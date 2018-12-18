Как оформить рабочее место по знаку зодиака, чтобы получить повышение в новом году

Овен
Представителям данного знака для начала следует определиться с самим выбором рабочего места. Идеально, если оно располагается прямо у двери, если нет – тогда можно попросить кого-то из коллег «махнуться» с вами. Кроме того, чтобы в будущем принимать взвешенные решения, которые обязательно приведут к успеху и не поддаваться импульсным порывам, способным поставить под угрозу вашу карьеру, необходимо справа от себя повесить изображение весов или разместить на рабочем столе фигурку (весы в миниатюре).
Телец
Представители данного знака в принципе отличаются высокой работоспособности, однако из-за своей медлительности и скрупулезности не всегда оперативно реагируют на какие-либо изменения. Из-за чего, собственно, и попадают иногда в немилость к руководству. Чтобы обезопасить себя от гнева начальства и доказать всем, что вы настоящий профи, которому можно доверить самый сложный проект, необходимо для начала переместить свое рабочее место поближе к окну, а затем проследить, чтобы на столе всегда был идеальный порядок. Это поможет упорядочить мысли и привлечь Фортуну на вашу сторону.
Близнецы
Представителей данного знака хлебом не корми, дай только повод посплетничать и обсудить последние новости. Если вы хотите распространить какую-либо информацию в офисе, смело обращайтесь с Близнецам – они молниеносно донесут до остальных сотрудников ваши мысли, а заодно и от себя добавят пару слов. Чтобы данному знаку зодиака продвинуться по службе, необходимо, чтобы их рабочее место располагалось во главе офиса, чтобы хорошо просматривалось все, что происходит вокруг, и не забыть повесить рядом красивый календарь – Близнецы это оценят.
Рак
Представители данного знака вовсе не тихони, как многие себе представляют. Но они действительно предпочитают расположиться в укромном уголке офиса и оттуда вершить великие дела. Идеально, если рядом с рабочим местом будет находиться аквариум или из окна буде открываться вид на водоем или фонтан, а где-то рядом будут висеть красивые часы – все этом поможет Ракам настроиться на творческий лад и привлечь удачу в новом году.
Лев
Представители данного знака первым делом торопятся занять центральное место в офисе – чтобы, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть. Если же такая возможность не предоставляется, то они выбирают рабочий стол поближе к окну и стараются создать вокруг помпезную обстановку, не забыв расставить возле себя песочные часы, самые удачные фотографии и несколько памятных вещей. Все это благоприятно действует на их настроение и помогает творить, креативить и легко справляться с самыми сложными задачами. А что еще нужно для продвижения по службе?
Дева
Представители данного знака тоже весьма трудолюбивы, стараются во всем соблюдать порядок и стремятся четко организовать пространство вокруг себя. Рядом с рабочим местом им точно необходимо иметь парочку стеллажей или шкафчиков, а на столе – фигурку слона с поднятым вверх хоботом. Именно этот древнекитайский символ богатства будет напоминать им о том, что лучшее приходит не только к тем, кто умеет ждать, но и к тем, кто работает не покладая рук.
Весы
Представители данного знака, как истинные аристократы, стремятся окружать себя красивыми вещами и настоящими произведениями искусства. Они не терпят беспорядок, оформляют рабочий кабинет согласно последним трендам в дизайне интерьера и следят за тем, чтобы на столе не было лишних деталей – только аккуратные стопки документов и дизайнерские канцелярские товары, стоимостью, как небольшой автомобиль. Чтобы точно ничего не забыть в наступающем году, звезды советуют обзавестись красивым органайзером и расписывать свои дни по минутам.
Скорпион
Представители данного знака предпочитают все держать под контролем, поэтому ни за что не выберут рабочий стол, за которым нужно сидеть спиной к двери. Они развернуться лицом к коллективу и будут высматривать свою «жертву», на которую можно спихнуть большую часть обязанностей. Чтобы в новом году успех не обошел Скорпионов стороной, необходимо убраться на своем рабочем месте и особое внимание уделить левой части стола – зоне, отвечающей за финансовое благополучие.
Стрелец
Неугомонные представители данного знака, кажется, совсем не могут усидеть на месте, поэтому и рабочий стол им по сути не нужен. Стрельцы предпочитают делать сразу же несколько дел одновременно и стараются задействовать все пространство вокруг себя, включая места остальных коллег, переговорную комнату и рабочий кабинет шефа. Чтобы работа была не в тягость, а в радость, представителям данного знака зодиака рекомендуется окружить себя последними техническими новинками – ноутбуком, планшетом, смартфоном, телевизором, а еще и роботом, выполняющим мелкие поручения.
Козерог
Представители данного знака – те еще карьеристы, которые вместо личной жизни и посиделок с друзьями непременно выберут работу и станут пропадать на ней круглыми сутками. В самом начале своего карьерного пути они не будут обращать внимания на то, в каком офисе или за каким рабочим столом проходят их трудовые будни. Однако после первого же повышения по службе (которое обычно не заставляет себя ждать) Козероги начинают требовать для себя отдельный кабинет и самые лучшие условия труда. Чтобы сберечь нервы, «перезагрузиться» и повысить свою работоспособность, представителям данного знака рекомендуется окружить себя комнатными растениями и картинами с изображением воды или леса.
Водолей
Представители данного знака всегда полны творческих идей и конкретных целей, поэтому им необходимо расположить свое рабочее место таким образом, чтобы перед ними открывался вид на горизонт или небо. Причем, чтобы добиться впечатляющих карьерных высот, Водолеям достаточно держать перед глазами… портрет руководителя компании. В этом случае и работа пойдет быстрее, и откроется второе дыхание, благодаря которому можно будет существенно поправить свое финансовое положение.
Рыбы
Представители данного знака не любят быть на виду, поэтому предпочитают выбирать рабочее место, находящееся где-то в глубине комнаты. Они стараются не выделяться из общей массы и стараются к своим обязанностям подходить творчески. Чтобы выдернуть Рыб из мира грез, необходимо подарить им красивый ежедневник, куда они смогут вносить все свои дела и фигурку крылатого Меркурия, которая будет направлять их фантазию в нужное русло.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock