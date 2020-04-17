Как отношения с отцом влияют на личную жизнь женщин (и почему это действительно важно)

Психологи утверждают, что роль отца в жизни девочек так же важна, как и в воспитании мальчиков. Именно от того, каким образом выстраивает свои отношения отец с дочерью, будет зависеть, сможет ли она создать полноценную семью с «тем самым единственным» или ее личная жизнь сложится не самым лучшим образом. Что именно виляет на такое «программирование» ваших отношений с потенциальным партнером? Все дело в модели поведения, которую выбирают родители в общении со своими чадами.

Если отец «душил» своей любовью

Казалось бы, что плохого в том, что отец души не чает в своей маленькой принцессе, выполняя все ее желания и прихоти? С одной стороны, это действительно здорово, когда ребенка окружают любовью и заботой, но с другой… Когда малыша держат в своеобразном вакууме, ограждают от всех забот и проблем, не дают ему проявить самостоятельность и набить свои ошибки в жизни, то, что вырастет из такого ребенка? Гиперответственные отцы, принимающие самостоятельные решения, не обращая внимания на желания своего чада, способствуют тому, что их девочки вырастают инфантильными, капризными особами, не способными ничего решить самостоятельно. Для них лучшим выходом будет встретить взрослого состоявшегося мужчину, который заберет их из отчего дома и полностью возьмет на себя ответственность за дальнейшую их судьбу. Другими словами, они будут искать в своем будущем супруге отца и в семейной жизни станут вести себя как избалованные девочки, сами не понимающие, чего же они хотят на самом деле.

К слову, дочери, у которых были теплые, доверительные отношения с отцами, в дальнейшем пытаются найти партнера, который бы походил (характером, поведением внешностью) на их родителя. Возможно, они и сами этого не замечают, что подсознательно ищут в будущем супруге черты своего отца, а заодно чувство защищенности и безопасности. По словам психологов, если отец в детстве всячески поддерживал свою дочурку, говорил ей, что она достойна большего, не сюсюкал с малышкой, а спокойно объяснял ей что такое «хорошо» и что такое «плохо», то он помог ей стать сильной личностью, точно знающей, чего она хочет от жизни и как этого добиться. Эта женщина сумеет сказать «нет», не станет идти по головам и точно сможет защитить себя от токсичных отношений с мужчинами. Она предпочтет связать свою судьбу с равноправным партнером, который всегда и во всем будет ее поддерживать и вдохновлять. Она обратит внимание на чуткого и внимательного мужчину, который окружит ее заботой. И уж точно она не польстится на альфонсов, тиранов, нарциссов и прочих неподходящих кавалеров.

Если же отец воспитывал дочь в строгости, но при этом позаботился о том, чтобы у нее было все необходимое, то впоследствии эта женщина станет выбирать властных мужчин, которые не словом, а делом будут доказывать свою любовь и преданность. А вот нежность и сюсюкание она будет считать бессмысленными и точно так же станет воспитывать своих детей.