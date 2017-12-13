Помните фильм «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть»? Так вот, произвести хорошее впечатление и сделать так, чтобы все были от вас без ума, тоже просто. Нужно лишь знать несколько нехитрых приемов, которыми, к слову, любят пользоваться те, кому нужно срочно расположить к себе собеседника.

Следите за языком

Остерегайтесь каверзных вопросов и постарайтесь не ставить своего собеседника в неловкое положение. Также следует помнить о том, что весьма некрасиво спрашивать у человека о том, что может хоть как-то затронуть его религиозные убеждения или родственников. Просто психологи обращают внимание на то, что многие люди крайне негативно реагируют на эти моменты и могут повести себя неадекватно. В худшем случае, даже записать вас во враги.

Не опускайтесь до сплетен

«А помните, был случай, когда наш директор...», — так точно не стоит начинать свое общение и обсуждать знакомых или не очень людей. И не стоит критиковать всех и каждого. Психологи рекомендуют каждый раз, как только вам захочется высказать все, что вы думаете о том или ином человеке, представить, что вы выступаете на публике. Смогли бы вы тогда вслух озвучить свое мнение?

Не перебивайте собеседника

Очень важно наладить контакт при общении. А если вы будете с серьезным видом повествовать свой монотонный монолог, то поверьте, что через несколько минут от вас сбежит даже самый терпеливый человек. И перебивать, кстати, тоже не стоит. Даже если вам кажется, что ваш комментарий просто необходимо вставить именно в этот момент, но собеседник еще продолжает, просто выдохните и запомните свою мысль. Выскажите ее после завершения рассказа.

Не зевайте, если вам скучно

И вообще, всячески демонстрируйте заинтересованность. А вот смотреть на часы, теребить в руках мобильный телефон, делая вид, что ожидаете важный звонок, и поглядывать на дверь, словно прикидывая план побега, не стоит. То же самое касается вас. Если вы видите, что ваш монолог вгоняет собеседника в тоску, то не стоит продолжать свой рассказ. Можно вежливо закончить тему или перевести разговор в другое русло.

Думайте, прежде чем сказать правду

Врать, безусловно, не хорошо. Но подумайте, стоит ли честно отвечать на вопросы собеседника, касающиеся его внешности, умственных способностей или характера? К примеру, «скажи, я действительно толстый?» стоит парировать чем-то нейтральным, вроде «на мой взгляд, ты выглядишь неплохо, но ради эксперимента можно попробовать что-то изменить, если ты хочешь». Это вполне уместно и не обидит собеседника.