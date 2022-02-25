Как ответить хаму правильно и остаться при этом леди: лайфхаки эксперта

Что делать, чтобы не терять самоуважение?

Первое: действовать в границах. Для этого нужно четко осознавать, где они. То пространство, которое отдает вам близкий друг, намного больше территории малознакомого человека. Бывает, что из-за неадекватной оценки своей значимости для другого мы позволяем себе лишнего: неуместные комментарии, слишком личные вопросы, захват времени, критика, даже просто общение, могут восприниматься как навязчивое поведение, если вам эту территорию не отдали. И такие действия оттолкнут от вас человека. Учиться видеть границы — необходимое условие для экологичной коммуникации.

Второе: понимать метапослание хама. Что на самом деле стоит за этим выпадом? Нужно научиться видеть этот глубинный уровень, иначе до вас не будет доходить истинный смысл сообщений. Например, приятельница язвительно замечает: «Что-то вы уже год как женаты, а детей нет, плохо стараетесь, видимо?» На поверхностном уровне она, кажется, спрашивает о детях. Но внутри послания — желание вас задеть. Чтобы вы ни ответили — начали всерьез рассуждать о половой жизни, отшутились, нахамили в ответ, — все это пройдет мимо. Ведь вы отвечаете на поверхностное сообщение, а метапосыл был другой. Универсальная формула ответа на хамство заключается в том, что вы отвечаете на реальное послание, лежащее в мотиве коммуникации.

Как можно ответить: «Дорогая, признаться, твои слова ранят меня. Вероятно, я когда-то задела или обидела тебя, раз тебе захотелось сделать мне больно. Ты дорога мне. Давай поймем, что между нами произошло, ведь я не хочу терять наше общение». Такая искренняя реакция попадет в сердце. Это и есть ответ на истинный запрос вашей приятельницы, а именно: мне было больно, и я хочу сделать больно тебе в ответ. Вскрыв этот нарыв, вы получите возможность разрешить ситуацию. Иначе такие «покусывания» со стороны приятельницы будут продолжаться. Ведь ее изнутри продолжит съедать обида. Смыл метакоммуникации в том, чтобы говорить на глубинном уровне.

Уходить на глубину стоит, если вам важно сохранить общение с человеком. Если же вы сталкиваетесь с хамством от незнакомых людей — игнорируйте. Любые попытки выбить извинения, а также ответная агрессия унизят вас и приведут к уменьшению вашей фигуры в коммуникационном поле, привлекательности, значимости. Как мы теперь видим, хамство — это совершенно неэффективный инструмент.