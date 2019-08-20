Как перестать делать чужую работу и сосредоточиться на своих обязанностях

Как быть, если вам пытаются навязать дополнительный объем работы:

Чтобы избежать недоразумений, при приеме на работу требуйте четких должностных инструкций. И тогда вы в любой момент сможете отказать тем, кто попытается навязать вам что-то сверх того, что указано в этой самой инструкции.

Если вам надоело самосовершенствоваться и бесплатно работать за двоих (а то и за троих) сотрудников, то не рубите сгоряча, а подойдите к решению проблемы последовательно. Например, вместо того чтобы «геройствовать» на работе, предложите руководству справедливое решение – разделить круг обязанностей на всех сотрудников, чтобы никому не было обидно (согласитесь, одно дело, когда шеф добавляет работу каждому и совсем другое – взваливает на одного человека непомерный объем). Только не выдвигайте сразу ультиматум, а тактично объясните начальству, почему делегирование полномочий будет единственным разумным вариантом.

Если все же шеф настаивает, чтобы за данный фронт работ отвечали именно вы, тогда обговорите сроки, по истечении которых вы вернетесь к своим непосредственным обязанностям. Скажем, вы согласились помочь боссу, но предупредили, что ваша помощь будет длиться ровно до того момента, пока не выделят (или не найдут) сотрудника, ответственного за это в дальнейшем. Если шеф ни при чем и о «помощи» вас просит коллега, то вежливо, но твердо объясните, что пока вы будете выполнять его обязанности, ваша работа будет отодвинута на второй план (соответственно, вы можете сорвать планы, лишиться премии и так далее).

Если вам нужны дополнительные деньги, то вы можете обговорить этот момент. Например, вы соглашаетесь делать что-то помимо того, что указано в вашем трудовом договоре, но лишь в том случае, если вам за это заплатят. И никогда не забывайте, что, согласившись однажды вы автоматически подписываетесь под всеми экспериментами, которые придут в голову вашему боссу. Поэтому, если изначально вы добровольно-принудительно выполняли его поручения, а потом вдруг решили выпросить дополнительный бонус, то не удивляйтесь, что вам откажут. А как иначе? Вы ведь раньше не поднимали тему денег, так почему же вдруг вам должны оплачивать это сейчас?

Научитесь говорить «нет». Иногда это самый действенный способ показать и руководству, и другим сотрудникам, что вы не пойдете у них на поводу и не станете работать сверхурочно только потому, что боитесь кого-то обидеть или вовсе лишиться работы.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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