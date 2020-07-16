Как отвечать на каверзные вопросы, с помощью которых вас пытаются завалить HR-менеджеры

«Кем вы видите себя через 5-10 лет?»

Еще один популярный вопрос, который позволит рекрутеру оценить вашу дальновидность и умение строить долгосрочные планы. Понятно, что в нашей стране сложно так далеко заглядывать, однако вы можете проявить свою активность и жизненную позицию, объявив, что хотите быть полноправным участником процесса, перспективным сотрудником данной компании, который приобрел и успешно реализовал полезные навыки и идеи.

«Как долго вы планируете работать у нас?»

Не вздумайте ссылаться на превратности судьбы и упоминать что-то вроде «как фишка ляжет», «смотря сколько вы готовы мне платить», «пока не переманят конкуренты» и так далее. Лучше ограничьтесь ответом, что надеетесь на долгосрочное сотрудничество и планируете расти и развиваться вместе с компанией.

«Каким своим достижением вы гордитесь больше всего?»

Расскажите о своих самых впечатляющих достижениях, но именно расскажите, а не хвастайтесь своими выдающимися особенностями, талантами и умением делать все самостоятельно, не прибегая к помощи других. Сделайте упор на том, чем именно помогли компании ваши идеи и старания, к каким результатам вы стремились и что в конечном итоге удалось достичь.

«Был ли у вас промах (или неудача) на прошлом месте работы?»

Неудачи бывают абсолютно у всех — и это нормально. Гораздо более подозрительно выглядит тот факт, что ваше профессиональное развитие, как говорится, проходило «без сучка и задоринки». Поэтому вспомните случай, который сначала казался настоящей катастрофой, но в итоге привел вас к успеху и общественному признанию (расскажите, как именно вы решали проблему, какими принципами руководствовались и так далее).

«Почему вы решили уволиться из предыдущей компании?»

Тут, думаем, нет нужды объяснять, почему вам не стоит пускаться в долгие объяснения по поводу того, что предыдущее руководство не оценило ваши душевные порывы, да и с коллегами общение как-то не задалось. В этом случае рекрутер может решить, что вы конфликтный человек, с которым лучше не иметь никаких дел. Поэтому даже если у вас произошел неприятный инцидент на прошлом месте работы, лучше опустить эти подробности, сказав, что вы хотите развиваться дальше, а в предыдущей компании не было таких возможностей (там вы достигли потолка как в плане обязанностей, так и по зарплате).