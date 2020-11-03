Как получать удовольствие от работы и легко продвигаться по службе

Не идите на компромиссы с собой: место работы должно соответствовать жизненным целям

Если вы нацелены на быстрый карьерный рост, ищите прогрессивные компании, в которых есть мощные инструменты по развитию сотрудников. «Расспросите HR-специалиста о таких инструментах, — советует Елена Якубова. — Хороший знак, если в компании имеется институт наставничества или менторства, корпоративные программы повышения квалификации, тренинги по развитию лидерских компетенций, возможность составить индивидуальный карьерный план». Если вы готовы к неспешному росту и для вас важнее соблюдать баланс карьеры и личной жизни, вам подойдет компания с гибким графиком и возможностью удаленной работы. Если вам важно окружить себя амбициозными, целеустремленными людьми на рабочем месте, то наведите справки о том, сколько в среднем времени у сотрудников уходит на то, чтобы перейти с одной должности на другую. Все эти вопросы можно и нужно задавать прямо на собеседовании.

Занимайтесь саморазвитием

Как выяснили в Kelly Services, многим россиянам трудно найти время на саморазвитие, и 48% опрошенных признались, что работа отнимает у них все силы. Исследование показало: чтобы иметь возможность заниматься саморазвитием дома, нужно обладать не столько деньгами, сколько временем и энергией. Как подойти к этому процессу? Для начала определите и зафиксируйте цели, которых вы хотели бы достигнуть за ближайший год — как профессиональные (стать ответственным за новый регион, выполнить план по продажам за каждый квартал, подтянуть с помощью онлайн-курсов английский язык), так и персональные (читать по одной книге каждый месяц, ходить в спортзал трижды в неделю, побороть страх публичных выступлений). Подумайте, каким образом ваш работодатель может помочь в достижении этих целей. «Стоит посоветоваться с непосредственным руководителем или HR-специалистом — возможно, в компании уже есть книжный клуб или курсы иностранного языка, тренинги по риторике, деловые игры и мастер-классы, о которых вы не знаете», — добавляет Елена Якубова. Самосовершенствование — одна из базовых человеческих потребностей, и хороший работодатель обеспечивает своим сотрудникам возможность расти и развиваться на рабочем месте.