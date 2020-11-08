Как понять, что степень вашего высокомерия уже зашкаливает (и что с этим делать)

Излишняя забота и прощение

Не лишним будет напомнить, что проявление излишней заботы и прощение всех и вся тоже является скрытой формой высокомерия, о которой вы, возможно, даже не задумывались. Психологи напоминают, что пока вы не дадите возможность окружающим самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои поступки, вы тем самым и им оказываете медвежью услугу, и сами не можете насладиться жизнью в полной мере (вам приходится постоянно держать руку на пульсе, чтобы без вас ничего не сломалось или не вышло из строя). Попробуйте переключиться на что-то другое и сосредоточиться на том, что вас вдохновляет и делает по настоящему счастливой.

Иллюзия контроля собственной жизни

Зачастую молодые люди наивно полагают, что контролируют все аспекты жизни и в любой момент могут все изменить по одному им ведомому сценарию, однако это не так. Максимализм не всегда идет вам на пользу, в большинстве случаев заставляя принимать неверные решения и совершать действия, о которых вы потом пожалеете. Психологи рекомендуют не пытаться контролировать всех и вся, а сосредоточиться на чем-то конкретном, продумав на всякий случай вариант, когда вдруг жизнь решит внести свои коррективы и все пойдет не по плану.

Раздувание размеров собственной личности

Высокомерие — это способ раздуть собственную значимость, заставив поверить окружающих, что вы больше, чем они могли себе представить на первый взгляд. Зачастую это происходит из-за страха потерять интерес других людей. Однако вместо того чтобы тратить время и силы на то, что подумают о вас окружающие, лучше сосредоточьтесь на том, что для вас действительно важно и значимо. Жизнь весьма непредсказуема, поэтому просто примите себя такими, какие вы есть и перестать разочаровываться, если вдруг реальность не соответствует ожиданиям.