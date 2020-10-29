Как правильно поставить отношения на паузу (и каким образом это поможет вашей паре)
Возможно, после определенного тайм-аута вы поймете, что чувства остались и вашей паре нужно дать второй шанс или же убедитесь, что без партнера чувствуете себя намного лучше. Как правильно делать паузу в отношениях, чтобы избежать неприятного осадка и не испортить все окончательно — в материале Passion.ru.
Перерыв неизбежен?
Для начала психологи рекомендуют определить, зачем вам нужна пауза (или, возможно, все же можно обойтись без нее). Закройте глаза и представьте, что вы будете чувствовать, когда на время отстранитесь от партнера. И именно от искренности вашего ответа зависит дальнейший исход событий. Так, например, если при мысли о том, что вы будете далеко друг от друга, вы испытываете облегчение и прилив сил, то, скорее всего, вы для себя уже давно все решили, но по каким-то причинам не можете озвучить свою мысль избраннику. Допустим, вы не хотите ранить его чувства, хотя понимаете, что так больше продолжаться не может и нужно перестать мучить друг друга. В таком случае вам даже можно не брать паузу, а просто честно сказать человеку то, что давно уже не дает вам покоя.
Если же вы понимаете, что партнер вам дорог, но вы хотите разобраться в себе и поэтому хотите на какое-то время поставить отношения на паузу, то, скорее всего, у вашей пары есть шанс преодолеть возникшие трудности и выйти на новый уровень. В этом случае вам нужно выяснить, какая именно проблема толкает вас к тому, чтобы сделать перерыв, каким образом можно ее решить, есть ли шанс, что после этого у вас все наладится или вы снова и снова будете наступать на те же грабли.
Фото: Pexels.com
Просто скажите о своих мыслях и чувствах
Если же в вашей паре наблюдаются проблемы, то не стоит отмалчиваться и терпеть, иначе в какой-то момент эмоции возьмут верх и тогда уже ничего нельзя будет исправить — вы просто расстанетесь. Поэтому наберитесь смелости и честно расскажите партнеру о том, что у вас творится на душе, объясните, почему хотите сделать передышку и в чем именно вам нужно разобраться. Только психологи рекомендуют сделать это лично, а не по телефону или SMS. Так вы сможете получить обратную связь и увидите реакцию партнера, это позволит сделать соответствующие выводы и принять окончательное решение.
Никаких запасных аэродромов
Как бы вам не хотелось оставить своего партнера про запас (т.е. вы приняли решение расстаться, но при этом не озвучиваете избраннику всю информацию, чтобы держать его при себе на тот случай, если новые отношения по каким-то причинам не сложатся). Психологи утверждают, что это невежливо и не уважительно по отношению к человеку, с которым вас связывало немало. Поэтому если вы приняли решение поставить точку, то делайте это и дайте возможность своему уже бывшему партнеру наладить личную жизнь с кем-то другим.
Границы дозволенного
Если же вы с партнером решили взять временную передышку, чтобы разобраться с проблемами и вывести отношения на новый уровень, то сразу же определите, что вы можете (или не можете) делать, находясь далеко друг от друга. Например, вы решаете, что какое-то время не будете поддерживать связь, чтобы перезагрузиться и понять, в какую сторону вам нужно двигаться, чтобы ваша история не закончилась на самом интересном. При этом вы не допускаете даже мысли, что кто-то из вас в этот период может позволить себе связь на стороне, ведь для вас это не окончательный разрыв, а лишь временная передышка. Четко сформулируйте условия, обсудите их со своим партнером и удостоверьтесь, что он их разделяет (в противном случае постарайтесь найти такие варианты, которые устроили бы вас обоих).
Фото: Pexels.com
Не накручивайте себя заранее, ведь пауза — это еще не конец
Если вы оба приняли решение не видеться какое-то время, то не начинайте на второй день «эксперимента» обрывать телефон или устраивать истерику, поддавшись внезапному эмоциональному порыву. Будьте последовательны и не паникуйте раньше времени. Психологи напоминают, что перерыв — не значит расставание и у вас есть шанс спокойно подумать над тем, как улучшить отношения или каким образом вы можете решить какие-то проблемы, которые мешали вам построить счастливый и гармоничный союз.
Используйте это время с умом
Согласитесь, что если бы вас все устраивало в отношениях, то вам бы не пришло в голову разойтись по углам и погрузиться в размышления. Не впадайте в панику и не пускайтесь во все тяжкие, психологи рекомендуют использовать период передышки с умом и решить для себя: действительно ли вам нужен этот человек или вы просто привыкли к тому, что рядом с вами кто-то есть, вне зависимости от того, как вы сами относитесь к этому человеку. И если вы поймете, что вместе вам все же лучше, чем врозь, то у вас есть все шансы все исправить и вывести отношения на новый уровень.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!