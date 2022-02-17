Как перестать искать у себя несуществующие болезни: мнение психолога

Когда человек болеет, у него всегда есть косвенная выгода от болезни. Она может быть разной, но чаще всего заключается в повышенном внимании окружающих к больному и остром желании ему помочь. Поэтому нередко люди болеют, когда внутренне ощущают себя одинокими, недолюбленными, ненужными.

Этот механизм часто формируется в детстве. Например, ребенок подрастает, и мама смещает фокус своего внимания с малыша на себя или бытовые вопросы. Сын или дочь приходят к маме, чтобы показать ей рисунок или картинку, но она отмахивается, не дает ребенку нужного внимания. Чадо расстраивается, уходит и неожиданно ударяется или падает, начинает плакать, и мама тут же бежит к нему на помощь. Так ребенок понимает, что через болезнь можно получить заботу и любовь родителя, и начинает осознанно использовать эту уловку.

У родителей тоже может быть косвенная выгода от болезни детей. В моей практике был такой кейс. Мама троих детей начала работать, но ей постоянно приходилось брать больничные из-за болезней отпрысков. То старший, то младший, то все сразу, и мама с ними заодно. Когда мы глубоко погрузились в переживания мамы, то поняли, что она испытывает чувство вины из-за того, что вышла на работу, ей кажется, что она мало времени проводит с детьми. Она бессознательно создавала условия, чтобы дети заболели, чтобы ей пришлось остаться дома и побыть с малышами. Поэтому часто, когда болеет ребенок, даже взрослый и сознательный, нужно работать с мамой. Ребенок считает энергию родителя и вскоре пойдет на поправку.