Как победить синдром отличницы и начать жить в свое удовольствие

Вы во всем стараетесь быть идеальной
В какой-то момент вы вдруг поверили (или вам внушили) в то, что вы идеал и поэтому нужно держать марку в любой ситуации. Поэтому о том, что такое перфекционизм, вы знаете не понаслышке и стараетесь каждое свое действие отточить до совершенного уровня. Вам не составит труда в очередной раз переделать проект, если, по вашему мнению, он выполнен не на «отлично» и пускай на это у вас уйдет уйма времени и сил – вам главное результат. Психологи уверяют, что подобное поведение не делает вас лучше в глазах окружающих, да и вам самим доставляет много хлопот. Поэтому вместо того, чтобы рыдать над несовершенством этого мира и пытаться его исправить, лучше будьте к себе немного мягче и вспомните, что идеальных людей просто не бывает.
Вы не прощаете себе (и другим) ошибки
Еще один момент, над которым стоит задуматься – все мы люди и нам свойственно ошибаться. Даже великие ученые совершали промахи, что уж говорить об обычных личностях. Не будьте к себе столь строги и не корите себя за совершенную ошибку, просто расценивайте это как некий опыт, который поможет вам в будущем добиться лучших результатов. То же самое касается и ваших недостатков. Не нужно стыдиться каких-либо своих привычек, можно постараться их скорректировать или просто принять, как есть.
Вы постоянно ждете, что вас похвалят
Вместо того, чтобы спокойно жить и делать то, что вы хотите, вы постоянно думаете о том, как расценят окружающие ваши поступки, похвалят ли они вас или будут недовольны результатом. Поэтому вы стараетесь сделать все таким образом, чтобы доставить удовольствие в первую очередь другим, но не себе. Психологи рекомендуют уменьшить зависимость от чужой оценки и сосредоточиться на собственных критериях успешности. Другими словами, если вам нравится то, что вы делаете, так какая разница, какое впечатление это производит на окружающих?
Вы не можете сосредоточиться на главном
Вспомните, вы тоже хватаетесь за все и сразу, лишь бы успеть как можно больше и, желательно, все сделать в срок с хорошим результатом? Но в итоге получается так, что чем больше обязанностей вы на себя взваливаете, тем меньше вы успеваете, либо с недостаточно хорошими показателями. Поэтому тратите еще больше сил и нервов на переделку, и снова остаетесь недовольны результатом. Эксперты рекомендуют сосредоточиться на чем-то основном и лишь когда вы доведете до ума главное, переключиться на другие моменты. Чтобы было проще, выпишите на листке бумаги идеалы и цели, к которым стремитесь. Затем определите для себя приоритетные цели и займитесь их достижением. Со временем вы увидите, что плавно приблизились к своим идеалам и, возможно, даже в чем-то себя превзошли.
Вы сомневаетесь в своих возможностях
Разумеется, сомнения свойственны каждому из нас, однако если вообще не верить в собственные силы и в то, что у вас все получится, тогда можно даже не приступать к осуществлению задуманного – результат вас все равно не удовлетворит. Поэтому вместо того, чтобы плавно двигаться дальше, вы тратите время и силы на сам процесс, особенно если плохо разбираетесь в каком-то вопросе. Психологи напоминают, что в этом нет ничего страшного – люди не могут быть экспертами сразу во всех областях. Поэтому найдите в себе мужество признать, что да, в каких-то моментах вы недостаточно осведомлены и сделайте упор на свои сильные стороны. А для решения всего остального наймите профессионала – таким образом вы убережете себя от провала и сможете применить свои таланты в том, что вам действительно знакомо.
Текст: Юлия Кальницкая
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