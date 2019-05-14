Как правильно отстаивать свою точку зрения в переговорах, чтобы получить желаемый результат

Выработать командный голос
Согласитесь, что если вы будете мямлить, лепетать и путаться в собственных словах, то вас никто не станет воспринимать всерьез. Психологи утверждают, что сильный голос и определенный тембр помогут убедить оппонента в вашей правоте, если, конечно, научиться грамотно использовать правильную комбинацию голоса, интонацию, слова и так далее. Все это является залогом успешных переговоров. Если не можете справиться с волнением и сомневаетесь в своих способностях, тогда запишитесь на курсы, где вас обучат основам риторики и помогут преодолеть страх перед публичными выступлениями. Тогда в следующий раз, когда вам нужно будет отстоять свою точку зрения, вы точно будете знать, что у вас все получится.
Подготовиться к переговорам
Чтобы увеличить свои шансы на победу (и провести переговоры именно так, как нужно вам), необходимо заранее настроиться и подготовиться к данному мероприятию. Помимо этого, не забывайте об определенной стратегии, благодаря которой можно обратить ситуацию в свою пользу. Так, например, по словам экспертов, не рекомендуется сразу же идти в наступление, высказывая все свои аргументы. Ведь даже если ваши доводы действительно верны, то это будет расцениваться вашим оппонентом как самая настоящая атака и посягательство на личные границы, в результате чего человек станет защищаться и переводить переговоры в открытый конфликт. Поэтому начните с чего-нибудь нейтрального, позволяя вашему собеседнику немного расслабиться и настроиться на миролюбивый лад.
Упомянуть про плюсы и минусы происходящего
Далее, вместо того, чтобы сразу же брать быка за рога, плавно переходите к перечислению основных плюсов и минусов происходящего. Обозначьте ключевые моменты и объясните, почему данная ситуация неудобна для обеих сторон (очень важно дать понять собеседнику, что вы думаете в первую очередь не о собственной выгоде, даже если на самом деле это не так). Постарайтесь донести информацию максимально доходчиво, сделав упор на минусах, чтобы это как-то мотивировало оппонента встать на вашу сторону.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вспомнить о ценностях, понятных каждому
Не забудьте затронуть интересы, которые будут актуальны для большинства людей. Скажем, если речь идет о каких-то личных аспектах, то можно упомянуть о здоровье, семье, отдыхе, хороших взаимоотношениях с окружающими и так далее. Если же вы сконцентрированы на бизнес-темах, тогда упомяните об экономии времени, сил, денег, безопасности сделки, выходе на новый уровень, перспективах развития, пользы для окружающих и прочих аспектах. Эти ценности близки каждому человеку поэтому наверняка вам удастся не только расположить к себе вашего собеседника, но и затронуть важные для него аспекты.
Предложить варианты решения
Сразу же берите ситуацию в свои руки и, не давая вашему оппоненту опомниться, предлагайте варианты решения сложившейся ситуации, с учетом интересов обеих сторон. Не забудьте подчеркнуть, что данные варианты будут взаимовыгодны вам обоим, а заодно упомяните, чем именно они ценны и какие перспективы перед вами открывают.
Определить план действий и сроки
Обязательно проговорите план действий и зафиксируйте сроки, в течение которых, по вашему мнению, можно будет решить те или иные вопросы или вовсе добиться конечного результата (некоторые идеи требуют детального подхода, поэтому логичнее будет согласовать сроки по каждому конкретному пункту). В противном случае, если ваш оппонент не услышит конкретных результатов и сроков, все ваши усилия могут сойти на нет и переговоры окажутся провальными. Чтобы не накалять обстановку и довести дело до конца, обязательно остановитесь на данном пункте и донесите до собеседника, что вы также заинтересованы в том, чтобы результаты превзошли все ваши ожидания, а не наоборот.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не давать собеседнику вас перебивать
В процессе переговоров собеседник будет вас перебивать, пытаясь эмоционально высказаться с теми моментами, с которыми он не согласен. Постарайтесь не поддаваться на провокацию, не переходить на личности и довести начатое до конца. Держитесь спокойно и уверенно, мягко напоминая оппоненту о том, что у вас есть право высказаться и вы бы не хотели, чтобы вас перебивали. Только ни в коем случае не повышайте голос и не срывайтесь, иначе переговоры перерастут в конфликт, а это уже никому не выгодно.
Сохранять спокойствие
Эксперты рекомендуют дать возможность оппоненту выпустить пар и высказаться, тогда он начнет слушать вас более внимательно. Поэтому в определенный момент сделайте паузу, выслушайте все, что хочет донести до вас собеседник и спокойно продолжите свою мысль. Проговорите, что вы его слышите и понимаете, ведь, как уверяют психологи, многие люди начинают проявлять агрессию лишь потому, что им важно быть услышанными, а вы не даете такую возможность. Определите ваши намерения и цели и постарайтесь предельно четко донести эту мысль до собеседника. В этом случае вам удастся избежать недопонимания, обид и провокаций и принять именно то решение, которое было бы для вас наиболее оптимально.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!