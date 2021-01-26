Как правильно общаться с психически неуравновешенными людьми и не навредить себе

Сохраняйте психологическую устойчивость

Вне зависимости от того, что (и как) вам будет говорить психически неуравновешенный собеседник, постарайтесь не выходить за рамки, не отказывайтесь от своего мировоззрения в угоду кого бы то ни было. Если вы чувствуете, что общение переходит не в то русло и дискуссия становится напряженной, сразу же прекращайте разговор, не пытаясь переубедить собеседника в неправильности его суждений.

Не стесняйтесь говорить о своих чувствах

Не замалчивайте проблемы и сразу же расскажите о том, что вам не нравится и кажется неприемлемым. Не опускайтесь до упреков и оскорблений, а спокойно объясните свою позицию. Если вас начнут перебивать и пытаться обвинить в том, что вы сами спровоцировали эту ситуацию, то попросите собеседника вас выслушать, а затем дайте ему возможность высказаться и объяснить свою точку зрения. Если человек начинает оправдываться и продолжать гнуть свою линию, то вежливо завершите разговор и не тратьте свои силы и нервы.

Отгородитесь от обид

С неуравновешенными людьми действительно бывает очень сложно общаться. Они следуют какой-то свой логике и могут наговорить много ужасных вещей, не понимая, что тем самым они обижают человека. Психологи рекомендуют не придавать значения этим словам, не воспринимать их на свой счет. Скорее всего, человек даже не осознает, насколько вас задели его слова, а вот ваша нервная система (да и самооценка) пострадают. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не придавать значения всему, что вам говорят, и сконцентрируйтесь на том, что для вас действительно важно. Экономьте силы и энергию для новых свершений и не тратьте время на психологически неуравновешенных людей. Сохраняйте психологическую устойчивость и силы для того, что вам действительно важно.