Как отношения женщины с отцом влияют на их общение с мужчинами: эксперт

Фантазии о собственных будущих отношениях формируются на основе родительских. Первое впечатление от общения с мужчинами девочка получает, взаимодействуя с отцом или тем, кто его заменяет. Смотрит на его поведение, на взаимодействие родителей и то, как распределяются роли в семье, перенимает те или иные реакции, навыки и привычки. У девочки постепенно формируется представление о том, по какому принципу выстраиваются отношения между мужчиной и женщиной. Нередко в будущем выросшие девочки воспроизводят именно сценарии, которые проигрывались в их семьях. От того, как папа относится к дочке (любит, лелеет, защищает или проявляет насилие, изредка общается, бывает строг и холоден), будет зависеть, сможет ли она построить счастливую семью с достойным спутником.

Роль отца в жизни женщины

Почти в трети российских семей детей воспитывают матери без отца. Невелик процент тех семей, в которых мужчина активно участвует в жизни ребенка. Чаще всего, он вносит минимальный вклад в воспитание и выбирает отстраниться. Это приводит к нарушению процесса сепарации и чревато невозможностью чада в будущем эмоционально и психологически отделиться от родителей. Стать самодостаточной, независимой личностью, которая умеет контролировать эмоции, отстаивать личные границы и выбирать для себя только лучшее.

Если папа отсутствовал или был отстранен, когда ребенку было 2-4 года, это грозит отсутствием силы воли, невозможностью выдерживать собственные чувства.

В возрасте 3-6 лет отношения девочки с отцом формируют прообраз ее будущих отношений с мужчинами. Она будет проецировать внешний вид, привычки, поведение папы на будущих партнеров. Если в это время отец отстраняется от дочери или совсем отсутствует в ее жизни, возможны последствия в виде неумения выбирать партнеров для отношений, неврозов.

В период с 7 до 12 лет у ребенка развивается чувство ответственности, формируется понимание ценности денег, возникают вопросы лидерства и успеха. Здесь особо важной становится то, как реагирует отец на детские неудачи и насколько высоко оценивает достижения. Если папа был отстранен, отказывался от похвалы и ругал за «провалы», это сказывается на самооценке девочки, возможности самореализоваться и чувствовать себя успешной, финансовом благополучии.

С 13 до 18 лет девочка особенно нуждается в одобрении. Если папа раскритикует подростка за только-только проявляющуюся сексуальность, женственность, то негативные сценарии дочери усугубятся. Вероятно, в будущем она будет подавлять свои естественные порывы быть желанной, красивой, сексуальной, что может привести к сложностям в построении взаимоотношений с противоположным полом. Частыми бывают сценарии «я все сама», присутствие конкуренции в паре, когда партнеры соревнуются, кто успешнее. Также нельзя исключать риск попасть в абьюзивные отношения, где женщина подвергается физическому или психологическому насилию.