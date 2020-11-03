Как получать удовольствие от работы и легко продвигаться по службе
По данным Gallup, оптимистично настроенные сотрудники опережают пессимистов по объему продаж на 37%, а прибыльность компаний, где отмечена высокая вовлеченность сотрудников, на 27% выше, чем у компаний, не уделяющих должного внимания работникам. Счастливый сотрудник демонстрирует высокую производительность труда, он глубже вовлечен в жизнь компании, способствует поддержанию здоровой атмосферы в коллективе, мотивирует коллег — все это, безусловно, учтется при оценке его готовности сделать следующий шаг по карьерной лестнице.
Не идите на компромиссы с собой: место работы должно соответствовать жизненным целям
Если вы нацелены на быстрый карьерный рост, ищите прогрессивные компании, в которых есть мощные инструменты по развитию сотрудников. «Расспросите HR-специалиста о таких инструментах, — советует Елена Якубова. — Хороший знак, если в компании имеется институт наставничества или менторства, корпоративные программы повышения квалификации, тренинги по развитию лидерских компетенций, возможность составить индивидуальный карьерный план». Если вы готовы к неспешному росту и для вас важнее соблюдать баланс карьеры и личной жизни, вам подойдет компания с гибким графиком и возможностью удаленной работы. Если вам важно окружить себя амбициозными, целеустремленными людьми на рабочем месте, то наведите справки о том, сколько в среднем времени у сотрудников уходит на то, чтобы перейти с одной должности на другую. Все эти вопросы можно и нужно задавать прямо на собеседовании.
Занимайтесь саморазвитием
Как выяснили в Kelly Services, многим россиянам трудно найти время на саморазвитие, и 48% опрошенных признались, что работа отнимает у них все силы. Исследование показало: чтобы иметь возможность заниматься саморазвитием дома, нужно обладать не столько деньгами, сколько временем и энергией. Как подойти к этому процессу? Для начала определите и зафиксируйте цели, которых вы хотели бы достигнуть за ближайший год — как профессиональные (стать ответственным за новый регион, выполнить план по продажам за каждый квартал, подтянуть с помощью онлайн-курсов английский язык), так и персональные (читать по одной книге каждый месяц, ходить в спортзал трижды в неделю, побороть страх публичных выступлений). Подумайте, каким образом ваш работодатель может помочь в достижении этих целей. «Стоит посоветоваться с непосредственным руководителем или HR-специалистом — возможно, в компании уже есть книжный клуб или курсы иностранного языка, тренинги по риторике, деловые игры и мастер-классы, о которых вы не знаете», — добавляет Елена Якубова. Самосовершенствование — одна из базовых человеческих потребностей, и хороший работодатель обеспечивает своим сотрудникам возможность расти и развиваться на рабочем месте.
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Развивайте лидерские навыки
Помимо саморазвития в целом, отдельно стоит выделить работу над совершенствованием лидерских компетенций. Исследование Университета Южной Флориды показало, что счастливые люди становятся более сильными и уверенными лидерами в компаниях. Они успешнее мотивируют других, поддерживают творческую атмосферу в коллективе и способствуют передаче знаний внутри компании. Верно и противоположное: люди, которые становятся авторитетными лидерами внутри коллектива, более счастливы и удовлетворены своей работой. Другими словами, лидерство и счастье идут рука об руку. Если вы всю жизнь предпочитали вторые роли, неудивительно, что ваша кандидатура оказывается в тени, когда руководство подыскивает человека на более высокую должность. Но как стать лидером? «В некоторых современных компаниях имеются специальные программы для развития лидерских качеств у сотрудников, — рассказывает Елена Якубова. — Например, в нашей компании есть программа Heart Led People — с ее помощью через волонтерство можно развить в себе такие качества, как стратегическое мышление, открытость к инновациям, способность мотивировать и вдохновлять людей, навык руководства командами и другие».
Проявляйте инициативу и берите на себя ответственность
Испытывали ли вы чувство радости, когда предложенная вами идея была реализована? Уверены, что это происходило неоднократно. Но чтобы проявить инициативу на работе и остаться счастливым, мало прийти к руководителю с какой-либо идеей. Нужно быть готовым аргументировать ее и взять на себя ответственность за ее реализацию. В противном случае есть вероятность, что вашу креативность попросту не оценят. Не уверены, что справитесь с ответственностью? Потренируйтесь на задачах, косвенно связанных с основной деятельностью. Возьмите на себя какой-нибудь факультативный проект: организуйте в компании клуб по интересам или благотворительный забег. Например, в больших компаниях у сотрудников есть возможность стать корпоративными волонтерами, создать собственный благотворительный проект и осуществлять его реализацию от первой до финальной стадии. Согласно внутренним исследованиям компании, люди, активно занятые в волонтерстве, в целом на 33% выше оценивают свой уровень удовлетворения от работы.
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Формируйте позитивную корпоративную атмосферу
Самое приятное в работе в коллективе — это то, что вы можете вносить лепту в установление позитивной атмосферы и вдохновлять других своим примером. Например, возьмите себе за правило публично признавать заслуги ваших коллег и благодарить их за хорошо выполненное дело или оказанную помощь. Многочисленные исследования Гарвардского университета свидетельствуют, что в атмосфере взаимного поощрения, уважения и благодарности стать счастливым намного легче. Значит, проще будет и строить карьеру — если вы знаете, что на ваших коллег можно положиться, ваши собственные достижения будут признаны другими, а с начальством можно открыто побеседовать о перспективах вашего повышения. Кстати, умение ценить и благодарить подчиненных — важное качество грамотного руководителя, которое обязательно пригодится, когда вы займете свою должность мечты.
Фото: Pexels.com
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