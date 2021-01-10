Как понять, что вы правда любите партнера (а не путаете это чувство с привычкой)
Психологи утверждают, что люди очень часто заблуждаются, принимая за любовь совершенно другие чувства, а потом разочаровываются, когда реальность оказывается не такой, как они ожидали.
Признаки симпатии, которые многие принимают за любовь
Вы увлечены человеком настолько, что не представляете свою дальнейшую жизнь без него. Это лишь свидетельствует о том, что вы стараетесь переложить на кого-то ответственность за свою жизнь. Постарайтесь сосредоточиться на своих интересах, а не ждите кого-то, кто сможет раскрасить вашу жизнь яркими красками и спасет вас от скуки. Станьте самодостаточной личностью, развивайтесь и совершенствуйтесь. И тогда рядом с вами непременно появится тот, которого вы действительно полюбите, и он ответит вам взаимностью.
Вы тоскуете по человеку. Очень часто мы скучаем по людям, которые для нас что-то значат, — это могут быть близкие, родные, друзья или просто не посторонние люди, рядом с которыми вы чувствуете себя комфортно. Однако это не означает, что вы в них влюблены окончательно и бесповоротно.
Вам нравится проводить с человеком все свое свободное время. Прекрасно, только, по мнению психологов, это не имеет никакого отношения к любви. Нам нравится проводить время с интересными людьми, перенимать их опыт, учиться у них чему-то новому, вдохновляться и так далее. Если вам нравится общаться с кем-то — это отлично, только не подменяйте одно чувство другим.
Вы ревнуете человека. Это говорит в вас чувство неуверенности и собственничества. Вам кажется, что вы недостаточно хороши, раз вам могут предпочесть кого-то другого. Кроме того, вы не готовы делить ни с кем человека (ни с его увлечениями, ни с работой, ни с окружением), чтобы он принадлежал всецело только вам. Это говорит в вас эгоизм, но никак не настоящее чувство любви.
Человек занимает все ваши мысли. Зачастую мы думаем о ком-либо, но лишь потому что нам интересно с человеком (или, напротив, потому что он перешел какие-то границы и сделал то, что вам не по нраву). Возможно, он просто хороший собеседник или достойный противник, которого не стоит недооценивать, но не любовь всей вашей жизни.
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Вы стараетесь произвести хорошее впечатление на человека и стремитесь заручиться его поддержкой. В большинстве случаев мы стремимся понравиться окружающим, чтобы в случае необходимости получить от них поддержку или вовсе заставить их делать то, что нам нужно. Но это вовсе не означает, что мы испытываем к ним любовь и готовы с ними строить совместное светлое будущее.
Вы уверены, что этот человек и есть ваш идеал. Это тоже не говорит о любви, а лишь свидетельствует о том, что вы повстречали кого-то, кто максимально отвечает вашим запросам и подходит под ваши критерии. Если приложить максимум усилий, то, по мнению экспертов, из этого может что-то получиться. Но лишь только в том случае, если каждый из вас будет заинтересован в продолжении отношений, а не станет эгоистично отстаивать лишь свои интересы, позабыв об общих целях и планах.
Вы боитесь потерять этого человека. В вас говорит не любовь, а чувство собственничества. Вы считаете, что человек принадлежит только вам и должен быть рядом с вами 24 часа в сутки. На самом же деле никто никому ничего не должен и человек может быть (или не быть) рядом с вами по своей воли, а не потому что вы так решили.
Вы стараетесь сделать все ради партнера и ставите его интересы выше своих. Очень грустно, когда вы жертвуете своими интересами в угоду других лишь потому, что вам кажется это правильным (а потом предъявляете человеку, что вы потратили на него лучшие годы своей жизни и отказались от многих перспективных предложений, лишь бы угодить ему). Это, по мнению психологов, не свидетельствует о чувствах, а говорит лишь о том, что при первых же трудностях вы начнете обвинять всех вокруг (в первую очередь — своего партнера), потому что из-за него у вас якобы не сложилась своя собственная жизнь. Попробуйте изменить тактику и перестаньте чем-то жертвовать ради других. Сконцентрируйтесь лучше на том, что делает вас по-настоящему счастливой.
