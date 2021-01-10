Как понять, что вы правда любите партнера (а не путаете это чувство с привычкой)

Вы стараетесь произвести хорошее впечатление на человека и стремитесь заручиться его поддержкой. В большинстве случаев мы стремимся понравиться окружающим, чтобы в случае необходимости получить от них поддержку или вовсе заставить их делать то, что нам нужно. Но это вовсе не означает, что мы испытываем к ним любовь и готовы с ними строить совместное светлое будущее.

Вы уверены, что этот человек и есть ваш идеал. Это тоже не говорит о любви, а лишь свидетельствует о том, что вы повстречали кого-то, кто максимально отвечает вашим запросам и подходит под ваши критерии. Если приложить максимум усилий, то, по мнению экспертов, из этого может что-то получиться. Но лишь только в том случае, если каждый из вас будет заинтересован в продолжении отношений, а не станет эгоистично отстаивать лишь свои интересы, позабыв об общих целях и планах.

Вы боитесь потерять этого человека. В вас говорит не любовь, а чувство собственничества. Вы считаете, что человек принадлежит только вам и должен быть рядом с вами 24 часа в сутки. На самом же деле никто никому ничего не должен и человек может быть (или не быть) рядом с вами по своей воли, а не потому что вы так решили.

Вы стараетесь сделать все ради партнера и ставите его интересы выше своих. Очень грустно, когда вы жертвуете своими интересами в угоду других лишь потому, что вам кажется это правильным (а потом предъявляете человеку, что вы потратили на него лучшие годы своей жизни и отказались от многих перспективных предложений, лишь бы угодить ему). Это, по мнению психологов, не свидетельствует о чувствах, а говорит лишь о том, что при первых же трудностях вы начнете обвинять всех вокруг (в первую очередь — своего партнера), потому что из-за него у вас якобы не сложилась своя собственная жизнь. Попробуйте изменить тактику и перестаньте чем-то жертвовать ради других. Сконцентрируйтесь лучше на том, что делает вас по-настоящему счастливой.

Вы чувствуете себя счастливой и вдохновленной рядом с этим человеком. По словам психологов, это хороший знак, но еще не свидетельство того, что у вы испытываете любовь к данному индивиду. Например, очень многие знаменитости вас вдохновляют и заставляют меняться к лучшему (возможно, у вас даже есть кумир, на которого вы равняетесь), однако это не значит, что вы их по-настоящему любите.

Вы стараетесь быть рядом и заботиться о человеке. Это говорит лишь о том, что вам небезразличен данный человек, но при этом вы в большей степени ориентируетесь на свои потребности и желания. Другими словами, вы решили ему помочь во что бы то ни стало и точка. Даже если самому ему это по сути и не нужно. Постарайтесь уважать чужие границы и спрашивать мнение того, на кого направлено ваше внимание.

Признаки, что вы испытываете любовь к человеку

Вы проявляете свои чувства и готовы вкладываться в отношения. Эксперты напоминают, что любовь — это не чувства, а действия, поэтому если вы принимаете тот факт, что любите человека, то вы берете на себя ответственность за него, проявляете заботу и оказываете поддержку, когда это необходимо. Он со своей стороны действует так же. Именно в этом случае можно надеяться на гармоничный союз и счастливое совместное будущее. В противном случае одни лишь красивые слова о любви не принесут вам счастье и удовлетворения. Вы будете испытывать разочарование и очень скоро эти отношения сойдут на нет.

Вы уважаете чувства и желания партнера, но не ставите его интересы превыше своих. Вы с пониманием относитесь к потребностям своего избранника и даже готовы ему помочь с реализацией тех или иных планов, но при этом не забываете о своих потребностях и не отодвигаете их на второй план. По словам психологов, если вы будете самодостаточны и довольны тем, что исполните свои мечты и желания, то и в отношениях вы будете абсолютно счастливы.