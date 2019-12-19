Как правильно общаться с обидчивыми людьми, чтобы не нажить себе врагов (и проблемы)
«Забудь меня и мое имя» ...
Если вы выбились из сил, пытаясь понять, почему вдруг человек из вашего окружения вдруг перестал с вами здороваться и начал строить кислую мину, едва вы попадаете в его поле зрения, то скорее всего вы попали «под раздачу», вне зависимости от того, действительно ли вы задели чувства данного индивида или нет. Психологи уверяют, что зачастую такими обидчивыми личностями движет одно желание – получить свое любой ценой, поэтому они не придумывают ничего лучше, как притвориться обиженными и начать манипулировать окружающими. В некоторых случаях данное поведение срабатывает как нельзя лучше и вот уже «обиженкам» начинают предлагаю всякие бонусы, лишь бы вернуть их расположение. А тем только это и надо. Они получили то, что хотели или даже больше.
Другое дело, если их ожидания не оправдались. Тогда в ход пойдут все приемы – начиная от давления на жалость до шантажа. Если поддаться провокациям и, хотя бы раз пойти у них на поводу, то потом придется выполнять все их прихоти по первому же щелчку (как, вы же в прошлый раз все сделали так удачно, значит и сейчас можно использовать вас в определенных целях). И тут уже обычное «Прости!» не поможет, иначе вас объявят чуть ли не врагом №1 и будут рассказывать всем, какой вы нехороший человек. Это еще можно пережить, если дело касается кого-то постороннего (ну подумаешь, прохожий обиделся, что вы случайно наступили ему на ногу, вы ведь извинились в конце концов), а если дело касается ваших близких - подруг, родителей или партнера? Тут уж просто так не отмахнешься и волей не волей придется искать компромисс и соглашаться на требования человека. Как же правильно выстроить общение, чтобы не нажить себе врагов?
Фото: vostock-photo
Сразу дайте понять, что с вами такое не пройдет
Перестаньте терзаться чувством вины и измените свое отношение к ситуации. И почаще напоминайте себе о том, что вы не хотели специально задеть человека, но если индивид решил иначе и теперь от вас требует какой-то компенсации, то это проблема его, а не ваша. Научитесь отказывать людям (не грубить и не играть с ними в игру «раз ты на меня обиделся, то и я тоже»), и тогда вам будет не за что себя упрекать и изводить себя всевозможными «что мне такого бы сделать, чтобы случайно не задеть чье-то достоинство). Постарайтесь поступать так, как подсказывает вам ваша совесть и тогда подобных инцидентов будет возникать как можно реже, поверьте.
Обозначьте свои границы
Дайте понять «обиженке», что не станете вымаливать у него прощения, а лишь извинитесь и постараетесь не допускать повторения ситуации. А заодно обозначьте границы, которые вы не собираетесь переступать, лишь бы угодить человеку. Психологи предостерегают, что если вы выстроите общение таким образом, что вам действительно жаль, но переступать через себя вы не будете, то приготовьтесь к тому, что вас будут использовать по любому поводу, регулярно напоминая о вашей провинности и о необходимости заглаживать вину до той поры, пока вас не простят (а это может произойти очень нескоро).
Обсудите, что именно обидело человека
Чтобы исключить подобную реакцию в будущем, вызовете человека на откровенный разговор и попросите объяснить, что же именно его так задело. Ведь, возможно, вы не имели ввиду ничего дурного, а кто-то принял все на свой счет и обиделся не на шутку. К тому же, вам будет проще скорректировать свое поведение или вовсе ограничить общение с данным индивидом (насколько это возможно). Только обсуждайте именно его отношение к данной ситуации, а не ваши промахи и ни в коем случае не опускайтесь до упреков и обвинений, чтобы не накалить обстановку до предела.
Предложите пути выхода из сложившейся ситуации
После того, как вы дадите человеку возможность выговориться и поймете, что именно его задело, предложите вместе найти пути решения, чтобы в будущем не возникало подобных проблем. Так вы покажете, что готовы сделать что-то сейчас, чтобы исключить возможность повторения подобного впредь. Но это в том случае, если вам и дальше нужно будет поддерживать отношения с данным человеком (и нет никакой возможности полностью исключить его из своей жизни).
Фото: vostock-photo
Проявляйте настойчивость
Не надейтесь, что человек к вам прислушается и сразу же изменит свое поведение. Напротив, приготовьтесь к раздражению и привычной манипуляции, с помощью которой вас постараются заставить сделать что-то в качестве извинений. Попытайтесь проявить характер и не идите на открытый конфликт, лучше вежливо, но твердо объясните свою позицию и повторите, что можете еще раз принести свои извинения, но делать что-то для «заглаживания своей вины» вы точно не станете. И ни в коем случае не оправдывайтесь, иначе «обиженка» почувствует слабину и усилит свой натиск. Психологи успокаивают, что обычно достаточно пары подобных инцидентов (и стойкости), чтобы показать человеку, что с вами данный номер не пройдет. Далее будет достаточно обычного «Прости, не хотела тебя обидеть», чтобы показать, что вам действительно жаль и впредь вы постараетесь так не поступать.
Ни в коем случае не считайте себя виноватым
Как только вы дадите слабину и согласитесь с тем, что вы – самый главный источник всех неприятностей, произошедших с человеком, то считайте, что он добился чего хотел и теперь вы полностью в его власти. Будьте готовы к тому, что вас заставят искупать вину всеми возможными способами и исполнять прихоти «обиженки». Если вы не чувствуете себя виноватой, то так и объясните человеку, подчеркнув, что не пойдете у него на поводу и не станете поступаться своими принципами, лишь бы угодить ему.
Ограничьте общение
Если на вас постоянно обижаются друзья или знакомые, то подумайте, насколько вам нужно такое общение? Действительно ли вы хотите поддерживать отношения с людьми, которые постоянно вами манипулируют и ищут выгоду из своих обид. По мнению психологов, самое лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации – потихоньку свести общение с такими людьми на нет (не рубить с горяча, а именно плавно от них отстраниться). Таким образом вы сохраните свое психологическое здоровье и избавитесь от токсичных личностей, отравляющих вам жизнь подобным поведением.
Фото: vostock-photo
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