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Как понять, что вы стали королевой драмы (и как с этим жить дальше)

Если в какой-то момент вы вдруг осознали, что стали драматизировать ситуацию, превратили свою жизнь в фарс и действо одного актера, и все чаще стали выдавать желаемое за действительное, то, скорее всего, вы превратились в королеву драмы, утомляя окружающих своей игрой. Чем опасна демонстрация театрального поведения в повседневной жизни и как не остаться в гордом одиночестве после подобных выходок – в материале Passion.ru.

«Я получала удовольствие от закатывания сцен и разборок в людном месте. Мне казалось, что чем больше в это втянуто людей, тем скорее я добьюсь того, ради чего все затевалось. Это, кстати, действовало безотказно. Как только мой избранник замечал, что я вот-вот взровусь и начну истерить так, что мало не покажется, то тут же делал все, лишь бы я успокоилась. К слову, это работает со всеми. Помню, еще в школе я притворялась, что меня сразила смертельная болезнь, лишь бы меня не вызывали к доске и не заставляли учиться. И они верили. Они всегда мне верили», - наша героиня, девушка лет 30, привыкла всю жизнь добиваться желаемого своими капризами и настолько утомила своими драмами друзей и близких, что в какой-то момент они поспешили ретироваться, оставив ее один на один со своими переживаниями. Ее молодой человек заявил, что устал от подобных сцен и разборок, нашел менее скандальную особу и зажил в свое удовольствие. Родители героини, заметив, что дочь уже выросла и может сама о себе позаботиться, перекрыли ей «денежный поток» и поспешили переехать заграницу – уж там их любимое чадо точно не достанет своими истериками. А «королеве драмы» осталось лишь сетовать на одиночество и с обидой вспоминать о том, что она сама, по сути, ничего в этой жизни не добилась. Поэтому и осталась в итоге одна, у разбитого корыта.

Фото: vostock-photo

Как же понять, что вы чересчур увлеклись драматизмом и превратились в малопривлекательную особу?

«Мир крутится вокруг меня»

Один из наиболее ярких признаков, по которым можно вычислить королеву драмы – желание всегда и везде быть в центре внимания. Они не потерпят, если рядом окажутся конкурентки и постараются переместить центр всеобщей любви, обожания и заинтересованности на себя любыми способами. Пусть даже с помощью очередных истерик, скандалов или манипулированием мнимым неизлечимым заболеванием. Для них все средства хороши, лишь бы это в конечном итоге привело к желаемому результату.

«Самое главное – эффектное появление

Эффектное и грандиозное появление королевы драмы нужно лишь для того, чтобы в очередной раз оказаться в центре внимания, приковать к себе взгляды присутствующих и заставить людей говорить о себе еще долгое время. И чем больше вокруг соберется «зевак», тем лучше — это ей лишь только на руку, поверьте

«У меня все болит, вы должны мне помочь»

Инициирование серьезных заболеваний – еще один повод заставить окружающих плясать под свою дудку и добиться своих определенных целей. Как известно, людей, которым приходится буквально бороться за свою жизнь и здоровье, всячески поддерживают, поэтому королева драмы регулярно «выискивает» у себя болезни, чтобы вызвать у вас определенные эмоции – чувство вины и осознание, что она для вас все равно остается приоритетом. Вот увидите, когда вам будет нужно от нее что-то, она и пальцем не пошевелит, чтобы выполнить вашу просьбу. А зачем? Ей и без вас вполне комфортно.

Фото: vostock-photo

«Я всегда найду повод пустить слезу»

Королева драмы привыкла реагировать на все словно маленький ребенок – давая волю чувствам и эмоциям в тот момент, когда посчитает нужным (и не заботясь, как она при этом выглядит в глазах окружающих). Разрыдаться навзрыд из-за пустяковой ерунды? Пожалуйста! Устроить истерику из-за банального вопроса? Нет ничего проще! Импульсивное и нелогичное поведение – вот что отличает такую особу от уравновешенного человека. Подумайте, как долго вы готовы терпеть рядом с собой того, кто при любом поводе будет устраивать театр одного актера и вовлекать вас в свою игру.

«Если день прошел без конфликта, то все было зря»

Создавать конфликты на пустом месте, чтобы «встряхнуться» - излюбленный метод королевы драмы. Если она за день никого не выведет на эмоции и не получит ответную реакцию, то очень быстро заскучает и начнет искать развлечения посерьезнее. Как можно избавиться от подобного развития событий – просто перестаньте реагировать на провокации и не давайте тех эмоций, которых она от вас так ждет.

«Если я не получу желаемое, то всем будет плохо»

Непредсказуемые и беспричинные вспышки гнева тоже могут довести до белого каления кого угодно, но только не королеву драмы. Подобный метод она использует для манипулирования людьми и получения того, что ей нужно в тот или иной момент. Ведь многим людям проще выполнить то, что от них требуют, чем противостоять регулярным истерикам и скандалам.

«Все ужасно»

Предчувствие надвигающейся бури, даже при кажущейся стабильности и позитивности, отличает тех, кто привык из любой ситуации устраивать драму. Психологически уравновешенные личности могут проанализировать свои ошибки, сделать определенные выводы и постараться в будущем не допускать подобных моментов. Но только не королева драмы. Эта дама упорно будет игнорировать здравый смысл и на каждую пустяковую мелочь реагировать так, словно мир рухнул и ничего уже невозможно исправить. В определенный момент такое поведение начинает жутко раздражать, и окружающие предпочитают прекратить любое общение с подобной особой.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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