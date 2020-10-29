Как правильно поставить отношения на паузу (и каким образом это поможет вашей паре)

Возможно, после определенного тайм-аута вы поймете, что чувства остались и вашей паре нужно дать второй шанс или же убедитесь, что без партнера чувствуете себя намного лучше. Как правильно делать паузу в отношениях, чтобы избежать неприятного осадка и не испортить все окончательно — в материале Passion.ru.

Перерыв неизбежен?

Для начала психологи рекомендуют определить, зачем вам нужна пауза (или, возможно, все же можно обойтись без нее). Закройте глаза и представьте, что вы будете чувствовать, когда на время отстранитесь от партнера. И именно от искренности вашего ответа зависит дальнейший исход событий. Так, например, если при мысли о том, что вы будете далеко друг от друга, вы испытываете облегчение и прилив сил, то, скорее всего, вы для себя уже давно все решили, но по каким-то причинам не можете озвучить свою мысль избраннику. Допустим, вы не хотите ранить его чувства, хотя понимаете, что так больше продолжаться не может и нужно перестать мучить друг друга. В таком случае вам даже можно не брать паузу, а просто честно сказать человеку то, что давно уже не дает вам покоя.

Если же вы понимаете, что партнер вам дорог, но вы хотите разобраться в себе и поэтому хотите на какое-то время поставить отношения на паузу, то, скорее всего, у вашей пары есть шанс преодолеть возникшие трудности и выйти на новый уровень. В этом случае вам нужно выяснить, какая именно проблема толкает вас к тому, чтобы сделать перерыв, каким образом можно ее решить, есть ли шанс, что после этого у вас все наладится или вы снова и снова будете наступать на те же грабли.