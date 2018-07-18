Как побороть свою стеснительность и не потерять индивидуальность

Не замыкайтесь в себе

Помните, что застенчивость – не порок, поэтому не стоит истязать себя за то, что вы не можете, как другие люди, сразу стать душой компании и всеобщим любимчиком. Просто подумайте о том, что ваша стеснительность – это на самом деле скромность и деликатность, присущая, скажем, всем королевским особам без исключения. И как только вы представите, что и в вам не чужды такт и знание хороших манер, как тут же станете относиться к себе с меньшим пренебрежением и начнете держаться на людях более уверено.

Будьте открыты и доброжелательны

Улыбайтесь! Как бы банально это ни звучало, но именно улыбка сигнализирует окружающим о том, что мы открыты и готовы к общению (а, возможно, и легкому флирту). Поэтому если вы считали, что улыбаться без причины могут лишь недалекие личности, то теперь самое время послушать психологов и начать тренироваться. Для начала попробуйте подойти к зеркалу и искренне улыбнуться. Получилось? Если в отражении вы увидели не гримасу, а вполне себе жизнерадостную миловидную даму, то, вы на верном пути. Чтобы закрепить результат, повторяйте данное упражнение как можно чаще. Это действительно сближает людей и помогает настроиться на позитивный лад.

Перестаньте следовать маршруту «дом-работа-дом»

Даже если вам страшно, у вас куча комплексов и вы не знаете, как вести себя в той или иной ситуации, не стоит запираться в четырех стенах и сожалеть о том, что жизнь проходит мимо. Психологи уверяют, что как раз комплексы тут ни при чем – все дело в отсутствии опыта и интересного собеседника. Ведь в истории есть множество примеров, когда женщины (которые весьма посредственны и никак не вписываются в модельные параметры 90-60-90) преподносили себя так искусно, что становились для окружающих настоящими иконами стиля и примером для подражания. Поэтому, чем более уверенно вы будете себя чувствовать, тем скорее окружающие начнут воспринимать вас как целеустремленную особу, знающую себе цену.