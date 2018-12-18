Как оформить рабочее место по знаку зодиака, чтобы получить повышение в новом году

Овен

Представителям данного знака для начала следует определиться с самим выбором рабочего места. Идеально, если оно располагается прямо у двери, если нет – тогда можно попросить кого-то из коллег «махнуться» с вами. Кроме того, чтобы в будущем принимать взвешенные решения, которые обязательно приведут к успеху и не поддаваться импульсным порывам, способным поставить под угрозу вашу карьеру, необходимо справа от себя повесить изображение весов или разместить на рабочем столе фигурку (весы в миниатюре).

Телец

Представители данного знака в принципе отличаются высокой работоспособности, однако из-за своей медлительности и скрупулезности не всегда оперативно реагируют на какие-либо изменения. Из-за чего, собственно, и попадают иногда в немилость к руководству. Чтобы обезопасить себя от гнева начальства и доказать всем, что вы настоящий профи, которому можно доверить самый сложный проект, необходимо для начала переместить свое рабочее место поближе к окну, а затем проследить, чтобы на столе всегда был идеальный порядок. Это поможет упорядочить мысли и привлечь Фортуну на вашу сторону.

Близнецы

Представителей данного знака хлебом не корми, дай только повод посплетничать и обсудить последние новости. Если вы хотите распространить какую-либо информацию в офисе, смело обращайтесь с Близнецам – они молниеносно донесут до остальных сотрудников ваши мысли, а заодно и от себя добавят пару слов. Чтобы данному знаку зодиака продвинуться по службе, необходимо, чтобы их рабочее место располагалось во главе офиса, чтобы хорошо просматривалось все, что происходит вокруг, и не забыть повесить рядом красивый календарь – Близнецы это оценят.

Рак

Представители данного знака вовсе не тихони, как многие себе представляют. Но они действительно предпочитают расположиться в укромном уголке офиса и оттуда вершить великие дела. Идеально, если рядом с рабочим местом будет находиться аквариум или из окна буде открываться вид на водоем или фонтан, а где-то рядом будут висеть красивые часы – все этом поможет Ракам настроиться на творческий лад и привлечь удачу в новом году.