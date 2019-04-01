Как правильно вести себя с мужчиной-боссом, чтобы не поставить свою карьеру (и репутацию) под удар

«Он всегда у вас такой?»
Даже если, допустим, вы только-только вышли на новую работу и поведение вашего непосредственного руководителя (или даже главы компании) вам кажется странным и в чем-то подозрительным, то не стоит выяснять у коллег, насколько он адекватен. Ведь то, что является нормой для одних, может быть совершенно неприемлемо для других и это нормально. И если какие-то действия человека, под чьим началом вам придется работать, вызывают у вас какие-то вопросы, то это свидетельствует лишь о вашем нежелании принять данное конкретное поведение за норму. Хотя возможно, у вашего руководителя просто своя манера общения и своя модель поведения. И он прекрасно осознает, что и как он делает, поэтому не стоит лишний раз напоминать ему о том, что остальные люди так не поступают (вы ведь в любом случае не можете отвечать за всех). Попробуйте присмотреться к начальнику и со временем его выходки уже не будут казаться вам слишком экстравагантными или какими-то не такими. Ну, а если, ситуация не изменилась, и вы понимаете, что не сможете понять и принять правила поведения, установленные в данной организации, то вам нужно задуматься о поиске новой работы. Не терпеть же вам дискомфорт, в конце концов!
«Он просто душка….»
Еще один совет, который поможет вам выстроить правильные отношения с руководителем и не поплатиться своей репутацией, а заодно и работой – перестать обсуждать его с остальными сотрудниками. Даже если вас вдруг сразила стрела Амура и вы были бы не против, чтобы ваши отношения перешли из рабочих в личные, все равно не следует рассказывать об этом всем вокруг. Во-первых, это просто некрасиво. А во-вторых, в случае, если вдруг ваш роман потерпит фиаско, вам придется и дальше работать с этим человеком и с теми сотрудниками, кому вы уже успели разболтать о том, что с боссом вам связывает нечто больше, чем трудовой договор. Ну, и в-третьих, если ваши коллеги узнают, что вы позволяете себе фривольное поведение с боссом, они начнут ставить под сомнение ваши профессиональные качества, будут думать, что вы добились повышения (или каких-либо привилегий) лишь потому, что у вас служебный роман, а не потому, что вы первоклассный специалист, которому можно поручить любой, даже самый сложный проект.
Кроме того, зависть, сплетни и интриги еще никто не отменял. Подумайте, действительно ли вы хотите пройти через это? Если ваш ответ звучит отрицательно, тогда постарайтесь с первого же дня работы установить между собой и руководителем определенную дистанцию, которую вы ни в коем случае не будете нарушать. И не забывайте, что все ваши мысли, произнесенные вслух, обязательно дойдут до ушей вашего начальника, причем, не в том варианте, в котором вы их озвучивали изначально. Поэтому постарайтесь, чтобы ваша репутация (в том числе и профессиональная) осталась незапятнанной и думайте, прежде чем захотите выразить свое мнение по тому или иному вопросу.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Да он просто специально меня доводит»
Если вам вдруг в качестве руководителя достался настоящий тиран, не стоит сразу впадать в панику и писать заявление на увольнение по собственному желанию. По мнению экспертов, то, что зачастую многие люди воспринимают как тиранию, на самом деле может оказаться бизнес-стратегией, направленной на повышение эффективности и производительности. Допустим, у него есть четкое представление, как все должно работать, чтобы компания не просто вышла на самоокупаемость, а развивалась и процветала. Поэтому он и постарался предотвратить личные разговоры на рабочем месте, зависание в соцсетях, решение вопросов, не относящихся к вашим непосредственным обязанностям, равно как и нахождение в офисе в нарядах, более уместных для красных ковровых дорожек или ночных клубов (увы, но до сих пор еще остались такие организации, где сотрудницы одеваются так, словно каждый день выходят на подиум и демонстрируют очередные шедевры высокой моды).
Если вам кажется, что к вам незаслуженно придираются, просто постарайтесь поставить себя на место вашего босса, рекомендуют эксперты. И тогда возможно, многие вопросы отпадут сами собой, и вы согласитесь, что его методы действительно работают. Другое дело, если вам намеренно создают невыносимые условия, в надежде, что вы сами захотите покинуть компанию. Подумайте, стоит ли игра свеч и нужно ли бороться с тем, что вас выживают, или лучше действительно поискать другое, более спокойное место.
«Он настаивает, чтобы я посещала все мероприятия компании»
Во многих компаниях действительно принято посещать все мероприятия, направленные на сплочение коллектива и усовершенствовании их профессиональных навыков. И если вдруг начальство настаивает, чтобы вы обязательно присутствовали на корпоративе, то не стоит воспринимать это в штыки и думать, что от вас будут требовать нечто непристойное. Но психологи напоминают, что на любом праздничном мероприятии следует быть осмотрительной и не позволять себе лишнее.
Если вы действительно хотите и дальше работать в этой организации (и даже продвинуться по карьерной лестнице), то постарайтесь контролировать свое поведение, не выходя за рамки делового общения. И главное правило делового этикета – уходить до того, как вас начнет уже выгонять из заведения обслуживающий персонал. Нормы приличия допускают, если вы появитесь на 15-30 минут и спокойно поедете по своим делам. В данном случае вы и от коллектива не оторвались, появившись на мероприятии, и боссу показали, что для вас важно все, что связано с компанией, и не перешли черту в поведении, когда уже исправить что-либо будет нельзя.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Он обещает мне повышение, если я буду с ним любезнее»
Еще одна стандартная ситуация, когда мужчина руководитель вдруг начинает оказывать знаки внимания симпатичной сотруднице. При этом он может пообещать и золотые горы, и быстрое продвижение по службе, и прочие блага. Решать, разумеется, вам, но рекомендуем вернуться к пункту №2 и еще раз перечитать, что может случиться, если вдруг ваши отношения сойдут на нет. К тому же, может оказаться так, что все его красивые речи и обещания так и останутся нереализованными, а от вас он сбежит сразу же, как только на горизонте появится новая симпатичная сотрудница. Поэтому взвесьте все за и против, прежде, чем позволять вашим отношениям перейти из разряда рабочих в личные.
Если же вы решили, что карьера для вас важнее, тогда, во-первых, пересмотрите свой офисный гардероб (исключите слишком сексуальные наряды, глубокое декольте и разрезы), во-вторых, научитесь задавать вопросы «по делу», чтобы мужчина понял, что вы действительно интересуетесь данной темой и станет для вас настоящим наставником, а в-третьих, не бойтесь заявлять о своих, даже самых маленьких, достижениях. Возможно, о них было известно лишь вам и сотруднику HR-отдела, который принимал вас на работу. А вот руководитель может даже и не догадывается, что у вас есть ученая степень или какие-то выдающиеся способности, которые помогут компании выйти на новый уровень. Если вы хотите продвинуться по службе и заработать репутацию настоящего профи, то делайте упор на свои профессиональные, а не на личные качества.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock, kinopoisk.ru
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