Как помочь себе и что сделать, чтобы не поддаться панике в неспокойные времена

Вы можете столкнуться с таким явлением, как паническая атака — это мгновенный всплеск страха, который захватывает вас, парализует настолько, что вам кажется, будто жизнь ваша кончена и сейчас вы умрете от разрыва сердца. Главные признаки панической атаки: учащенное сердцебиение, головокружение и нехватка воздуха (вы будто задыхаетесь), гипервентиляция легких. Есть несколько практик, которые помогут облегчить ваше состояние.

Для начала попробуйте технику «Заземление». Сосредоточьтесь на собственном дыхании или ощущениях в ладонях или ступнях, постарайтесь взять под контроль эти части тела. Либо попробуйте прикоснуться к какому-то предмету, который находится рядом с вами. Почувствуйте, какая у него поверхность — гладкая, шершавая или мягкая. Это может быть чашка чая, какой-то амулет. Это поможет вам «заземлиться», взять под контроль хоть какую-то часть вашей жизни, а значит, почувствовать себя спокойнее.

Еще один способ — позвоните кому-то близкому и попросите его рассказывать вам какие-то ситуации из жизни, не смешные или страшные, можно выдуманные, пусть он говорит с вами медленно и тихо, цель — переключить ваше внимание. Если рядом с вами в момент панической атаки есть близкий человек, попросите его взять вас за руку, чтобы вы могли почувствовать его тепло. Пусть он дышит вместе с вами — медленно и глубоко. Если же пульс не успокаивается, просите родных вызвать скорую помощь.

Самое главное — не поддавайтесь всеобщей панике. Нас ждет непростое время, нужно оставаться в трезвом уме и сознании и постараться объективно действовать.

Всем мира и добра!