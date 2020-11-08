Как понять, что степень вашего высокомерия уже зашкаливает (и что с этим делать)
Высокомерие жертвы
Удивительно, но способность прощать других, вне зависимости от степени их проступка, или потребность жертвовать своими потребностями в угоду других — определенный вид высокомерия, по мнению психологов. Ведь вы сами решаете, что хотите что-то сделать для человека, хотя вас об этом, возможно, никто и не просил. Например, вы почему-то решили тащить на себе мужа-неудачника или взрослых детей, не способных самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои поступки. Вам кажется, что таким образом вы выражаете свою заботу и любовь, а на деле получается, что вы просто отказываетесь от своих желаний и продолжаете контролировать каждый шаг своих близких (как же они без вас справятся, они же беспомощные, поэтому нужно взять все в свои руки и сделать все за них). В итоге вам просто садятся на шею и беззастенчиво пользуются вашими трудами. Это и есть высокомерие жертвы, по уверениям психологов.
Псевдогуманность
Еще одна форма скрытого высокомерия, которая играет против вас — псевдогуманность. Допустим, близкий человек вас предал, но вместо того, чтобы дать ему возможность осознать всю тяжесть своего проступка и понести ответственность, вы его великодушно прощаете, хотя на самом деле в глубине души до сих пор не можете оправиться от случившегося и страдаете от того, что ваш партнер посмел так поступить. Получается, что человек не сделал соответствующие выводы и, возможно, предаст вас вновь при первой же возможности. Ну а вы, якобы проявив великодушие и простив свою вторую половинку, не можете в полной мере отпустить ситуацию и живете в постоянном стрессе.
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Излишняя забота и прощение
Не лишним будет напомнить, что проявление излишней заботы и прощение всех и вся тоже является скрытой формой высокомерия, о которой вы, возможно, даже не задумывались. Психологи напоминают, что пока вы не дадите возможность окружающим самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои поступки, вы тем самым и им оказываете медвежью услугу, и сами не можете насладиться жизнью в полной мере (вам приходится постоянно держать руку на пульсе, чтобы без вас ничего не сломалось или не вышло из строя). Попробуйте переключиться на что-то другое и сосредоточиться на том, что вас вдохновляет и делает по настоящему счастливой.
Иллюзия контроля собственной жизни
Зачастую молодые люди наивно полагают, что контролируют все аспекты жизни и в любой момент могут все изменить по одному им ведомому сценарию, однако это не так. Максимализм не всегда идет вам на пользу, в большинстве случаев заставляя принимать неверные решения и совершать действия, о которых вы потом пожалеете. Психологи рекомендуют не пытаться контролировать всех и вся, а сосредоточиться на чем-то конкретном, продумав на всякий случай вариант, когда вдруг жизнь решит внести свои коррективы и все пойдет не по плану.
Раздувание размеров собственной личности
Высокомерие — это способ раздуть собственную значимость, заставив поверить окружающих, что вы больше, чем они могли себе представить на первый взгляд. Зачастую это происходит из-за страха потерять интерес других людей. Однако вместо того чтобы тратить время и силы на то, что подумают о вас окружающие, лучше сосредоточьтесь на том, что для вас действительно важно и значимо. Жизнь весьма непредсказуема, поэтому просто примите себя такими, какие вы есть и перестать разочаровываться, если вдруг реальность не соответствует ожиданиям.
Фото: Pexels.com
Базовое уважение к другим людям
Безусловно, уважение к другим людям — это прекрасно, и оно формируется через ошибки и их исправления, однако иногда терпимость и умение прощать приводит к прямо противоположному результату. Например, вы поставили перед сотрудником определенную задачу, но он не выполнил ее в срок и, соответственно, подвел вас и всю команду. И если вместо того, чтобы указать человеку на ошибки и заставить его как-то их искупить, вы высокомерно промолчите и возьметесь самостоятельно исправлять косяк, то вы тем самым не позволите сотруднику исправиться и профессионально вырасти, да еще и пожертвуете своими планами ради того, чтобы за кем-то переделать его же работу. В итоге человек не поймет свою оплошность и лишится возможности понести ответственность за свой промах, а вы — лишитесь законного времени на отдых и нескольких нервных клеток в придачу.
Попытка держать все под контролем
Возможно, всю жизнь вас учили тому, что нужно брать ответственность за собственную жизнь, если вы хотите чего-то добиться и выйти на новый уровень. Однако психологи предостерегают: максимализм или попытки контролировать все ключевые аспекты собственной жизни в конечном счете приводят к разочарованию. Другими словами, вы нарисовали себе определенную картину и старались ее воплотить, но тут, как говорится, что-то пошло не так и вы уже ничего не можете поделать. И в итоге реальность не соответствует ожиданиям, заставляя вас усомниться в своих талантах и способностях. Чтобы этого не произошло, постарайтесь если не отпустить ситуацию, то хотя бы ослабить хватку и не переживать из-за каждой мелочи, которая внезапно вышла из-под контроля.
Фото: Pexels.com
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