вести себя с мужчиной-боссом, чтобы не поставить свою карьеру (и репутацию) под удар

«Он всегда у вас такой?»

Даже если, допустим, вы только-только вышли на новую работу и поведение вашего непосредственного руководителя (или даже главы компании) вам кажется странным и в чем-то подозрительным, то не стоит выяснять у коллег, насколько он адекватен. Ведь то, что является нормой для одних, может быть совершенно неприемлемо для других и это нормально. И если какие-то действия человека, под чьим началом вам придется работать, вызывают у вас какие-то вопросы, то это свидетельствует лишь о вашем нежелании принять данное конкретное поведение за норму. Хотя возможно, у вашего руководителя просто своя манера общения и своя модель поведения. И он прекрасно осознает, что и как он делает, поэтому не стоит лишний раз напоминать ему о том, что остальные люди так не поступают (вы ведь в любом случае не можете отвечать за всех). Попробуйте присмотреться к начальнику и со временем его выходки уже не будут казаться вам слишком экстравагантными или какими-то не такими. Ну, а если, ситуация не изменилась, и вы понимаете, что не сможете понять и принять правила поведения, установленные в данной организации, то вам нужно задуматься о поиске новой работы. Не терпеть же вам дискомфорт, в конце концов!

«Он просто душка….»

Еще один совет, который поможет вам выстроить правильные отношения с руководителем и не поплатиться своей репутацией, а заодно и работой – перестать обсуждать его с остальными сотрудниками. Даже если вас вдруг сразила стрела Амура и вы были бы не против, чтобы ваши отношения перешли из рабочих в личные, все равно не следует рассказывать об этом всем вокруг. Во-первых, это просто некрасиво. А во-вторых, в случае, если вдруг ваш роман потерпит фиаско, вам придется и дальше работать с этим человеком и с теми сотрудниками, кому вы уже успели разболтать о том, что с боссом вам связывает нечто больше, чем трудовой договор. Ну, и в-третьих, если ваши коллеги узнают, что вы позволяете себе фривольное поведение с боссом, они начнут ставить под сомнение ваши профессиональные качества, будут думать, что вы добились повышения (или каких-либо привилегий) лишь потому, что у вас служебный роман, а не потому, что вы первоклассный специалист, которому можно поручить любой, даже самый сложный проект.

Кроме того, зависть, сплетни и интриги еще никто не отменял. Подумайте, действительно ли вы хотите пройти через это? Если ваш ответ звучит отрицательно, тогда постарайтесь с первого же дня работы установить между собой и руководителем определенную дистанцию, которую вы ни в коем случае не будете нарушать. И не забывайте, что все ваши мысли, произнесенные вслух, обязательно дойдут до ушей вашего начальника, причем, не в том варианте, в котором вы их озвучивали изначально. Поэтому постарайтесь, чтобы ваша репутация (в том числе и профессиональная) осталась незапятнанной и думайте, прежде чем захотите выразить свое мнение по тому или иному вопросу.