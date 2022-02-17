Как перестать искать у себя несуществующие болезни: мнение психолога
Каждый из нас немного ипохондрик — мы начинаем гуглить симптомы самых страшных болезней, как только чувствуем недомогание. Но некоторые люди излишне увлекаются этим и постоянно находятся в состоянии фантомного заболевания. Почему мы так хотим оказаться нездоровыми и как перестать трепать нервы себе и окружающим своими медицинскими изысканиями? Рассказывает дипломированный психолог, психотерапевт и специалист по психосоматике Куралай.
Куралай @kuralaiofficial
дипломированный психолог, психотерапевт и специалист по психосоматике
Почему некоторые так любят болеть?
Когда человек болеет, у него всегда есть косвенная выгода от болезни. Она может быть разной, но чаще всего заключается в повышенном внимании окружающих к больному и остром желании ему помочь. Поэтому нередко люди болеют, когда внутренне ощущают себя одинокими, недолюбленными, ненужными.
Этот механизм часто формируется в детстве. Например, ребенок подрастает, и мама смещает фокус своего внимания с малыша на себя или бытовые вопросы. Сын или дочь приходят к маме, чтобы показать ей рисунок или картинку, но она отмахивается, не дает ребенку нужного внимания. Чадо расстраивается, уходит и неожиданно ударяется или падает, начинает плакать, и мама тут же бежит к нему на помощь. Так ребенок понимает, что через болезнь можно получить заботу и любовь родителя, и начинает осознанно использовать эту уловку.
У родителей тоже может быть косвенная выгода от болезни детей. В моей практике был такой кейс. Мама троих детей начала работать, но ей постоянно приходилось брать больничные из-за болезней отпрысков. То старший, то младший, то все сразу, и мама с ними заодно. Когда мы глубоко погрузились в переживания мамы, то поняли, что она испытывает чувство вины из-за того, что вышла на работу, ей кажется, что она мало времени проводит с детьми. Она бессознательно создавала условия, чтобы дети заболели, чтобы ей пришлось остаться дома и побыть с малышами. Поэтому часто, когда болеет ребенок, даже взрослый и сознательный, нужно работать с мамой. Ребенок считает энергию родителя и вскоре пойдет на поправку.
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Говорят, что желание сказаться больным может быть связано с синдромом жертвы. Так ли это?
Да, действительно, нередко обладатели синдрома жертвы страдают сильной ипохондрией и постоянно болеют. Жертвы считают, что их можно любить только из жалости, поэтому пестуют все свои болячки и с радостью находят новые, активно всем рассказывают, как им плохо и тяжело. И они достигают своей цели — получают заботу и жалость, вызывают у близких чувство вины за свои страдания. В этом случае косвенная выгода очевидна: больные получают недостающую любовь. Поэтому они не хотят выздоравливать, чтобы оставаться в центре внимания окружающих. Как только человек прорабатывает эти проблемы, признает свое право на любовь, все существующие и несуществующие болезни начинают уходить.
Существует ли психосоматика? Правда ли, что болезни тех или иных органов указывают на разные психологические проблемы?
В моей практике 90% болезней пациентов идут от головы, то есть вызваны психосоматикой. Наш организм очень умный, нейроны в мозгу вызывают те или иные изменения биохимии и дают определенные сигналы разным органам. Отследить эти процессы можно даже на самых простых примерах. Иногда абсолютно здоровый, хорошо координированный человек на ровном месте падает и ломает ногу. Это можно назвать случайностью, а можно заметить, что он очень устал, замотался на работе. Организм насильственно заставляет его остановиться, отлежаться, сместить фокус внимания на себя. Проблемы с коленями указывают на упрямство и негибкость мышления, а также на страх упасть, метафорически и в прямом смысле. Заболевания пищеварения часто связаны с неумением отпускать старые обиды, избавляться от негатива. Человек просто не может переварить свои эмоции и получает проблемы с кишечником. У нас даже на уровне языка зафиксированы эти процессы: неприятного, обидчивого человека мы называем язвительным или желчным, а эти проявления характера нередко связаны с появлением язвы желудка или развития проблем с желчным. Даже онкологию нередко связывают с застарелыми обидами и невыпущенным гневом.
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Как же избавиться от желания найти у себя болезнь?
Нужно работать с психологом и искать первопричины ваших болезней. Это могут быть детские травмы, сложные отношения с родителями, несчастье в браке или старые обиды, которые вы не можете проработать и отпустить. Ни одна волшебная таблетка не вылечит, если вы не хотите быть здоровым и полным сил. Ключ к вашему здоровью — только в вашей голове.
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