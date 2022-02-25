Как помочь себе и что сделать, чтобы не поддаться панике в неспокойные времена

Как помочь себе и что сделать, чтобы не поддаться панике в неспокойные временаПошаговая инструкция от психолога Анны Шилько
Анна Шилько
Гендерный психолог и мастер НЛП, автор блога @anna.selfmade
Друзья, мы становимся свидетелями очень тревожных событий… И многим из нас так страшно, что мы и представить не могли. Но сейчас как никогда мы должны собраться и поддержать друг друга.
Что можно сделать: 7 шагов к успокоению
Признать наличие тревоги и прожить ее. Прожить = выпустить. Выберите свой метод: плакать, бить подушку, побегать или побить грушу.
Перевести фокус внимания внутрь себя. Если мы не можем контролировать ситуацию извне, то мы можем сохранить свой внутренний мир.
Сконцентрируйте свое внимание на работе, учебе, давно забытых бытовых делах. Чем больше мы заняты, тем меньше у нас времени на беспокойство.
Сделать медитацию или практику визуализации. Нужно расслабиться, представить, как выглядит тревога, в какой части тела она находится и как она испаряется/улетает/смывается (если мы делаем визуализацию в душе).
Попросить поддержку у близких. Каждый имеет право быть слабым. Проявлять слабость — это нормально.
Отключить критическое мышление. Пока ситуация непонятная, не нужно спешить с выводами. Не вдаваться в панику, не проявлять агрессию.
Глубоко дышать и делать любые дыхательные практики.
Фото: freepik.com
Вы можете столкнуться с таким явлением, как паническая атака — это мгновенный всплеск страха, который захватывает вас, парализует настолько, что вам кажется, будто жизнь ваша кончена и сейчас вы умрете от разрыва сердца. Главные признаки панической атаки: учащенное сердцебиение, головокружение и нехватка воздуха (вы будто задыхаетесь), гипервентиляция легких. Есть несколько практик, которые помогут облегчить ваше состояние.
Для начала попробуйте технику «Заземление». Сосредоточьтесь на собственном дыхании или ощущениях в ладонях или ступнях, постарайтесь взять под контроль эти части тела. Либо попробуйте прикоснуться к какому-то предмету, который находится рядом с вами. Почувствуйте, какая у него поверхность — гладкая, шершавая или мягкая. Это может быть чашка чая, какой-то амулет. Это поможет вам «заземлиться», взять под контроль хоть какую-то часть вашей жизни, а значит, почувствовать себя спокойнее.
Еще один способ — позвоните кому-то близкому и попросите его рассказывать вам какие-то ситуации из жизни, не смешные или страшные, можно выдуманные, пусть он говорит с вами медленно и тихо, цель — переключить ваше внимание. Если рядом с вами в момент панической атаки есть близкий человек, попросите его взять вас за руку, чтобы вы могли почувствовать его тепло. Пусть он дышит вместе с вами — медленно и глубоко. Если же пульс не успокаивается, просите родных вызвать скорую помощь.
Самое главное — не поддавайтесь всеобщей панике. Нас ждет непростое время, нужно оставаться в трезвом уме и сознании и постараться объективно действовать.
Всем мира и добра!
Фото: freepik.com