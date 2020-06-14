Как понять, что вашу пару пытаются рассорить завистники (и при чем тут магия)

К магии (а точнее, определенным магическим ритуалам), так как и к приметам и суевериям можно относиться по-разному. Никто не призывает жить с оглядкой на проявление тех или иных обрядов или приемов, однако не следует исключать тот факт, что мистических совпадение (или проявлений) в нашей жизни предостаточно. Некоторые люди на собственном примере столкнулись с теми или иными влияниями на собственную жизнь и уже не так скептично относятся к магии. Особенно, когда на ровном месте начинают происходить невероятные и неприятные вещи, не поддающиеся никакому логическому объяснению, то тут уже волей-неволей начинаешь верить в сверхъестественное. К тому же, некоторые дамы, например, которые никак не могут устроить свою личную жизнь, пускаются уже на крайние меры, лишь бы обрести женское счастье. Несмотря на то, что эксперты предупреждают об опасности подобных вмешательств и о том, что однажды вам может прилететь этот бумеранг обратно и сильно ударить не только по ним самим, но и по потомству, эти дамы с маниакальным упорством «забирают чужое», не обращая внимание на разбитые семьи и покалеченные жизни. Они уверены, что раз им «надо», то все остальные подождут или потом каким-то образом соберут по кусочкам свою жизнь и попробуют начать все сначала. Этическая сторона вопроса их тоже мало заботит, невзирая на то, что закон гармонизации и «бумеранга» никто не отменял, эти женщины все дальше и дальше заходят в своих ухищрениях, чтобы получить желаемое.

Так как же понять, что в отношении вашей пары было применено магическое вмешательство?