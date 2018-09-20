Как победить синдром отличницы и начать жить в свое удовольствие

Вы во всем стараетесь быть идеальной

В какой-то момент вы вдруг поверили (или вам внушили) в то, что вы идеал и поэтому нужно держать марку в любой ситуации. Поэтому о том, что такое перфекционизм, вы знаете не понаслышке и стараетесь каждое свое действие отточить до совершенного уровня. Вам не составит труда в очередной раз переделать проект, если, по вашему мнению, он выполнен не на «отлично» и пускай на это у вас уйдет уйма времени и сил – вам главное результат. Психологи уверяют, что подобное поведение не делает вас лучше в глазах окружающих, да и вам самим доставляет много хлопот. Поэтому вместо того, чтобы рыдать над несовершенством этого мира и пытаться его исправить, лучше будьте к себе немного мягче и вспомните, что идеальных людей просто не бывает.

Вы не прощаете себе (и другим) ошибки

Еще один момент, над которым стоит задуматься – все мы люди и нам свойственно ошибаться. Даже великие ученые совершали промахи, что уж говорить об обычных личностях. Не будьте к себе столь строги и не корите себя за совершенную ошибку, просто расценивайте это как некий опыт, который поможет вам в будущем добиться лучших результатов. То же самое касается и ваших недостатков. Не нужно стыдиться каких-либо своих привычек, можно постараться их скорректировать или просто принять, как есть.

Вы постоянно ждете, что вас похвалят

Вместо того, чтобы спокойно жить и делать то, что вы хотите, вы постоянно думаете о том, как расценят окружающие ваши поступки, похвалят ли они вас или будут недовольны результатом. Поэтому вы стараетесь сделать все таким образом, чтобы доставить удовольствие в первую очередь другим, но не себе. Психологи рекомендуют уменьшить зависимость от чужой оценки и сосредоточиться на собственных критериях успешности. Другими словами, если вам нравится то, что вы делаете, так какая разница, какое впечатление это производит на окружающих?