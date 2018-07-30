Как отказаться от социальных сетей и стать счастливее

Выходим из сумрака

Попробуйте представить, что произойдет, если вдруг у вас отключат интернет. Нет, не на несколько часов, а на 2 или даже 4 дня. Чем вы будете заполнять свое время? Совершенно точно можно сказать, что большинство людей тут же выйдет на улицу и начнет обсуждать именно эту проблему – отсутствие возможности зайти в социальные сети и узнать, что же происходит в жизни их друзей и знакомых. Им и в голову не придет просто обратиться к близким людям и, собственно, все узнать из первых уст. А если и придет, то не сразу. Ведь зачем обращаться к кому-то напрямую, если все можно узнать в Интернете, правда?

Вот, например, реальная история. Девушка оказалась в сложной жизненной ситуации и ей срочно понадобилась помощь, причем не виртуальная в виде ободряющих комментариев, а вполне реальная. И как вы думаете, много ли людей, значившихся в ее списке «друзей» в социальных сетях откликнулись на призыв? Вовсе нет! Одни сослались на то, что они сейчас находятся слишком далеко от нее, чтобы предложить свою помощь, другие – что они не разбираются в данном вопросе, но попробую спросить у своих знакомых, а третьи просто проигнорировали призыв о помощи. В итоге ей пришлось обращаться к своим близким, которые, пока она налаживала свою «виртуальную» жизнь, несколько отдалились от нее, но все же не бросили несчастную в трудную минуту.

Поэтому, чтобы начать бороться с проблемой, для начала необходимо выяснить, насколько вы зависимы. Проведите простой эксперимент. Скажем, 2-3 дня (для первого раза будет вполне достаточно) вообще не заходите на свои страницы, не читайте сообщения и не пролистываете фотографии знакомых. Если за это время вам будет достаточно комфортно переключиться на повседневные дела, то значит у вас еще не все так плохо и в социальных сетях вы бываете постольку, поскольку. Но вот если ваша рука будет постоянно тянутся к смартфону или ноутбуку и эти 2-3 дня для вас покажутся настоящей каторгой, если вы не выдержите столько времени и все же зайдете в свой профиль, то считайте, что вас самая настоящая зависимость, с которой необходимо срочно что-то делать.