Вы чувствуете себя счастливой и вдохновленной рядом с этим человеком. По словам психологов, это хороший знак, но еще не свидетельство того, что у вы испытываете любовь к данному индивиду. Например, очень многие знаменитости вас вдохновляют и заставляют меняться к лучшему (возможно, у вас даже есть кумир, на которого вы равняетесь), однако это не значит, что вы их по-настоящему любите.
Вы стараетесь быть рядом и заботиться о человеке. Это говорит лишь о том, что вам небезразличен данный человек, но при этом вы в большей степени ориентируетесь на свои потребности и желания. Другими словами, вы решили ему помочь во что бы то ни стало и точка. Даже если самому ему это по сути и не нужно. Постарайтесь уважать чужие границы и спрашивать мнение того, на кого направлено ваше внимание.
Признаки, что вы испытываете любовь к человеку
Вы проявляете свои чувства и готовы вкладываться в отношения. Эксперты напоминают, что любовь — это не чувства, а действия, поэтому если вы принимаете тот факт, что любите человека, то вы берете на себя ответственность за него, проявляете заботу и оказываете поддержку, когда это необходимо. Он со своей стороны действует так же. Именно в этом случае можно надеяться на гармоничный союз и счастливое совместное будущее. В противном случае одни лишь красивые слова о любви не принесут вам счастье и удовлетворения. Вы будете испытывать разочарование и очень скоро эти отношения сойдут на нет.
Вы уважаете чувства и желания партнера, но не ставите его интересы превыше своих. Вы с пониманием относитесь к потребностям своего избранника и даже готовы ему помочь с реализацией тех или иных планов, но при этом не забываете о своих потребностях и не отодвигаете их на второй план. По словам психологов, если вы будете самодостаточны и довольны тем, что исполните свои мечты и желания, то и в отношениях вы будете абсолютно счастливы.
Фото: Pexels.com
Вы не отворачиваетесь от партнера в сложный период. Вы не бросаете своего избранника в сложной ситуации, не оставляете его один на один с проблемами, а помогаете ему найти выход или полностью берете на себя решение, если по какой-либо причине ваш партнер не может сделать это самостоятельно. При этом вы действуете абсолютно бескорыстно, не ожидая ничего взамен (просто потому что вам важен этот человек и вы искренне хотите ему помочь).
Вы доверяете партнеру и поддерживаете его в любой ситуации. Вы полностью уверены в своем избраннике как в самой себе и в любой ситуации принимаете его сторону, кто бы там что не говорил. Вы не ставите под сомнения слова и действия партнера, а полагаетесь на его знания и опыт (с возможностью поделиться своим мнением или немного скорректировать его действия в случае необходимости).
Вы с партнером являетесь командой и действуете сообща, а не боретесь за лидерство в отношениях. Если вы не пытаетесь перетянуть одеяло на себя, а действуете как одна команда, понимая, что если один не справится, то вся затея просто сойдет на нет и усилия будут потрачены напрасно, то это также свидетельствует о настоящих чувствах. Вы оба одинаково вкладываетесь в развитие отношений и готовы подставить плечо другому в случае необходимости, поэтому вас ждет крепкий и гармоничный союз.
Вы стараетесь услышать и понять партнера, а не навязываете ему свою точку зрения и не пытаетесь переделать его под себя. По словам психологов, об истинном чувстве может свидетельствовать и тот факт, что вы полностью принимаете человека (со всеми его достоинствами и недостатками), вас не раздражают его привычки, слова и действия, вы стараетесь не просто слышать, а услышать и понять партнера. Вам действительно важно, что думает и чувствует человек, вы уважаете его точку зрения, а не навязываете свою, пытаясь доказать, что лишь только вы знаете, как правильно поступать в тех или иных случаях.
Фото: Pexels.com
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