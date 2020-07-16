Как отвечать на каверзные вопросы, с помощью которых вас пытаются завалить HR-менеджеры
Оксана всегда была на хорошем счету у начальства — исполнительная и ответственная девушка легко находила общий язык с окружающими, безукоризненно исполняла свои обязанности. Она активно взбиралась по карьерной лестнице — и если бы не грянувший кризис, убравший с рынка большую часть игроков, в том числе и ее организацию, девушка быстро бы достигла определенных высот и заняла руководящую должность. Увы, но начальству пришлось свернуть производство и сократить перспективных сотрудников. Так Оксана осталась на улице — с блестящим резюме и не менее выдающимися профессиональными навыками. Однако вопреки ее ожиданиям новую работу оказалось найти не так уж и просто. Один за другим ее бывшие коллеги получали офферы, лишь она безуспешно пыталась трудоустроиться. Несмотря на ее активность и позитивный настрой, рекрутеров все же что-то смущало в Оксане, честно повествующей о своих достижениях, зарплатных ожиданиях и перспективах роста, поэтому дальше фразы: «Мы вам обязательно перезвоним» дело обычно не шло. Девушка решила проанализировать, что же именно не устраивает в ней HR-менеджеров, и понять, как именно ей действовать дальше. На примере нашей героини рассмотрим, как расположить к себе рекрутера, не поддаться на провокации и достойно ответить на каверзные вопросы, чтобы точно получить работу мечты.
«Почему вы выбрали именно нашу компанию?»
Иными словами, рекрутер хочет услышать от вас, почему они должны остановить свой выбор на вашей кандидатуре, а не на других, не менее талантливых и перспективных соискателях. Поэтому можно сделать упор на самой вакансии, уточнив, что именно вам нравится и чем конкретно вы можете быть полезны компании. А заодно упомяните, что можно будет оптимизировать и улучшить, если работодатель выберет именно вас. Не забудьте заранее изучить информацию об организации, чтобы не выглядеть профаном на собеседовании.
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«Кем вы видите себя через 5-10 лет?»
Еще один популярный вопрос, который позволит рекрутеру оценить вашу дальновидность и умение строить долгосрочные планы. Понятно, что в нашей стране сложно так далеко заглядывать, однако вы можете проявить свою активность и жизненную позицию, объявив, что хотите быть полноправным участником процесса, перспективным сотрудником данной компании, который приобрел и успешно реализовал полезные навыки и идеи.
«Как долго вы планируете работать у нас?»
Не вздумайте ссылаться на превратности судьбы и упоминать что-то вроде «как фишка ляжет», «смотря сколько вы готовы мне платить», «пока не переманят конкуренты» и так далее. Лучше ограничьтесь ответом, что надеетесь на долгосрочное сотрудничество и планируете расти и развиваться вместе с компанией.
«Каким своим достижением вы гордитесь больше всего?»
Расскажите о своих самых впечатляющих достижениях, но именно расскажите, а не хвастайтесь своими выдающимися особенностями, талантами и умением делать все самостоятельно, не прибегая к помощи других. Сделайте упор на том, чем именно помогли компании ваши идеи и старания, к каким результатам вы стремились и что в конечном итоге удалось достичь.
«Был ли у вас промах (или неудача) на прошлом месте работы?»
Неудачи бывают абсолютно у всех — и это нормально. Гораздо более подозрительно выглядит тот факт, что ваше профессиональное развитие, как говорится, проходило «без сучка и задоринки». Поэтому вспомните случай, который сначала казался настоящей катастрофой, но в итоге привел вас к успеху и общественному признанию (расскажите, как именно вы решали проблему, какими принципами руководствовались и так далее).
«Почему вы решили уволиться из предыдущей компании?»
Тут, думаем, нет нужды объяснять, почему вам не стоит пускаться в долгие объяснения по поводу того, что предыдущее руководство не оценило ваши душевные порывы, да и с коллегами общение как-то не задалось. В этом случае рекрутер может решить, что вы конфликтный человек, с которым лучше не иметь никаких дел. Поэтому даже если у вас произошел неприятный инцидент на прошлом месте работы, лучше опустить эти подробности, сказав, что вы хотите развиваться дальше, а в предыдущей компании не было таких возможностей (там вы достигли потолка как в плане обязанностей, так и по зарплате).
Фото: Pexels.com
«На какую заработную плату вы рассчитываете?»
С помощью данного вопроса рекрутер пытается найти оптимальную цифру, которая бы устроила и вас, и работодателя (особенно актуально в тех моментах, когда указано, что «размер заработной платы обсуждается непосредственно с кандидатом»). И тут важно, что называется, не продешевить и не продать себя ниже рынка. Но и завышать цену тоже не стоит, иначе работодатель может сделать выбор в пользу того кандидата, который за ту же самую работу готов получать чуть меньше. Поэтому смело прибавляйте 15-20% к своей текущей зарплате — и это будет вполне допустимо.
«Какие у вас сильные и слабые стороны?»
Казалось бы, ну кто станет рассказывать о своих слабостях, пытаясь устроиться на должность мечты? HR-менеджеры, конечно, не ожидают того, что вы начнете топить сами себя, но надеются на определенную искренность. Чтобы не попасть впросак и не показаться вруном, начните перечислять свои сильные стороны, которые, по вашему мнению, идеально подойдут для данной должности. Ну а в качестве слабых качеств можно назвать те, которые никоим образом не отразятся на вашей работе.
«Если бы можно было описать вас одним цветом, то каким бы он был?»
С помощью «цветного» экспресс-теста рекрутер пытается понять, насколько вы гибки, лояльны и готовы меняться (подстраиваться под обстоятельства) в случае необходимости. Чтобы не оказаться на скамейке запасных, выбирайте оптимистичные яркие цвета — так вы заручитесь поддержкой эксперта и покажете свою креативность.
«Чем вы увлекаетесь помимо работы?»
Несмотря на простоту, данный вопрос тоже с подвохом. С одной стороны «увлекаетесь помимо работы», можно трактовать как «что вас еще увлекает и вдохновляет в жизни», а с другой — таким образом HR-менеджеры пытаются понять, насколько вы разносторонний человек и не будет ли ваше увлечение мешать основной деятельности (если ваше хобби никак не пересекается с рабочими процессами и даже в какой-то мере им помогает, тогда в глазах специалиста вы будете выглядеть достойным кандидатом. Но если ваше увлечение в какой-то степени конкурирует с основной деятельностью или даже ставит под удар вашу профессиональную репутацию, то вам, скорее всего, вежливо откажут).
Фото: Pexels.com
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