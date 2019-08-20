Как перестать делать чужую работу и сосредоточиться на своих обязанностях

«Уважаемая, без вас мы никак не обойдемся! Ведь вы же профессионал, поэтому кому, как ни вам поручить столь ответственное задание?» - наверняка многим из вас знаком подобный монолог руководителя, пытающегося с воодушевлением передать вам новые обязанности. И все ваши попытки отказаться ни к чему хорошему не приводят – шеф и коллеги уверены, что в конце концов вы немного повозмущаетесь, но выполните все, что вам поручили (даже если это не прописано в вашем трудовом контракте). О том, как перестать выполнять чужую работу – в материале Passion.ru.
Фото: vostock-photo
Эксперты напоминают, что не стоит взваливать на себя дополнительный груз ответственности, пытаясь доказать руководству, что вы тот самый незаменимый сотрудник, на которого можно всегда положиться. Поверьте, они и так это знают и беззастенчиво пользуются вашей добротой. А вы, вместо ожидаемой похвалы и продвижения по карьерной лестнице получаете дополнительную головную боль и больший объем заданий за ту же зарплату.
Почему же так происходит:
- Вас действительно ценят (пусть не в том качестве, как вы рассчитывали, но все же).
- Вы настоящий профессионал своего дела, которому по плечу любые задачи (в том числе и других сотрудников).
- В конечном счете начальство отметит ваши заслуги и предложит более интересную должность, чем та, которую вы занимаете на данный момент.
- Вы развиваетесь и совершенствуете свои профессиональные навыки, становитесь настоящим универсалом, которого встретят с распростертыми объятиями в любой престижной компании.
Фото: vostock-photo
Как быть, если вам пытаются навязать дополнительный объем работы:
Чтобы избежать недоразумений, при приеме на работу требуйте четких должностных инструкций. И тогда вы в любой момент сможете отказать тем, кто попытается навязать вам что-то сверх того, что указано в этой самой инструкции.
Если вам надоело самосовершенствоваться и бесплатно работать за двоих (а то и за троих) сотрудников, то не рубите сгоряча, а подойдите к решению проблемы последовательно. Например, вместо того чтобы «геройствовать» на работе, предложите руководству справедливое решение – разделить круг обязанностей на всех сотрудников, чтобы никому не было обидно (согласитесь, одно дело, когда шеф добавляет работу каждому и совсем другое – взваливает на одного человека непомерный объем). Только не выдвигайте сразу ультиматум, а тактично объясните начальству, почему делегирование полномочий будет единственным разумным вариантом.
Если все же шеф настаивает, чтобы за данный фронт работ отвечали именно вы, тогда обговорите сроки, по истечении которых вы вернетесь к своим непосредственным обязанностям. Скажем, вы согласились помочь боссу, но предупредили, что ваша помощь будет длиться ровно до того момента, пока не выделят (или не найдут) сотрудника, ответственного за это в дальнейшем. Если шеф ни при чем и о «помощи» вас просит коллега, то вежливо, но твердо объясните, что пока вы будете выполнять его обязанности, ваша работа будет отодвинута на второй план (соответственно, вы можете сорвать планы, лишиться премии и так далее).
Если вам нужны дополнительные деньги, то вы можете обговорить этот момент. Например, вы соглашаетесь делать что-то помимо того, что указано в вашем трудовом договоре, но лишь в том случае, если вам за это заплатят. И никогда не забывайте, что, согласившись однажды вы автоматически подписываетесь под всеми экспериментами, которые придут в голову вашему боссу. Поэтому, если изначально вы добровольно-принудительно выполняли его поручения, а потом вдруг решили выпросить дополнительный бонус, то не удивляйтесь, что вам откажут. А как иначе? Вы ведь раньше не поднимали тему денег, так почему же вдруг вам должны оплачивать это сейчас?
Научитесь говорить «нет». Иногда это самый действенный способ показать и руководству, и другим сотрудникам, что вы не пойдете у них на поводу и не станете работать сверхурочно только потому, что боитесь кого-то обидеть или вовсе лишиться работы.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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