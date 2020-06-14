Как понять, что вашу пару пытаются рассорить завистники (и при чем тут магия)
«Я не понимаю, что произошло», - Наталья расстроено размешивала сахар в чашке, изо всех сил пытаясь не разрыдаться на людях. «У нас было все хорошо. Мы с полуслова понимали друг друга, энергетически были на одной волне и уже собирались перейти на другой уровень в отношениях, как все рухнуло в одночасье. Мы даже не ругались, понимаешь? Но при этом так странно расстались, словно я стала для него врагом номер один, хотя еще совсем недавно он был за меня горой и поддерживал в любой ситуации. А теперь он стал совсем неуправляемым и неадекватным. Ощущение, что человека просто подменили». 30-летняя девушка была на грани. Еще месяц назад Наталья радостно щебетала о том, какой понимающий и любящий мужчина ей попался, занималась свадебными хлопотами и думать не думала о том, что ее счастье разрушится в один миг. Они с Антоном идеально подходили друг другу – одинаковые взгляды на жизнь и принципы, общее успешное дело и перспективы на будущее. Наталья гордилась избранником и при любом случае подчеркивала, как ей повезло в жизни. Именно это и сыграло злую шутку с девушкой – завистники (а точнее, завистницы) решили воспользоваться моментом и расстроить ее позитивные планы. Почему? Да потому, что счастье любит тишину и такой положительный со всех сторон мужчина становится объектом желания и других (менее успешных в любви) женщин. На примере нашей героини рассмотрим, как понять, что ваши отношения пошли наперекосяк не случайно и вам помогли «доброжелатели».
Фото: Pixabay.com
К магии (а точнее, определенным магическим ритуалам), так как и к приметам и суевериям можно относиться по-разному. Никто не призывает жить с оглядкой на проявление тех или иных обрядов или приемов, однако не следует исключать тот факт, что мистических совпадение (или проявлений) в нашей жизни предостаточно. Некоторые люди на собственном примере столкнулись с теми или иными влияниями на собственную жизнь и уже не так скептично относятся к магии. Особенно, когда на ровном месте начинают происходить невероятные и неприятные вещи, не поддающиеся никакому логическому объяснению, то тут уже волей-неволей начинаешь верить в сверхъестественное. К тому же, некоторые дамы, например, которые никак не могут устроить свою личную жизнь, пускаются уже на крайние меры, лишь бы обрести женское счастье. Несмотря на то, что эксперты предупреждают об опасности подобных вмешательств и о том, что однажды вам может прилететь этот бумеранг обратно и сильно ударить не только по ним самим, но и по потомству, эти дамы с маниакальным упорством «забирают чужое», не обращая внимание на разбитые семьи и покалеченные жизни. Они уверены, что раз им «надо», то все остальные подождут или потом каким-то образом соберут по кусочкам свою жизнь и попробуют начать все сначала. Этическая сторона вопроса их тоже мало заботит, невзирая на то, что закон гармонизации и «бумеранга» никто не отменял, эти женщины все дальше и дальше заходят в своих ухищрениях, чтобы получить желаемое.
Так как же понять, что в отношении вашей пары было применено магическое вмешательство?
- Неадекватное поведение. Нетипичная реакция на привычные вещи или странное поведение, несвойственное вашему партнеру может быть результатом того, что доброжелатели стараются поставить «рассорку» и отвадить от вас человека (охладить его пыл или вовсе изменить его отношение к вам, превратив из объекта страсти чуть ли не во врага номер один).
- Резкое охлаждение. Если вы раньше, что называется, жить не могли друг без друга, все и всегда решали вместе, а теперь не можете долго находиться рядом и предпочитаете оградиться от избранника, то это может оказаться верным признаком того, что кто-то пытается вас рассорить.
- Скандалы на ровном месте. Частая раздражительность и желание спустить всех собак на своего партнера (хотя раньше вы ничего такого себе не позволяли и общались исключительно вежливо и тактично) тоже может быть признаком того, что вас пытаются отвадить друг от друга. Иначе почему вдруг вас стало раздражать все в избраннике настолько, что вы уже готовы сорваться на крик или разбить парочку предметов фамильного сервиза.
- Отсутствие сексуального интереса. Еще одним красноречивым фактом вмешательства из вне может быть одновременное охлаждение партнеров в сексуальном плане. Другими словами, если раньше была страсть и взаимная симпатия, а потом это все резко сошло на нет, то выводы, как говорится, делайте сами.
- Обострение заболеваний. Если вы вдруг заметили ухудшение самочувствия, словно из вас высосали жизненную силу и у вас нет энергии даже просто встать с кровати (не говоря уже о каких-то более глобальных вещах), то скорее всего, кому-то очень нужно убрать вас с пути и получить желаемое. Частые простудные заболевания, апатия, депрессивный настрой и травмы на пустом месте тоже должны вас насторожить.
Фото: Pixabay.com
Как исправить ситуацию?
Магическое влияние способно испортить отношение пары и привести к полному разрыву, однако, по мнению экспертов, действие некоторых ритуалов ограничено по времени и, если партнерам удастся пережить этот период (как бы сложно им не было), то есть все шансы сохранить брак и стать еще ближе друг к другу.
Чтобы избавиться от напасти и не потерять любимого, можно обратиться к экспертам или попробовать решить проблему самостоятельно. Для начала необходимо понять, каким образом действовал недоброжелатель – подкинул подклад, сделал специальную рассорку или подключил темные силы. Затем необходимо провести диагностику и убедиться, что именно та или иная программа была запущена, а далее – сделать защиту на себя и свои отношения.
Кроме того, магия – магией, а обычные меры предосторожности тоже никто не отменял. Иногда человеку достаточно просто где-то в компании обмолвиться, как ему повезло со своей второй половинкой, как тут же найдется кто-то, отчаянно позавидовавший такому везению. Ведь у него-то ничего не складывается в личной жизни, а тут прям люди нашли друг друга и счастливы. И, возможно, человек даже не хотел ничего плохого, но невольно запустил во вселенную свой посыл и тем самым «сглазил ваше счастье». Не зря ведь говорят, что счастье любит тишину, поэтому постарайтесь не обсуждать свою личную жизнь даже с близкими и не хвастайтесь тем, что вам удалось найти настоящую любовь. Тем самым вы защитите себя и своего благоверного от негативной энергетике тех, кому отчаянно не везет.
Фото: Pixabay.com
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