Как правильно общаться с обидчивыми людьми, чтобы не нажить себе врагов (и проблемы)

Сразу дайте понять, что с вами такое не пройдет

Перестаньте терзаться чувством вины и измените свое отношение к ситуации. И почаще напоминайте себе о том, что вы не хотели специально задеть человека, но если индивид решил иначе и теперь от вас требует какой-то компенсации, то это проблема его, а не ваша. Научитесь отказывать людям (не грубить и не играть с ними в игру «раз ты на меня обиделся, то и я тоже»), и тогда вам будет не за что себя упрекать и изводить себя всевозможными «что мне такого бы сделать, чтобы случайно не задеть чье-то достоинство). Постарайтесь поступать так, как подсказывает вам ваша совесть и тогда подобных инцидентов будет возникать как можно реже, поверьте.

Обозначьте свои границы

Дайте понять «обиженке», что не станете вымаливать у него прощения, а лишь извинитесь и постараетесь не допускать повторения ситуации. А заодно обозначьте границы, которые вы не собираетесь переступать, лишь бы угодить человеку. Психологи предостерегают, что если вы выстроите общение таким образом, что вам действительно жаль, но переступать через себя вы не будете, то приготовьтесь к тому, что вас будут использовать по любому поводу, регулярно напоминая о вашей провинности и о необходимости заглаживать вину до той поры, пока вас не простят (а это может произойти очень нескоро).

Обсудите, что именно обидело человека

Чтобы исключить подобную реакцию в будущем, вызовете человека на откровенный разговор и попросите объяснить, что же именно его так задело. Ведь, возможно, вы не имели ввиду ничего дурного, а кто-то принял все на свой счет и обиделся не на шутку. К тому же, вам будет проще скорректировать свое поведение или вовсе ограничить общение с данным индивидом (насколько это возможно). Только обсуждайте именно его отношение к данной ситуации, а не ваши промахи и ни в коем случае не опускайтесь до упреков и обвинений, чтобы не накалить обстановку до предела.

Предложите пути выхода из сложившейся ситуации

После того, как вы дадите человеку возможность выговориться и поймете, что именно его задело, предложите вместе найти пути решения, чтобы в будущем не возникало подобных проблем. Так вы покажете, что готовы сделать что-то сейчас, чтобы исключить возможность повторения подобного впредь. Но это в том случае, если вам и дальше нужно будет поддерживать отношения с данным человеком (и нет никакой возможности полностью исключить его из своей жизни).