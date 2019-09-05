Как понять, что вы стали королевой драмы (и как с этим жить дальше)

Как же понять, что вы чересчур увлеклись драматизмом и превратились в малопривлекательную особу?

«Мир крутится вокруг меня»

Один из наиболее ярких признаков, по которым можно вычислить королеву драмы – желание всегда и везде быть в центре внимания. Они не потерпят, если рядом окажутся конкурентки и постараются переместить центр всеобщей любви, обожания и заинтересованности на себя любыми способами. Пусть даже с помощью очередных истерик, скандалов или манипулированием мнимым неизлечимым заболеванием. Для них все средства хороши, лишь бы это в конечном итоге привело к желаемому результату.

«Самое главное – эффектное появление

Эффектное и грандиозное появление королевы драмы нужно лишь для того, чтобы в очередной раз оказаться в центре внимания, приковать к себе взгляды присутствующих и заставить людей говорить о себе еще долгое время. И чем больше вокруг соберется «зевак», тем лучше — это ей лишь только на руку, поверьте

«У меня все болит, вы должны мне помочь»

Инициирование серьезных заболеваний – еще один повод заставить окружающих плясать под свою дудку и добиться своих определенных целей. Как известно, людей, которым приходится буквально бороться за свою жизнь и здоровье, всячески поддерживают, поэтому королева драмы регулярно «выискивает» у себя болезни, чтобы вызвать у вас определенные эмоции – чувство вины и осознание, что она для вас все равно остается приоритетом. Вот увидите, когда вам будет нужно от нее что-то, она и пальцем не пошевелит, чтобы выполнить вашу просьбу. А зачем? Ей и без вас вполне комфортно.