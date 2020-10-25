Как правильно расстаться с партнером, чтобы не нажить себе врага

Озвучить сотню причин, суть которых сводится к одному — вы его недостойны

Если вы по каким-то причинам решили расстаться с человеком, то не стоит придумывать сотню нелепых оправданий, суть которых сводится к тому, что вы его не достойны, ведь это выглядит как издевательство и еще больше раздосадует партнера. Чтобы не доводить до крайности и не настроить бывшего избранника против себя, то просто честно озвучьте свою позицию, почему именно вы захотели закончить отношения.

Обвинить во всем избранника

Вместо того, чтобы спокойно все обсудить со своим партнером и расставить все точки над i, обрушиться на него с нелепыми обвинениями — так себе идея, которая в итоге сработает против вас. В конечном счете вас сочтут стервой и будут портить вам жизнь при каждом удобном случае. Если данный вариант развития событий вас не устраивает, то постарайтесь не выходить из себя и не давайте волю эмоциям, если решили закончить отношения и начать новую жизнь с кем-то другим.

Завести новый роман, не разобравшись с предыдущими отношениями

Измена и предательство (а заводить отношения с новым кавалером, не разобравшись с предыдущим, можно расценивать именно так) не самым лучшим образом скажутся на вашей репутации, и вы рискуете навсегда остаться в памяти своего избранника обманщицей, не заслуживающей хорошего отношения, о которой можно распускать сплетни и настраивать окружающих против. Поэтому, если у вас один круг общение, то постарайтесь не допускать подобных промахов и расстаньтесь с избранником, с которым вас связывало множество приятных моментов, а лишь затем переключайтесь на кого-то другого.