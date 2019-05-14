Как правильно отстаивать свою точку зрения в переговорах, чтобы получить желаемый результат

Выработать командный голос

Согласитесь, что если вы будете мямлить, лепетать и путаться в собственных словах, то вас никто не станет воспринимать всерьез. Психологи утверждают, что сильный голос и определенный тембр помогут убедить оппонента в вашей правоте, если, конечно, научиться грамотно использовать правильную комбинацию голоса, интонацию, слова и так далее. Все это является залогом успешных переговоров. Если не можете справиться с волнением и сомневаетесь в своих способностях, тогда запишитесь на курсы, где вас обучат основам риторики и помогут преодолеть страх перед публичными выступлениями. Тогда в следующий раз, когда вам нужно будет отстоять свою точку зрения, вы точно будете знать, что у вас все получится.

Подготовиться к переговорам

Чтобы увеличить свои шансы на победу (и провести переговоры именно так, как нужно вам), необходимо заранее настроиться и подготовиться к данному мероприятию. Помимо этого, не забывайте об определенной стратегии, благодаря которой можно обратить ситуацию в свою пользу. Так, например, по словам экспертов, не рекомендуется сразу же идти в наступление, высказывая все свои аргументы. Ведь даже если ваши доводы действительно верны, то это будет расцениваться вашим оппонентом как самая настоящая атака и посягательство на личные границы, в результате чего человек станет защищаться и переводить переговоры в открытый конфликт. Поэтому начните с чего-нибудь нейтрального, позволяя вашему собеседнику немного расслабиться и настроиться на миролюбивый лад.

Упомянуть про плюсы и минусы происходящего

Далее, вместо того, чтобы сразу же брать быка за рога, плавно переходите к перечислению основных плюсов и минусов происходящего. Обозначьте ключевые моменты и объясните, почему данная ситуация неудобна для обеих сторон (очень важно дать понять собеседнику, что вы думаете в первую очередь не о собственной выгоде, даже если на самом деле это не так). Постарайтесь донести информацию максимально доходчиво, сделав упор на минусах, чтобы это как-то мотивировало оппонента встать на вашу сторону.